روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد تفاهم تازه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای تند او از برجام، در موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران، شباهت‌هایی با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما دارد.

واشینگتن‌پست جمعه ۲۹ خرداد نوشت ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است.

اکنون ترامپ به تفاهمی با جمهوری اسلامی دست یافته که به‌نوعی توافق مورد نظر خود او به شمار می‌رود.

به‌نوشته واشینگتن‌پست، مقایسه این تفاهم‌نامه با برجام چندان آسان نیست، زیرا برجام توافقی جامع و با جزییات روشن بود، اما توافق ترامپ همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و بسیاری از موضوعات کلیدی و سرنوشت‌ساز آن هنوز مشخص نشده است.

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