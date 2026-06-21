دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که جمهوری اسلامی باید فورا حزبالله را از «ایجاد دردسر» در لبنان بازدارد و هشدار داد در غیر این صورت آمریکا بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد.
ترامپ در اظهاراتی گفت: «ایران باید فورا نیروهای نیابتی خود در لبنان را که پول زیادی دریافت میکنند، از ایجاد دردسر بازدارد. اگر این کار را نکند، بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته، ایران را هدف قرار خواهیم داد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت که شامگاه شنبه به مقامهای جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته در صورت بستن تنگه هرمز، «دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمیتوانند به کشور خودشان برگردند.»
او همچنین گفت که ایالات متحده میتواند به «فرشته نگهبان» تنگه هرمز تبدیل شود و ۲۰ درصد از نفت عبوری را در اختیار بگیرد.
رییسجمهوری آمریکا در ادامه به فاکسنیوز گفت: «اگر لازم باشد، ممکن است کنترل تنگه را در دست بگیریم. آنها را بهشدت هدف قرار خواهم داد.»
او همچنین با اشاره به احتمال دستیابی به توافق گفت: «اگر توافق نکنند، از آنها عوارض دریافت خواهیم کرد.»
محمدرضا گیلانی، مشاور امور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک، به پولیتیکو گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ تازه آغاز شده است، اما یک نکته از همین حالا روشن به نظر میرسد. فراتر از نتایج داخل زمین، مکزیک در یکی از مهمترین مسابقات این تورنمنت پیروز شده است؛ مسابقه مهماننوازی.»
این مقام سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا فقط در ورزشگاهها برگزار نمیشود، بلکه در خیابانها، فرودگاهها و میدانهای عمومی نیز جریان دارد. و در این رقابت موازی، به نظر میرسد مکزیک از سایرین پیش افتاده است.»
پولیتیکو نوشت که گیلانی از آنچه فضای استقبالگرایانه مکزیک برای هواداران خارجی توصیف کرد تمجید کرد و آن را با مشکلات مهاجرتی در آمریکا مقایسه کرد؛ مشکلاتی که شامل پیچیدگیهای صدور ویزا و نگرانیهای مربوط به ورود برخی تیمها، از جمله تیم ایران، میشود.
گیلانی گفت: «زیرساخت اهمیت دارد. ورزشگاهها اهمیت دارند. امنیت هم مهم است. اما تاریخ نشان داده است که میزبانان بزرگ به خاطر چیزی عمیقتر در یادها میمانند؛ اینکه بتوانند باعث شوند جهان احساس خوشایند کند.»
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در محل مذاکرات بورگناشتوک سوئیس گفت دونالد ترامپ از تیم مذاکرهکننده خواسته است «فصل جدیدی» در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کنند.
ونس افزود گفتوگوهای فنی که در سوئیس آغاز شده، فرصتی فراهم میکند تا دو طرف کنار یکدیگر بنشینند و برای حل مسائل موجود تلاش کنند.
او گفت انتظار دارد مذاکرات به پیشرفتهایی منجر شود و هرچند این گفتوگوها همه اختلافات را حل نخواهد کرد، میتواند به کاهش اختلافات میان طرفها کمک کند.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در محل نشست چهارجانبه آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در بورگناشتوک سوئیس گفت انتظار دارد مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفتهایی منجر شود.
ونس افزود مذاکرات فنی همه اختلافات را حل نخواهد کرد، اما به کاهش اختلافات کمک میکند و برای نخستین بار در تاریخ به تیمهای مذاکرهکننده آمریکا و جمهوری اسلامی امکان میدهد در این سطح کنار یکدیگر بنشینند.
معاون رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره لبنان نیز گفت در زمینه آتشبس پیشرفتهایی حاصل شده است. او افزود دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده است.
رویترز گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در آغاز نشست چهارجانبه در بورگناشتوک سوئیس مذاکرات با جمهوری اسلامی را «یک اتفاق تاریخی» توصیف کرد.
ونس گفت در گذشته سابقه نداشته است که مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی در این سطح با یکدیگر مذاکره کنند. او افزود: «پرسش این است که آیا میتوانیم روابط در خاورمیانه را برای همیشه تغییر دهیم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا با قدردانی از نقش میانجیها گفت قطر و پاکستان کمک زیادی کردند تا طرفها به این مرحله از مذاکرات برسند.
ونس همچنین گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به تیم مذاکرهکننده اختیار داده است برای حل دیپلماتیک مجموعهای از مسائل تلاش کند. او افزود هدف این مذاکرات، همکاری از مسیر دیپلماسی برای ایجاد تحولی پایدار در خاورمیانه است.