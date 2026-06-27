نهم اردیبهشت ۱۳۹۶؛ نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به پایان رسیده، اما یک عبارت بیش از همه در فضای سیاسی می‌چرخد: «چهار درصدی‌ها».

محمدباقر قالیباف می‌کوشد جامعه را به دو گروه تقسیم کند؛ چهار درصد برخوردار در برابر نودوشش درصد مردمی که به گفته او سهمی از قدرت و ثروت ندارند. تصویری ساده، تحریک‌کننده و مناسب تیترهای خبری.

این صحنه برای ناظران سیاست آمریکا آشنا بود. تنها چند ماه پیش، دونالد ترامپ با الگویی مشابه وارد کاخ سفید شده بود: مردم فراموش‌شده در برابر نخبگان حاکم؛ یک مدیر قدرتمند در برابر سیاستمداران حرفه‌ای؛ و حمله مستقیم به رقیب، به‌جای گرفتارشدن در جزئیات برنامه‌ها.

رسانه‌های ایرانی همان زمان نوشتند قالیباف از روی دست ترامپ کپی می‌کند. او مانند ترامپ تلاش داشت خود را مردی بیرون از وضع موجود نشان دهد؛ مدیری که آمده ساختاری ناکارآمد را به هم بریزد.

اما یک تناقض بزرگ وجود داشت. ترامپ می‌توانست ادعا کند که از بیرون واشینگتن آمده؛ قالیباف اما سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و یکی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی بود. او علیه سیستمی سخن می‌گفت که خود، بخشی از آن بود.

شباهت‌ها فقط به شعار چهار درصدی‌ها محدود نماند. قالیباف نیز مانند ترامپ به برندسازی شخصی علاقه داشت؛ یک روز فرمانده، روز دیگر خلبان، زمانی مدیر جهادی و گاهی سیاستمداری با پیراهن غیررسمی در میان مردم.

تصویرها تغییر می‌کردند، اما فرمول ثابت بود: نمایش قدرت، فاصله‌گرفتن ظاهری از تشریفات و معرفی خود به‌عنوان مرد عمل؛ همان سیاستمداری که قرار است به‌جای حرف‌زدن، کار کند.

سال‌ها بعد، این الگوبرداری وارد مرحله تازه‌ای شد. قالیباف دیگر فقط از شعارهای ترامپی استفاده نمی‌کرد؛ او به سراغ زبان رسانه‌ای ترامپ رفت: جملات کوتاه، حملات شخصی، طعنه، تمسخر، میم و پیام‌هایی که برای دست‌به‌دست‌شدن در شبکه‌های اجتماعی طراحی شده‌اند.

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