رویترز جمعه ۲۹ خرداد نوشت سپاه پاسداران برای جلوگیری از شناسایی شدن، شبکه‌های شبه‌نظامی در عراق را دور زده و گروه‌هایی را ایجاد کرده که به‌طور مستقیم به این نهاد نظامی گزارش می‌دهند.

بر اساس این گزارش، سه یا چهار هسته عملیاتی که هر یک از حدود ۱۰ نیروی نخبه شیعه عراقی تشکیل شده‌اند، از ۳۱ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت دست‌کم هفت حمله پهپادی را از مناطق بیابانی نزدیک شهرهای بصره و سماوه در جنوب عراق علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند.

به گفته منابع رویترز که شامل دو مقام نظامی عراق، یک مقام امنیتی و پنج فرمانده محلی شبه‌نظامیان هستند، شماری از اعضای این هسته‌ها از «مقاومت اسلامی عراق» جذب شده‌اند، اما گروه‌های جدید خارج از ساختار فرماندهی این ائتلاف فعالیت می‌کنند و مستقیما به سپاه پاسداران گزارش می‌دهند.

پنج فرمانده شبه‌نظامی به رویترز گفتند تشکیل این هسته‌ها که پیش‌تر گزارش نشده بود، نشان‌دهنده تغییر تاکتیک‌های سپاه پاسداران است؛ تغییری که با هدف حفظ توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ نظامی در منطقه، در شرایط تضعیف گروه‌های نیابتی و کاهش منابع نظامی و اقتصادی تهران انجام شده است.

کاهش نقش نیروهای نیابتی سنتی

عراق یکی از ارکان اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و میزبان گروه‌های مسلح متعددی است که روابط نزدیکی با تهران دارند.

از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، گروه‌هایی که تحت عنوان «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت می‌کنند، مسئولیت ده‌ها حمله پهپادی و راکتی علیه اهداف آمریکایی در عراق را بر عهده گرفته‌اند، اما هیچ بسیج گسترده‌ای از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در داخل عراق شکل نگرفته است.

چند گروه قدرتمند شیعه در عراق از سال گذشته اعلام کرده‌اند آماده کنار گذاشتن سلاح و تمرکز بر سیاست داخلی هستند؛ موضوعی که به گفته جاسم البهادلی، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، ممکن است سپاه پاسداران را به ایجاد گروه‌هایی تحت کنترل مستقیم خود سوق داده باشد.

دو گروه «عصائب اهل الحق» و «گردان‌های امام علی» ۱۲ خرداد اعلام کردند روند تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق را آغاز خواهند کرد.

البهادلی که از کارشناسان گروه‌های مسلح شیعه است، افزود گروه‌های جدید سپاه پاسداران «کوچک‌تر، ایدئولوژیک‌تر و تحت کنترل شدیدتری» هستند و این موضوع بازتاب‌دهنده نیاز جمهوری اسلامی به حفظ منابع خود در شرایط فشار اقتصادی است.

حمایت از گروه‌های نیابتی در یادداشت تفاهم گنجانده نشده است

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۸ خرداد یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و قرار است مذاکرات درباره موضوعاتی مانند آینده برنامه هسته‌ای تهران در ادامه انجام شود.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند حمایت تهران از «گروه‌های مقاومت» قابل مذاکره نیست و این موضوع در متن یادداشت تفاهم نیز مطرح نشده است.

در مقابل، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از دولت عراق خواست اقدامات فوری برای برچیدن «ابزارهای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در عراق»، از جمله سپاه پاسداران و گروه‌های مسلح همسو با تهران، انجام دهد.

حملات به کویت، عربستان و امارات

سه منبع امنیتی عراقی به رویترز گفتند گروه‌های جدید که اغلب با نام‌هایی ناآشنا و حضور رسانه‌ای محدود فعالیت می‌کنند، دست‌کم سه حمله پهپادی علیه کویت، دو حمله علیه عربستان سعودی و دو حمله علیه امارات انجام داده‌اند.

به گفته این منابع، از جمله اهداف این حملات، پایگاه هوایی علی السالم در کویت، محل استقرار نیروهای آمریکایی و یک پایانه نظامی در فرودگاه بین‌المللی این کشور بوده است.

بر اساس این گزارش، حملات علیه عربستان سعودی و امارات رهگیری شده‌اند، اما اهداف نهایی آن‌ها مشخص نیست و رویترز نیز نتوانسته این اطلاعات را به‌طور مستقل تایید کند.

آزمونی جدید برای دولت عراق

مقام‌های عراقی معتقدند سپاه پاسداران با ایجاد این هسته‌ها در پی آن است که نقش خود را در حملات انکار کند، مسئولیت حملات را از دوش گروه‌های نیابتی اصلی بردارد و فشار آمریکا بر بغداد برای خلع سلاح آن‌ها را کاهش دهد.

به گفته آن‌ها، نیروهای امنیتی عراق اطلاعات محدودی درباره این گروه‌ها در اختیار دارند و در حال شناسایی زنجیره فرماندهی آن‌ها هستند.

به گزارش رویترز، اعضای این گروه‌ها از نیروهای زبده متخصص در عملیات پهپادی و سامانه‌های ارتباطی تشکیل شده‌اند.

رویترز افزود شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی که طی دهه‌ها با صرف میلیاردها دلار ایجاد شده بود، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به‌شدت تضعیف شده است.

حملات اسرائیل به حماس و حزب‌الله، حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن و سقوط حکومت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ نیز به انزوای بیشتر حکومت ایران منجر شده است.

البهادلی گفت جمهوری اسلامی اکنون به‌جای تکیه بر شبکه‌ای گسترده از گروه‌های پرهزینه، به تعداد محدودی از نیروهای «رادیکال‌تر» متکی شده که با منابع مالی کمتر بر «وفاداری، امکان انکار نقش و اثرگذاری عملیاتی» تمرکز دارند.

رویترز نوشت این گروه‌های جدید نخستین آزمون مهم برای دولت جدید عراق به شمار می‌روند؛ دولتی که در اردیبهشت‌ماه و پس از فشار آمریکا بر ائتلاف شیعه حاکم برای جلوگیری از بازگشت نوری المالکی ، نخست‌وزیر پیشین عراق و متحد نزدیک تهران، روی کار آمد.

بر اساس این گزارش، حملاتی که از خاک عراق انجام می‌شوند، می‌توانند تلاش‌های بغداد برای بازسازی روابط با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس را که در سال‌های اخیر رو به بهبود گذاشته بود، با خطر مواجه کنند.

کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروردین‌ماه سفیران عراق را احضار کردند تا به این حملات اعتراض کنند.

مقام‌های امنیتی عراق همچنین در حال بررسی ارتباط احتمالی این گروه‌ها با حمله پهپادی ۲۷ اردیبهشت به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات هستند.

عربستان سعودی در آن زمان اعلام کرد سه پهپاد را که از عراق وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری کرد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، این حملات را «اقداماتی مجرمانه» توصیف کرد و وعده داد با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تحقیقاتی مشترک انجام گیرد تا مشخص شود آیا از خاک عراق برای انجام این حملات استفاده شده است یا خیر.