اندکی پس از آغاز کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، مجموعهای از اهداف را برای این عملیات برشمرد؛ از نابودی توان موشکی گرفته تا جلوگیری دائمی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای.
پس از حدود ۱۱۰ روز از آغاز این کارزار و در شرایطی که تهران و واشینگتن به تفاهم دست یافتهاند، این پرسش مطرح میشود که ترامپ تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است؟
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند.
ونس در گفتوگو با شبکه سیبیاس افزود اگر انتشار زودهنگام ممکن نباشد، متن توافق حداکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. او گفت میانجیهای قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند، از آمریکا خواستهاند فعلا متن کامل آن منتشر نشود.
معاون رییسجمهوری آمریکا این توافق را «توافقی خوب برای مردم آمریکا» توصیف کرد و گفت برخی روایتها درباره محتوای آن نادرست است.
ونس همچنین گفت توافق، تنگه هرمز را «بلافاصله» بازگشایی خواهد کرد و چارچوبی فراهم میکند که در صورت توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروههای شبهنظامی و کنار گذاشتن برنامه دستیابی به سلاح هستهای، تهران بتواند از برخی مزایای اقتصادی از جمله کاهش تحریمها بهرهمند شود.
او درباره گزارشهای مربوط به اختصاص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری و آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی نیز گفت هیچیک از این مزایا بدون تغییر اساسی رفتار جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.
تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز پیشتر گزارش داده بود متن تفاهمنامه پس از امضا در روز جمعه منتشر خواهد شد؛ موضوعی که این خبرگزاری پس از انتشار یک خبر متناقض، در قالب اصلاحیه آن را تایید کرد.
با توجه به سیاستهای خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، مذاکرات هستهای حکومت ایران با قدرتهای جهانی در طول بیش از دو دهه گذشته به بخشی از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شده است.
در پی تفاهم اخیر بهمنظور رسیدن به توافق میان تهران و واشینگتن، شمارش معکوس برای آغاز دور جدیدی از این گفتوگوها آغاز شده است. رویدادی که بار دیگر افکار عمومی را با دورهای از بلاتکلیفی، انتظار، خشم، و بیم و امید همراه خواهد کرد.
در ادامه گاهشمار تحولات و فراز و فرودهای مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی را بخوانید.
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی، گفت فرماندهان نیروهای مسلح همچنان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و حفظ توان نظامی، مهمترین پشتوانه موفقیت در عرصه دیپلماسی است.
او افزود جمهوری اسلامی باید همزمان با پیگیری مسیرهای دیپلماتیک، توان دفاعی و بازدارندگی خود را حفظ کند.
گودرزوند گفت ترمیم، بازسازی و تقویت بنیه دفاعی کشور در دوره ۶۰ روزه پیشرو یک اصل اساسی و غیرقابل چشمپوشی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتدار نظامی مهمترین پشتوانه موفقیت در عرصه دیپلماسی و حفظ منافع جمهوری اسلامی است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در واکنش به حمایت عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت هرگونه رویکرد جدی به آینده منطقه باید بر احترام به حاکمیت کشورها و رد حمله به کشورهای عربی خلیج فارس استوار باشد.
قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی تنها با اسرائیل یا آمریکا درگیر نبوده، بلکه «علیه امارات متحده عربی و دیگر کشورهای خلیج فارس نیز دست به اقدام مستقیم زده است.»
او افزود این موضوع نباید در بحث درباره ترتیبات جدید منطقهای، نادیده گرفته یا به آن بیتوجهی شود.
عمرو موسی پیشتر تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را تحولی مهم توصیف کرد و خواستار استفاده از این فرصت برای پیشبرد گفتوگوهای منطقهای و پرداختن به موضوع فلسطین شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در جمع رهبران جهان گفت که او رییس است. اظهارنظری که همزمان با تاکید رهبران گروه هفت بر حمایت از اوکراین و اعمال فشار بیشتر بر روسیه مطرح شد. موضعی که میتواند جایگاه کییف را در هرگونه مذاکرات احتمالی صلح با مسکو، تقویت کند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت اظهار نظر ترامپ که به شکلی طنزآمیز به واقعیتی ناگفته در نشست ۲۵ تا ۲۷ خرداد گروه هفت در شهر اویان-له-بن فرانسه اشاره داشت، پس از انتشار بیانیه مشترک رهبران این کشورها مطرح شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، و متحدانش، با این امید در نشست گروه هفت حضور یافتند که ترامپ را متقاعد کنند ضدحملات اوکراین نتایج ملموسی به همراه داشته و روسیه در موقعیتی نیست که بتواند شرایط خود را برای هر توافق صلحی دیکته کند.
بیانیه مشترک رهبران گروه هفت و اظهارات مقامهای حاضر در نشست نشان میدهد ترامپ تا حدی به استدلال زلنسکی نزدیکتر شده است. موضوعی که پس از سالها تردید و بدبینی او نسبت به جنگ اوکراین، قابل توجه ارزیابی میشود.
