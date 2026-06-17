جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، گفت کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند.

ونس در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس افزود اگر انتشار زودهنگام ممکن نباشد، متن توافق حداکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. او گفت میانجی‌های قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند، از آمریکا خواسته‌اند فعلا متن کامل آن منتشر نشود.

معاون رییس‌جمهوری آمریکا این توافق را «توافقی خوب برای مردم آمریکا» توصیف کرد و گفت برخی روایت‌ها درباره محتوای آن نادرست است.

ونس همچنین گفت توافق، تنگه هرمز را «بلافاصله» بازگشایی خواهد کرد و چارچوبی فراهم می‌کند که در صورت توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی و کنار گذاشتن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای، تهران بتواند از برخی مزایای اقتصادی از جمله کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شود.

او درباره گزارش‌های مربوط به اختصاص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی نیز گفت هیچ‌یک از این مزایا بدون تغییر اساسی رفتار جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.

تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز پیش‌تر گزارش داده بود متن تفاهم‌نامه پس از امضا در روز جمعه منتشر خواهد شد؛ موضوعی که این خبرگزاری پس از انتشار یک خبر متناقض، در قالب اصلاحیه آن را تایید کرد.