پنجشنبه ۲۸ خرداد با حواشی مربوط به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شد؛ یادداشتی که به تایید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسیده است.

در حالی که ابتدا قرار بود مقام‌های دو کشور برای مراسم امضای رسمی این تفاهم در سوئیس دیدار کنند، اعلام شد که این مراسم در اقامتگاه بورگن‌اشتوک برگزار نخواهد شد. با این حال، تا ساعاتی پس از انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دیدار مقام‌های آمریکایی و ایرانی ادامه داشت.

اندکی بعد، کاخ سفید اعلام کرد جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دیگر به سوئیس برای شرکت در مذاکرات سفر نخواهد کرد. کاخ سفید افزود برنامه این گفت‌وگوها هنوز نهایی نشده بود.

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در نخستین واکنش خود به مذاکرات و تفاهم با آمریکا گفت با وجود آنکه «دیدگاه متفاوتی» داشته، مجوز امضای توافق را صادر کرده است.

همزمان، جی‌دی ونس در نشستی خبری در کاخ سفید اعلام کرد بازه ۶۰ روزه تعیین‌شده در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و مقام‌های جمهوری اسلامی از روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

دونالد ترامپ نیز در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، منتقدان سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و گفت افرادی که معتقدند او به اندازه کافی در برابر جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است، «یا حسود هستند، یا آدم‌های بدی هستند، یا احمق».

در ادامه تحولات روز، جی‌دی ونس از عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرد و گفت این اقدام روند مذاکرات را مختل کرده است. او همچنین در واکنش به گزارش‌ها درباره نارضایتی اسرائیل از توافق میان واشینگتن و تهران گفت: «اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالا به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.»

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تلاش است بر توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اثر بگذارد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو برای افزایش فشار بر دونالد ترامپ از چهره‌های راست‌گرا و سناتورهای همسو در آمریکا کمک می‌گیرد.

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