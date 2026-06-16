جوتارو تامورا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال‌تایمز که سه‌شنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، اعلام کرد با وجود توافق تهران و واشینگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص ازسرگیری تردد شناورهای خود در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن شرایط، صبر کنند.

او افزود: «آنچه باید اتفاق بیفتد، صرفا یک توافق ساده میان کشورهای ذی‌ربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به‌صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود، به‌گونه‌ای که خطوط کشتیرانی برای عبور دوباره از این مسیر، آسودگی خاطر داشته باشند.»

آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند . این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود.

اظهارات تامورا در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد اعلام کرد پس از تفاهم اخیر، کشتی‌ها در حال آغاز حرکت از تنگه هرمز هستند و بسیاری از آن‌ها نفت بارگیری کرده‌اند.

ترامپ وضعیت این گذرگاه راهبردی را «کاملا امن» توصیف کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز ۲۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت روند افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز «از همین حالا آغاز شده و به‌تدریج در طول زمان شتاب خواهد گرفت».

روند بازگشایی تنگه هرمز شاید حتی یک ماه طول بکشد

مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسویی در ادامه اظهارات خود گفت از زمان آغاز جنگ اخیر، تلاش‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز انجام گرفته، اما هیچ یک به نتیجه نرسیده است.

تامورا افزود: «با توجه به تجربه چند ماه گذشته، گمان می‌کنم منطقی است فرض کنیم که این روند دست‌کم چند هفته و شاید حتی یک ماه زمان ببرد.»

فایننشال‌تایمز نوشت مصاحبه با تامورا پیش از اعلام رسمی تفاهم میان تهران و واشینگتن در ۲۵ خرداد انجام شده است. با این حال، شرکت میتسویی اعلام کرد تامورا پس از اعلام توافق نیز همچنان بر ارزیابی پیشین خود تاکید دارد.

پیش از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. این مسیر همچنین یکی از شریان‌های اصلی انتقال غلات و کالاهای مصرفی به خلیج فارس به شمار می‌رود.

شرکت میتسویی ژاپن بیش از ۹۰۰ کشتی را در ناوگان خود مدیریت می‌کند که بیش از ۲۰۰ فروند از آن‌ها به حمل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی اختصاص دارند.

این شرکت از نظر تعداد نفتکش‌ها، بزرگ‌ترین اپراتور نفتکش جهان محسوب می‌شود.

تلاش برای تخلیه ملوانان گرفتار

فایننشال‌تایمز به نقل از شرکت‌های کشتیرانی و مالکان شناورها گزارش داد مسئولیت هماهنگی برای خروج حدود ۵۰۰ کشتی گرفتار در خلیج فارس باید بر عهده سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار گیرد.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، اعلام کرد این نهاد وابسته به سازمان ملل در حال ارزیابی امکان عبور کشتی‌ها و انجام تجارت «به‌صورت ایمن و مطمئن» است و می‌کوشد از خطرات احتمالی مانند مین‌های دریایی و همچنین ازدحام ترافیکی که می‌تواند به بروز حوادث منجر شود، جلوگیری کند.

به گفته او، سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان در تلاش است تا «کریدوری امن» برای تخلیه دریانوردانی که بیش از ۱۰۰ روز در خلیج فارس گرفتار شده‌اند، ایجاد کند.

رویترز اول خرداد نوشت بیش از ۲۰ هزار ملوان در حدود دو هزار کشتی در آب‌های خلیج فارس سرگردان مانده‌اند. بسیاری از آن‌ها امکان ترک شناورهای خود را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و عدم اطمینان نسبت به آینده، دست و پنجه نرم می‌کنند.