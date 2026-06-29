مقامهای فوتبال ایران پیش و در جریان جام جهانی شکایت کرده بودند که محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت آمریکا، در پی درگیری نظامی میان دو کشور، تیم ملی ایران را از نظر رقابتی در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
این محدودیتها شامل انتقال اردوی تیم از توسان ایالت آریزونا آمریکا به تیخوانا در مکزیک، اجازه ورود به آمریکا تنها یک روز پیش از هر مسابقه و الزام به بازگشت فوری به تیخوانا پس از پایان هر بازی بود.
بر اساس گزارش اسپورتس بیزنس ژورنال؛ مولین روز دوشنبه همدردی چندانی با حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ نشان نداد. او در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در مرکز هماهنگی رویدادهای ویژه دولت آمریکا گفت: «خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها ما را درگیر نکرد.»
او سپس در گفتوگو با گروه کوچکی از خبرنگاران، این موضع را با صراحت بیشتری بیان کرد.
مولین گفت: «فقط خوشحالم که کارشان تمام شد و دیگر برنمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم میتوانند خاک آمریکا را ترک کنند، آنقدر خوشحال بودم که شاید یکی دو آهنگ هم خواندم یا حتی از خوشحالی رقصیدم.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال و تیم ملی مبنی بر رفتار ناعادلانه را رد کرد و گفت نزدیکی اردوی تیم در تیخوانا به دو مسابقه نخست ایران در لسآنجلس و همچنین امکان ورود و تمرین تیم در آمریکا یک روز پیش از هر مسابقه، نشان میدهد ایران دلیلی برای شکایت ندارد.
او همچنین گفت ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بازیکنان ایران را پیش از سوار شدن به هواپیما در تیخوانا بازرسی کردند تا نگرانی آنها درباره احتمال آزار و اذیت هنگام عبور از کنترلهای مرزی آمریکا برطرف شود.
وقتی از مولین پرسیده شد آیا دلیل امنیتی مشخصی برای الزام ایران به ترک فوری آمریکا پس از هر مسابقه وجود داشت یا نه، او پاسخ مشخصی نداد.
او گفت: «این فقط توافقی بود که داشتیم؛ اینکه اجازه بدهیم بروند. بازی تمام شده بود، بگذارید به هتل و اردویشان برگردند. آنجا راحتتر بودند. این فقط توافقی بود که پیش از آغاز مسابقات با فیفا انجام دادیم.»
مولین همچنین بار دیگر گفت که «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ایران برای جام جهانی، ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتهاند.
به گفته او، در میان این افراد، دو عضو پیشنهادی رسانهای با بخش اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند و یکی دیگر نیز به دلیل تحت تعقیب بودن بر اساس احکام بینالمللی، امکان ورود به کانادا را نداشته است.