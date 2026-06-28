واکنش شهروندان به ناکامی تیم فوتبال در جامجهانی: «شما خیلی وقت پیش حذف شدید»
حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با موجی از واکنشها همراه شد. بخش قابل توجهی از مخاطبان در پیامهای خود، شکست این تیم را به مواضع سیاسی برخی بازیکنان، بهویژه رامین رضاییان، و حمایت آنان از جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری نسبت دادند.
پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، این نتیجه را نه صرفاً یک ناکامی ورزشی، بلکه بازتاب مواضع سیاسی برخی بازیکنان تیم در سالهای اخیر توصیف کردند.
در بسیاری از این پیامها، نام رامین رضاییان بیش از دیگر بازیکنان تکرار شد. کاربران با اشاره به حضور او و دیگر بازیکنان تیم در تجمعات حکومتی پس از اعتراضات سراسری و اظهاراتشان درباره کشتار دیماه، نوشتند که حذف تیم «سالها پیش» و در زمان فاصله گرفتن از مردم رقم خورده بود. یکی از شهروندان خطاب به رضاییان نوشت: «شما خیلی وقت پیش حذف شدید؛ همانجا که به جاویدنامان پشت کردید.»
گروهی دیگر از مخاطبان، شکست تیم را با مفاهیمی مانند «کارما» یا «آه خانوادههای دادخواه» توصیف کردند و نوشتند این نتیجه، پیامد حمایت برخی بازیکنان از حکومت و بیتوجهی به سرکوب معترضان است. در شماری از پیامها آمده بود که «دعای خیر مردم» دیگر پشت این تیم نبود و به همین دلیل نتوانست به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.
برخی از مخاطبان نیز تیم کنونی را با بازیکنانی که در سالهای گذشته مواضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند، مقایسه کردند. در تعدادی از پیامها از رشید مظاهری به عنوان نمونه بازیکنی یاد شد که به گفته شهروندان «در کنار مردم ایستاد». در مقابل، از اعضای فعلی تیم به دلیل آنچه «حمایت از رژیم» یا «نادیده گرفتن سرکوب مردم» خوانده شد، انتقاد شد.
در بخش دیگری از واکنشها، مخاطبان تاکید کردند که این تیم دیگر از حمایت عمومی برخوردار نیست. برخی نوشتند که برخلاف دورههای گذشته، این بار خبری از گردهماییهای گسترده برای تماشای مسابقات یا دعا برای پیروزی تیم نبود و حتی شماری از مردم از حذف آن ابراز خوشحالی کردند. یکی از شهروندان نوشت: «این تیم، تیم ملی و مردمی نیست؛ از باختش بیشتر خوشحال میشویم.»
همچنین تعدادی از شهروندان به گل مردود اعلامشده شجاع خلیلزاده اشاره کردند و آن را به اظهارات پیشین او درباره تقدیم گل به رهبر جمهوری اسلامی پیوند زدند. برخی دیگر نیز با اشاره به اشکهای رامین رضاییان پس از حذف ایران، نوشتند که این نتیجه پیامد انتخابهای سیاسی بازیکنان است.
وجه مشترک بسیاری از این پیامها، پیوند زدن نتیجه ورزشی تیم با مواضع سیاسی بخشی از بازیکنان و تاکید بر این بود که از نگاه این شهروندان، حمایت اجتماعی و موفقیت ورزشی از یکدیگر جدا نیستند و فاصله گرفتن از افکار عمومی، در نهایت بر سرنوشت تیم نیز تاثیر گذاشته است.
تیم ملی فوتبال کرواسی در هفته سوم دور گروهی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر غنا به پیروزی رسید تا با شش امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد تا فعلا یکی از سه فرصت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور حذفی جام جهانی از دست برود.
انگلستان هم با پیروزی دو بر صفر برابر پاناما، با هفت امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
غنا نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم، راهی دور حذفی شد.
به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران تنها در حالتی راهی مرحله حذفی میشود که یا کنگو برابر ازبکستان پیروز نشود و یا دیدار الجزایر و اتریش برنده داشته باشد.
تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خود در جام جهانی، با ۳ امتیاز هنوز شانس صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی را دارد که تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در هر سه بازی مرحله گروهی موفق به گلزنی شد اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را رد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر تیم دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) قرار گرفت و از این حیث در صدر فهرست تیمهای متضرر این رقابتها ایستاد.
بر اساس آمار منتشرشده، سه گل ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی پس از بازبینی تصاویر توسط VAR مردود اعلام شد؛ آماری که در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بیسابقه بوده و ایران را به تیمی با بیشترین گل مردودشده توسط این فناوری تبدیل کرده است.
با ثبت این آمار، تیم ملی ایران از آلمان نیز عبور کرد و رکورد بیشترین گل مردودشده به واسطه تصمیمات VAR در مرحله گروهی این دوره از جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
این آمار، ایران را در صدر فهرست تیمهایی قرار میدهد که تصمیمات کمکداور ویدئویی بیشترین تأثیر منفی را بر نتایج و امتیازات آنها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است.
رامین رضاییان با درخشش در بازی با مصر، نام خود را در کنار بزرگترین ستارههای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داد. مدافع راست تیم ملی ایران نهتنها برای دومین بار عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد، بلکه با گلزنی در این مسابقه به یک رکورد تاریخی در میان مدافعان راست جام جهانی نیز رسید.
رضاییان در دیدار برابر مصر، علاوه بر به ثمر رساندن گل تساوی، برای دومین بار در این دوره از رقابتها جایزه بهترین بازیکن بازی را کسب کرد. او پیش از این نیز در دیدار مقابل نیوزیلند، با یک گل و پاسگل، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شده بود.
مدافع تیم ملی با این عملکرد، به نخستین فوتبالیست تاریخ ایران تبدیل شد که دو بار در یک دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست میآورد.
رضاییان همچنین در جمع معدود بازیکنانی قرار گرفت که دو بار جایزه بهترین بازیکن مسابقه را در جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کردهاند؛ فهرستی که نامهایی مانند لیونل مسی، ارلینگ هالند و کیلیان امباپه نیز در آن دیده میشود.
بر اساس آمار اوپتا، تنها بازیکنی که تاکنون عملکرد بهتری در این زمینه داشته، وینیسیوس جونیور است که سه بار عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورده و در صدر این جدول قرار دارد.
اما رکوردشکنی رضاییان به همینجا ختم نشد. او با گلزنی مقابل مصر، تعداد گلهای خود در ادوار جام جهانی را به سه رساند و از این حیث نیز به یک رکورد تاریخی دست یافت.
رضاییان اکنون با سه گل، در کنار کافو، اسطوره فوتبال برزیل، به طور مشترک عنوان گلزنترین مدافع راست تاریخ جام جهانی را در اختیار دارد؛ آماری کمنظیر که ارزش عملکرد هجومی او را بیش از پیش نشان میدهد.