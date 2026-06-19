جی‌دی‌ ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا در گفت وگو با سی‌بی‌ان نیوز درباره تفاهم‌نامه واشینگتن-تهران گفت: «این تفاهم‌نامه به ما اجازه می‌دهد که بر اساس اقدامات ایران، سطح امتیازات را کم یا زیاد کنیم.»

او افزود: «در واقع هیچ تعهدی ایجاد نمی‌کند؛ اول از همه، حتی اگر ایران همه کارها را انجام دهد، هیچ دلار مالیات‌دهندگان آمریکایی در کار نخواهد بود.»

ونس گفت: «کاری که این تفاهم‌نامه انجام می‌دهد این است که اگر ایرانی‌ها حمایت از تروریسم را متوقف کنند، و اگر به یک رژیم بازرسی بلندمدت متعهد شوند که به ما اجازه دهد با اطمینان بگوییم هرگز دوباره به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، آن‌وقت ما می‌توانیم میزان تحریم‌ها را کاهش دهیم.»

او تاکید کرد: «بخش زیادی از گزارش‌های نادرست درباره این تفاهم‌نامه ناشی از این تصور بوده که ایران همه مزایا را دریافت می‌کند؛ در حالی که ایران فقط در صورتی این مزایا را به دست می‌آورد که واقعا به تعهداتش عمل کند.»

معاون رییس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «مطمئنم که افرادی در داخل سیستم آنها هستند که دقیقا آنچه در ذهنشان می‌گذرد را به ما نمی‌گویند. این فقط ماهیت چنین مسائل و مذاکراتی است. اما به همین دلیل رئیس‌جمهور به ما گفته است: "به خاطر حرف‌های خوب به کسی پاداش ندهید"».