رویترز: عراق در صورت رد درخواست افزایش سهمیه تولید، خروج از اوپک را بررسی میکند
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه چهارم تیر به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او هشدار داد: «عربستان سعودی و دیگر متحدان اوپک باید این موضوع را با نهایت جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، عراق ناچار خواهد شد همه گزینههای در دسترس را بررسی کند.»
او در عین حال تاکید کرد برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمیه تولید بالاتر است.
رویترز نوشت خروج احتمالی عراق از اوپک میتواند ضربه سختی به این سازمان وارد آورد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه چهارم تیر به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او هشدار داد: «عربستان سعودی و دیگر متحدان اوپک باید این موضوع را با نهایت جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، عراق ناچار خواهد شد همه گزینههای در دسترس را بررسی کند.»
او در عین حال تاکید کرد برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمیه تولید بالاتر است.
رویترز نوشت خروج احتمالی عراق از اوپک میتواند ضربه سختی به این سازمان وارد آورد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
مقام ارشد وزارت نفت عراق در پاسخ به این پرسش که آیا خروج عراق از اوپک مورد بحث قرار گرفته است، گفت: «هنوز برای برداشتن چنین گامی زود است.»
در گزارش رویترز به نام این مقام عراقی اشارهای نشده است.
اوپک و مقامهای عربستان سعودی تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
وزارت نفت عراق چهارم تیر اعلام کرد گمانهزنیها درباره احتمال خروج این کشور از اوپک، بازتابدهنده موضع رسمی دولت بغداد نیست.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد؛ منابعی که بهدنبال جنگ ایران و مسدود شدن مسیر صادرات نفت از تنگه هرمز بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند.
سهمیه تولید نفت عراق برای ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) روزانه چهار میلیون و ۳۷۸ هزار بشکه تعیین شده، اما بهدلیل اختلال در صادرات از طریق تنگه هرمز، تولید کنونی این کشور بهطور چشمگیری کمتر از این میزان است.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
ترامپ سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبری عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
واکنش روسیه
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت ائتلاف اوپکپلاس، متشکل از اعضای اوپک به همراه روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت، در حال بازبینی ظرفیت تولید اعضای خود است.
عراق در سالهای گذشته برای پایبندی به سهمیههای تولید اوپک با دشواری مواجه بوده، زیرا با کمک شرکتهای نفتی غربی ظرفیت تولید خود را افزایش داده است.
بر اساس دادههای اوپک، تولید نفت عراق در ماه مه به یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید؛ در حالی که پیش از بسته شدن تنگه هرمز، این رقم در ماه فوریه نزدیک به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، چهارم تیر خبر داد این کشور در تلاش است ظرفیت کامل صادرات نفت خود را احیا کند، اما از اظهارنظر بیشتر درباره سهمیه عراق در اوپک یا احتمال خروج از این سازمان خودداری کرد.
او افزود: «عراق در حال تلاش برای بازگرداندن ظرفیت کامل صادرات نفت خود است و قصد دارد طی سالهای آینده تولید نفت را به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد.»
مسکو تاکنون به مواضع اخیر مقامهای عراقی واکنشی رسمی نشان نداده است، اما یک منبع آگاه در صنعت نفت روسیه به رویترز گفت این اظهارات چالش بزرگی برای اوپکپلاس به شمار میروند و «افزایش جزیی» سهمیه تولید عراق میتواند به حل این مساله کمک کند.
از زمان روی کار آمدن علی الزیدی، نخستوزیر عراق، او بارها تاکید کرده که بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و مبارزه با فساد، اولویتهای اصلی دولت جدید عراق هستند.
او سوم تیر خواهان آن شد که اوپک سهمیه تولید نفت عراق را متناسب با ظرفیت تولید و جمعیت این کشور افزایش دهد.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از آوریل تا ژوئن سهمیه تولید خود را نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند، اما بیشتر آنها بهدلیل اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز نتوانستند تولید خود را به سطح سهمیههای جدید برسانند.
تلگراف گزارش داد که فدراسیون فوتبال قطر در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ هزینه سفر، بلیت مسابقات، اقامت در هتل و حملونقل حدود هزار نفر از هواداران این کشور را برای حضور در آمریکا و کانادا تقبل کرده است؛ اقدامی که با هدف ایجاد فضای پرشور در ورزشگاهها و حمایت از تیم ملی قطر انجام شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از افرادی که در برنامه موسوم به «هیات هواداران قطر» حضور داشتهاند، بلیت رایگان مسابقات و امکانات کامل سفر دریافت کردهاند. تلگراف همچنین مدعی شده برخی از این افراد ارتباط مستقیمی با قطر نداشته و حتی تعدادی از آنها پیش از این هرگز تجربه حضور در یک مسابقه فوتبال را نداشتهاند.
فدراسیون فوتبال قطر پیشتر با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود هزینه بلیت هواپیما، اقامت در هتل و حملونقل محلی حدود هزار نفر از هواداران را پرداخت میکند تا فضای مناسبی برای حمایت از تیم ملی این کشور در جام جهانی ایجاد شود. طبق این بیانیه، هدف از اجرای این برنامه کمک به ایجاد جو پرشور در ورزشگاهها و حمایت از بازیکنان در رقابتهای جهانی بوده است.
تلگراف نوشته است دامنه این طرح فراتر از آن چیزی بوده که پیشتر اعلام شده بود و برخی از افراد حاضر در مسابقات، بلیت رایگان دیدارهای دیگر تیمهای منطقه از جمله عربستان را نیز دریافت کردهاند. تعدادی از هواداران حاضر در گفتوگو با این روزنامه گفتهاند که پس از انتشار خبر این برنامه، افراد زیادی برای دریافت بلیت و امکانات سفر ثبتنام کردهاند.
در دیدار قطر و بوسنی و هرزگوین در سیاتل، که با شکست ۳ بر ۱ قطر همراه شد، گزارش شده تعداد قابل توجهی از تماشاگران حاضر در جایگاههای منتسب به قطر از طریق همین برنامه در مسابقه حضور یافته بودند. با وجود حذف قطر از رقابتها پس از مرحله گروهی، هواداران این تیم در ورزشگاه به تشویق تیم خود ادامه دادند.
در پایان مسابقه، یولن لوپتگی، سرمربی قطر، از هواداران تیمش قدردانی کرد و گفت با وجود آنکه در اقلیت بودند، تا آخرین لحظه از تیم حمایت کردند و میتوانند به عملکرد بازیکنان افتخار کنند.
تازهترین شاخص جهانی شکنجه، ایران را از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مصونیت از مجازات و خشونت حکومتی دانست و هشدار داد تشدید سرکوب پس از درگیریهای نظامی سال گذشته، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.