یک مقام پیشین آمریکایی هشدار داد تعهد واشینگتن به «عدم مداخله در امور داخلی» ایران، مطابق تفاهم‌نامه اخیر، نباید به معنای قطع حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی باشد، زیرا حل‌وفصل مناقشه ایران تنها با سرنگونی حکومت امکان‌پذیر است.

الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ و عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی»، پنج‌شنبه چهارم تیر با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتن‌پست، از توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی انتقاد کرد.‌

او در یادداشتی در روزنامه واشینگتن‌پست نوشت ترامپ زمانی به‌دنبال «آزادسازی» ایران بود و در ساعات نخست جنگ اخیر گفت: «تنها چیزی که می‌خواهم، آزادی برای مردم است.»

یک ماه پیش از آن نیز رییس‌جمهوری آمریکا در جریان اعتراضات دی‌ماه از «میهن‌دوستان» ایرانی خواسته بود به تظاهرات حکومتی ادامه دهند و نهادهای حکومتی را به دست گیرند، زیرا «کمک در راه است».

آبرامز افزود حال تنها با گذشت پنج ماه، دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

در بند دوم این تفاهم‌نامه تصریح شده است: «ایالات متحده و جمهوری اسلامی متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»

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