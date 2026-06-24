او سه‌شنبه دوم تیر با انتشار بیانیه‌ای گفت: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، تمامی کشورهای ساحلی دیگر منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد.»

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنین تاکید کرد که شرایط ایمنی پیش از آغاز عملیات مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

دومینگز گفت: «پس از ماه‌ها سختی و رنج برای هزاران دریانورد بی‌گناه و تاثیرات منفی بر کل جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایالات متحده و ایران منعقد شده استقبال می‌کنم؛ توافقی که گامی تعیین‌کننده در مسیر بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات غیرقابل‌قبول علیه کشتی‌رانی غیرنظامی به شمار می‌رود.»

دومینگز همچنین به ۱۴ دریانوردی که در جریان درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جان خود را از دست دادند ادای احترام کرد و نقش آنان را برای تجارت جهانی حیاتی توصیف کرد.

ایجاد گذرگاه موقت در تنگه هرمز

در همین حال خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد که این کشور در هماهنگی با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز فراهم شود.

بر اساس این گزارش، کشتی‌هایی که به‌دنبال عبور از تنگه هرمز هستند، موظف‌اند با سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگ کنند.

خبرگزاری دولتی عمان نوشت که مسقط «با توجه به مسئولیت خود در قبال تنگه هرمز و اهمیت این آبراه برای اقتصاد جهانی و در چارچوب پایبندی خود به حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه بدون دریافت عوارض عبور و هم‌سو با نتایج تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که میان آمریکا و ایران به دست آمده»، این اقدام را انجام داده است.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس استقبال و اعلام کرد: «ما از تدوین طرحی برای تخلیه دریانوردان از تنگه هرمز استقبال می‌کنیم.»

او نوشت: «این اقدام بشردوستانه به هزاران خدمه کشتی که در منطقه گرفتار شده‌اند، امکان می‌دهد با امنیت از منطقه خارج شوند.»

کوپر تاکید کرد: «آماده‌ایم تا از سازمان ملل متحد در ایفای این نقش حیاتی حمایت کنیم.ٰ»

اگرچه چشم‌انداز دستیابی به صلحی پایدار همچنان مبهم است، اما توافق اولیه باعث شده تردد دریایی دوباره در تنگه هرمز جریان پیدا کند؛ آبراهی که معمولاً یک‌پنجم انرژی جهان از آن عبور می‌کند.

قیمت نفت روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند رسید. بر اساس توافق، جمهوری اسلامی باید به مدت ۶۰ روز اجازه عبور آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز را بدهد، اما تهران گفته است ممکن است پس از پایان این دوره برای عبور کشتی‌ها عوارض یا هزینه‌های دیگری وضع کند.

جمهوری اسلامی و عمان، که کنترل سوی دیگر تنگه را در اختیار دارد، سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک، ضمن تاکید بر «حقوق حاکمیتی» خود در این آبراه، اعلام کردند برای مدیریت تردد دریایی و هزینه‌های مرتبط با آن همکاری خواهند کرد.

در مقابل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار با متحدان واشینگتن در خلیج فارس است، گفت ایران در هیچ توافق نهایی اجازه دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا،‌ نیز پیش از این گفته بود که هیچ عوارضی در تنگه هرمز گرفته نخواهد شد، مگر به سود آمریکا.