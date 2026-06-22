وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوز عمومی، تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشا ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز اعلام کرد.

بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند، از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخت‌رسانی، ثبت و پرچم‌گذاری کشتی‌ها و عملیات نجات دریایی، مجاز خواهند بود. این مجوز همچنین شامل کشتی‌هایی می‌شود که پیشتر تحت تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.

در متن مجوز آمده است که واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشا ایران به آمریکا نیز، در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.