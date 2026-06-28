بر اساس این یادداشت که یک‌شنبه هفتم تیر با عنوان «چاره‌ای جز ساخت بمب اتم نیست» منتشر شد، جمهوری اسلامی برای رسیدن به «آرامش مورد نیاز» باید به «بازدارندگی هسته‌ای» دست یابد تا اطمینان حاصل کند سایر اختلافات از طریق مذاکره قابل‌حل است.

این رسانه وابسته به سپاه تاکید کرد تنها در چنین شرایطی، مذاکره از «موضع درست» امکان‌پذیر خواهد بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند تهران به‌دلیل «فتوای» علی خامنه‌ای قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه هسته‌ای حکومت ایران «صلح‌آمیز» است.

با این حال، در سال‌های اخیر مواضع مقام‌ها، چهره‌های نزدیک به حکومت و برخی رسانه‌های رسمی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، احتمال تغییر «دکترین هسته‌ای» و ضرورت حرکت به سوی ساخت بمب اتم روندی افزایشی داشته است.

در سوی دیگر، کشورهای غربی، از جمله آمریکا، همواره جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده‌اند؛ اتهامی که مقام‌های حکومت ایران آن را رد می‌کنند.

فارس در بخش دیگری از یادداشت خود، بازدارندگی هسته‌ای را راهی برای ایجاد «توازن قوا» با آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و نوشت این راهبرد اگرچه مانع وقوع جنگ نمی‌شود، اما می‌تواند دامنه درگیری‌ها را «قابل کنترل» نگه دارد.

این رسانه حکومتی افزود بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل در درگیری‌های اخیر، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مانع از گسترش مناقشه تا مرحله «نابودی» این کشور شده است.

اظهارنظرها درباره ساخت سلاح هسته‌ای

حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، خردادماه در یک برنامه اینترنتی اذعان کرد حکومت ایران در چهار دهه گذشته همواره «سودای ساخت بمب اتم» داشته است.

به گفته او، اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تورقوزآباد و پروژه آماد نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در مسیر تحقق این هدف گام برداشته است.

صفوی افزود تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز از سوی حکومت اعلام نشدند، بلکه «لو رفتند».

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فروردین‌ماه در مصاحبه با الجزیره، درباره احتمال تغییر «فتوای هسته‌ای» علی خامنه‌ای پس از مرگ او و در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد این فتوا به صادرکننده آن بستگی دارد و باید منتظر اعلام نظر مشخص رهبر جدید حکومت ماند.

محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی «کمتر از دو هفته» تا دستیابی به بمب اتم فاصله دارد، اما به دلیل «فتوای» خامنه‌ای قصد ساخت آن را ندارد.

علی شمخانی، مشاور وقت خامنه‌ای و عضو شورای دفاع که ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، مهرماه همان سال دستیابی به بمب اتمی را عامل بازدارندگی دانسته و گفته بود اگر بار دیگر مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده بگیرد، به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای خواهد رفت.

پیش از آن نیز ۷۰ نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خواستار تغییر «فتوای» خامنه‌ای و ساخت و نگهداری بمب اتمی برای ایجاد «بازدارندگی» شده بودند.

کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی که در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران ناچار به تغییر «دکترین هسته‌ای» خود خواهد شد.

او همچنین اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» برخوردار است.

تحولات اخیر پرونده هسته‌ای

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوم تیرماه اعلام کرد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و «هرچه این روند زودتر آغاز شود، بهتر است».

او گفت تعیین محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی اولویت اصلی آژانس است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند؛ توافقی که ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید.

بر اساس این یادداشت تفاهم ، دوره‌ای ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی درباره موضوعاتی از جمله ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی و چگونگی رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.

۲۰ خرداد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فورا با آژانس همکاری کند، اجازه بازرسی از همه تاسیسات هسته‌ای را بدهد و آمار دقیق مواد هسته‌ای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را اعلام کند.

گروسی مهر ۱۴۰۴ هشدار داده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران می‌تواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.