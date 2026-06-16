نفتالی بنت این سخنان را در حالی مطرح کرد که بسیاری از مخالفان حکومت ایران نگراناند توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به بقای و تقویت حاکمان تندرو در تهران منجر شود.
بنت در گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، افزود: «ما هر کاری که در توانمان باشد انجام خواهیم داد تا در نهایت این رژیم وحشتناک را سرنگون کنیم.»
او خطاب به مردم ایران افزود: «میخواهم به ملت ایران، این ملت فوقالعاده، بگویم امید خود را از دست ندهید.»
بنت ادامه داد: «این رژیم وحشتناک، فاسد، جداافتاده از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل که خود را بهعنوان یکی از اصلیترین رقبای بنیامین نتانیاهو مطرح کرده است، گفت قدرتهای خارجی باید برای زمانی که مردم ایران بار دیگر علیه جمهوری اسلامی قیام کنند آماده باشند.
او اظهار داشت: «کاری که ما انجام خواهیم داد این است که اطمینان حاصل کنیم دفعه بعد که مردم ایران قیام کردند، ابزارهای لازم مانند ابزارهای ارتباطی یا دیگر ابزارها را برای پیروزی در اختیار داشته باشند.»
بنت افزود: «این رژیم پوسیده دیر یا زود سقوط خواهد کرد. وظیفه ما این است که این روند را تسریع کنیم.»
اظهارات بنت در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به امضای احتمالی تفاهمنامه میان آمریکا و ایران در روز جمعه ابراز نگرانی کردهاند. آنان بیم دارند واشینگتن و تهران به توافقی دست یابند که پس از ماهها جنگ، سرکوب، قطعی برق و تحریمها، ساختار حاکم را حفظ کند.
پس از سرکوب اعتراضات دی ماه که هزاران کشته و دهها هزار مجروح و بازداشتی برجای گذاشت، هم دونالد ترامپ و هم بنیامین نتانیاهو وعده داده بودند از ایرانیانی که برای سرنگونی حکومت تلاش میکنند، حمایت خواهند کرد.
برنامهای جامع برای سرنگونی جمهوری اسلامی
اما توافق در حال شکلگیری باعث شده بسیاری از مخالفان حکومت احساس کنند مردم عادی بیشترین هزینه را پرداخت کردهاند، در حالی که رهبری تندروتر جمهوری اسلامی نه تنها باقی مانده بلکه ممکن است از طریق دیپلماسی فرصتی برای تجدید قوا به دست آورد.
بنت در پاسخ به این نگرانیها گفت که «یک طرح جامع و مفصل» برای سرنگونی جمهوری اسلامی آماده کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «من یک برنامه جامع و دقیق تدوین کردهام که هدف نهایی آن سرنگونی رژیم آیتاللههاست.»
به گفته بنت، این برنامه متکی بر «ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ» خواهد بود و شامل «ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار و پنهان» و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم ایران میشود.
بنت همچنین هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشارها بر تهران منجر شود، مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هستهای، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی تهران بینجامد.
او گفت: «این یک توافق موقت است. هنوز راه زیادی باقی مانده است. باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی، توافقی خوب باشد؛ توافقی که برنامه هستهای ایران، برنامه موشکهای بالستیک و شبکه تروریسم منطقهای آن را به طور کامل برچیند.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل تاکید کرد: «این آزمون نهایی خواهد بود. تا زمانی که این اهداف محقق نشدهاند، نباید از تحریمها و سایر فشارها علیه این رژیم وحشتناک دست برداریم.»
اظهارات بنت در حالی بیان میشود که در اسرائیل نسبت به توافق در حال شکلگیری نگرانیهایی وجود دارد. شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که مقامهای اسرائیلی از واشینگتن خواستهاند متن پیشنویس تفاهمنامه را مشاهده کنند، اما آمریکا پیش از ارائه آن پیش از مراسم امضا که قرار است جمعه در سوئیس انجام گیرد، خودداری کرده است.
این اقدام، نگرانیهایی را در اسرائیل ایجاد کرده مبنی بر اینکه توافق ممکن است با خواستههای اعلامشده نتانیاهو، از جمله برچیدن تواناییهای هستهای ایران، محدود کردن برنامه موشکی و مهار شبکه منطقهای تهران، فاصله داشته باشد.
پیام به مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی
بنت جمهوری اسلامی را با اتحاد جماهیر شوروی در سالهای پایانی عمر آن مقایسه کرد و گفت نظامهای اقتدارگرا ممکن است بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرود فروبپاشند.
او گفت: «این رژیم سقوط خواهد کرد.»
بنت افزود: «این رژیم رژیمی فاسد، جداافتاده از مردم و ناتوان است؛ بسیار شبیه رژیم اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰.»
او ادامه داد: «اگر در سال ۱۹۸۵ از من میپرسیدید آیا آن رژیم سقوط خواهد کرد، شاید پاسخ مشخصی نداشتم. اما فقط چهار سال بعد فروپاشید.»
بنت خطاب به مردم ایران گفت: «سرتان را بالا بگیرید. به خود افتخار کنید. قوی باشید. ما مراقب شما هستیم.»
او همچنین بهطور مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی داد و گفت: «به آن رهبران، به آن آیتاللهها میگویم: زمان شما رو به پایان است. ما به دنبال شما هستیم. دقیقا میدانیم چه کسانی هستید و مدت زیادی در قدرت باقی نخواهید ماند. ممکن است کمی زمان ببرد، اما دوران شما به سر آمده است.»