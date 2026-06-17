حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را می‌گذراند و با وجود بهبود بارندگی‌های امسال در مقایسه با سال گذشته، میزان بارش همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است و نگرانی‌ها درباره تامین پایدار آب پایتخت ادامه دارد.

به گفته او، سال آبی گذشته کم‌بارش‌ترین سال در بیش از شش دهه اخیر بود و این موضوع باعث شد ذخایر سدهای تامین‌کننده آب تهران در ابتدای سال آبی جاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند.

او «سواد آبی» را کلید عبور از بحران کم‌آبی تهران دانست و ضمن تاکید بر برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: «تلاش می‌کنیم مشترکان بدون کاهش رفاه، مصرف خود را مدیریت کنند و از هدررفت آب جلوگیری شود.»

پیش‌تر در ۲۲ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد استان‌های تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش ، شدیدترین وضعیت خشکسالی را در کشور تجربه می‌کنند و در این میان، تهران در بغرنج‌ترین شرایط قرار دارد.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف فرا می‌خوانند که خود از حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان مانده‌اند.

ضعف در حکمرانی و ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها

خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، به‌دلیل کاهش چشمگیر بارش‌ها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.

ایسنا نوشت «ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها»، در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، نقش مهمی در تشدید بحران آب در پایتخت و سایر مناطق کشور داشته است.

بر اساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر که از تقسیم حجم منابع آبی ناشی از بارش بر جمعیت به دست می‌آید، تهران در میان استان‌های کشور کمترین میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر را دارد.

به گزارش ایسنا، علی‌رغم اجرای طرح‌های انتقال آب و بهره‌گیری از سدهای اطراف، تهران همچنان به‌دلیل جمعیت بالا و منابع آبی محدود با عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب روبه‌روست.

تداوم خشکسالی در تهران و ثبت بارش‌هایی کمتر از میانگین طی پنج سال اخیر، به‌ویژه دریافت تنها ۵۰ درصد بارندگی معمول در سال گذشته، فشار بر منابع آبی پایتخت را افزایش داده و به تنش آبی منجر شده است.

در سال‌های معمولی، نیمی از آب مورد نیاز تهران از سدها و نیمی دیگر از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. با این حال، در دوره‌های خشکسالی و به‌دنبال کاهش ورودی آب به سدها، سهم منابع زیرزمینی در تامین آب پایتخت به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

سال آبی دوره‌ای ۱۲ ماهه است که برای اندازه‌گیری و تحلیل بارش‌ها، روان‌آب‌ها و منابع آب استفاده می‌شود و در ایران، از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می‌شود.

انتقال آب یا جابه‌جایی بحران؟

ایسنا در ادامه به نقل از کارشناسان حوزه آب هشدار داد انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ظاهر راهکاری برای جبران کم‌آبی است، اما در عمل تنها محل بروز بحران را تغییر می‌دهد.

به گفته آن‌ها، انتقال آب با هدف تامین نیازهای پایتخت پیامدهای گسترده‌ای برای حوضه‌های مبدا به همراه داشته و فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، آب منتقل‌شده از سدهای لتیان و ماملو به تهران موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در دشت ورامین شده است. همچنین بخشی از تالاب‌های این منطقه در نتیجه کاهش منابع آبی خشک شده و با مشکلات زیست‌محیطی روبه‌رو هستند.

همچنین آبی که از سد لار به تهران منتقل می‌شود، بخشی از منابع آبی استان مازندران است. این در حالی است که مازندران با وجود برخورداری از بارش مناسب، با پدیده فرونشست زمین و چالش تامین آب شرب در برخی مناطق دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته کارشناسان، انتقال آب از طالقان به تهران نیز بخشی از ظرفیت جبران کم‌آبی در دشت قزوین را کاهش داده است.

۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستند.

تهران توان پذیرش این جمعیت را ندارد

ایسنا در ادامه گزارش خود تاکید کرد انتقال آب علاوه بر تخریب منابع در حوضه مبدا، وابستگی بیشتر مناطق مقصد به منابع بیرونی را به دنبال دارد.

این رسانه افزود: «تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف را ندارد. توسعه پایدار یعنی اول منابع را بسنجیم، بعد توسعه دهیم. ولی در عمل، اول توسعه می‌دهیم، بعد دنبال منابع می‌گردیم.»

بر اساس این گزارش، «هماهنگی و هم‌افزایی ارکان مختلف حکومت، اجماع کارشناسی و تخصصی و همراه کردن مردم» سه گام اساسی برای مدیریت و برون‌رفت از بحران آب در کشور به شمار می‌رود.

وب‌سایت «قلمرو رفاه» ۲۴ خرداد نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحران‌های آب در تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شده‌اند.