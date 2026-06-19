بر اساس نتایج اولیه نظرسنجی تابستانی موسسه رونالد ریگان که بخش‌هایی از آن منتشر شده و روزنامه نیویورک‌پست نیز به آن پرداخته است، ۳۹ درصد آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند بحران ایران از طریق یک توافق مذاکره‌شده حل شود، در حالی که ۳۶ درصد از تغییر حکومت در ایران حمایت کرده‌اند. همچنین ۱۶ درصد گفته‌اند ترجیح می‌دهند جمهوری اسلامی در قدرت باقی بماند، اما توان اقتصادی و نظامی آن به‌شدت تضعیف شود.

این نظرسنجی نشان می‌دهد اگرچه در مجموع افکار عمومی آمریکا میان گزینه توافق و تغییر حکومت اختلاف اندکی دارد، اما شکاف حزبی در این زمینه قابل توجه است.

بر اساس این یافته‌ها، ۵۰ درصد جمهوری‌خواهان از تغییر حکومت در ایران حمایت کرده‌اند، در حالی که تنها ۲۵ درصد آنان دستیابی به یک توافق مذاکره‌شده با جمهوری اسلامی را ترجیح داده‌اند. در مقابل، ۵۲ درصد دموکرات‌ها از مسیر دیپلماتیک و توافق حمایت کرده‌اند و تنها ۲۵ درصد آنان تغییر حکومت را گزینه مطلوب دانسته‌اند.

نتایج نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد در میان حامیان جنبش «ماگا» وابسته به دونالد ترامپ، حمایت از تغییر حکومت در ایران حتی پررنگ‌تر است. بر اساس این داده‌ها، ۵۱ درصد از جمهوری‌خواهان حامی ترامپ خواهان روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران هستند، در حالی که تنها ۲۵ درصد از آنان از توافق با جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. همچنین ۱۴ درصد از این گروه گفته‌اند ترجیح می‌دهند جمهوری اسلامی در قدرت باقی بماند، اما توان اقتصادی و نظامی آن به‌شدت محدود شود.

موسسه ریگان در توضیح نتایج این نظرسنجی اعلام کرده است که سه‌چهارم جمهوری‌خواهان، از جمله حامیان جنبش «ماگا»، خواهان نتیجه‌ای سخت‌گیرانه‌تر از آن چیزی هستند که در تفاهم‌نامه اخیر میان واشینگتن و تهران مطرح شده است.

انتشار این نظرسنجی همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دفاع از تفاهم‌نامه اخیر با جمهوری اسلامی و جلب حمایت افکار عمومی برای ادامه مذاکرات صورت می‌گیرد.

موسسه رونالد ریگان اعلام کرده است گزارش کامل نتایج نظرسنجی تابستانی خود را ۲۹ ژوئن [۸ تیر ماه] منتشر خواهد کرد.