با این حال، امیدها برای وادار کردن مسکو به مذاکرات صلح همچنان به تصمیمهای ترامپ وابسته است. تصمیمهایی که به گفته ناظران، همواره قابل پیشبینی نیستند.
از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که آیا واشینگتن معافیتهای مرتبط با تحریمهای صادرات نفت روسیه را تمدید خواهد کرد یا خیر؛ بهویژه اکنون که ترامپ به یک توافق اولیه با تهران دست یافته است.
ترامپ هنگام ورود به نشست امنیت اقتصادی جهانی گروه هفت در برابر رهبران کشورهای عضو و خبرنگاران گفت: «من رییسم.»
او ۲۷ خرداد از دیدار «بسیار خوب» خود با زلنسکی و دیگر رهبران گروه هفت سخن گفت.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، نیز به خبرنگاران گفت: «در موضع ایالات متحده و شخص رییسجمهور ترامپ تغییری ایجاد شده است. از نظر ما، رویکرد کنونی در قبال روسیه سختگیرانهتر و در ارزیابی شرایط میدانی جنگ واقعبینانهتر است.»
توافق تهران و واشینگتن بر فضای نشست سایه انداخت
رهبران گروه هفت همچنین از توافق اولیه صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی که ترامپ در آستانه برگزاری این نشست آن را امضا کرد، استقبال کردند و گفتند آمادهاند در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
آنها همچنین اعلام کردند برای متنوعسازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.
جمهوری اسلامی در بخش عمدهای از دوره جنگ با آمریکا، تنگه هرمز را مسدود کرد.
نگرانی غرب از وابستگی به چین
رویترز نوشت که به گفته دیپلماتها، فرانسه در تلاش است شرکای خود را برای صدور بیانیهای مشترک درباره مواد معدنی حیاتی متقاعد کند. بیانیهای که میتواند شامل اقداماتی برای کاهش وابستگی غرب به چین و حمایت از سرمایهگذاران در برابر اقدامات تلافیجویانه و دامپینگ باشد.
پکن سال گذشته پس از اعمال محدودیت بر صادرات آهنرباهای دائمی ساختهشده از عناصر خاکی کمیاب، نگرانیهای گستردهای در اقتصاد جهانی ایجاد کرد. اقدامی که موجب اختلال جدی در برخی صنایع شد.
یکی از مقامهای ریاستجمهوری فرانسه پیش از آغاز نشست گفت: «ما درباره متونی مهم در زمینه مواد معدنی حیاتی و در نتیجه، حاکمیت اقتصادی، مذاکره میکنیم.»
اقداماتی که در ماههای اخیر مورد بحث قرار گرفته، شامل تعیین استانداردهای بازار، پرداخت یارانه، تضمین خرید و افزایش سرمایهگذاری خصوصی در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی خارج از چین بوده است.
با این حال، هر تصمیمی که در نشست گروه هفت اعلام شود، احتمالا تنها نخستین گام در این مسیر خواهد بود.
اختلاف بر سر تجارت و هوش مصنوعی
رهبران گروه هفت همچنین قرار بود درباره بازتنظیم تجارت جهانی و مقابله با آنچه «رقابت غارتگرانه» نامیدهاند، گفتوگو کنند. موضوعی که عمدتا به سیاستهای اقتصادی چین مربوط میشود.
فرانسه این عدم توازن را چنین توصیف کرده است: «چین بیش از حد تولید میکند، آمریکا بیش از حد مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری میکند.»
نگرانی در اروپا نسبت به مازاد تجاری چین و حرکت این کشور به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر رو به افزایش است. روندی که برخی تحلیلگران آن را «شوک دوم چین» توصیف میکنند.
مازاد تجاری چین در حال حاضر به ۳۶۰ میلیارد یورو رسیده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیش از برگزاری نشست گروه هفت، در آخرین تلاش برای حفظ همکاری با چین، کوشید با پکن وارد تعامل شود.
چین مواضع اتحادیه اروپا را درباره پرداخت یارانههای ناعادلانه رد میکند و بارها وعده داده است در برابر طرح پیشنهادی این اتحادیه با عنوان «اروپایی بخرید» و همچنین مقررات بازنگریشده مربوط به حاکمیت فناوری، اقدامات متقابل «قاطع» انجام دهد.
رهبران اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه ۲۸ خرداد در نشستی در بروکسل درباره اعمال تدابیر سختگیرانهتر برای دفاع تجاری و استفاده نظاممندتر از این ابزارها در برابر افزایش واردات از چین گفتوگو کنند.
رویترز نوشت رهبران گروه هفت قرار بود در ناهار کاری ۲۷ خرداد درباره هوش مصنوعی بحث کنند؛ از جمله مسئولیت حقوقی رباتها و عاملهای هوش مصنوعی و نیز نحوه بازنمایی حقیقت و اطلاعات نادرست بهوسیله این فناوری.
انتظار میرفت سم آلتمن، بنیانگذار اوپنایآی، و داریو آمودی، مدیرعامل شرکت آنتروپیک، در این نشست حضور داشته باشند.