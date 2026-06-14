روحالله لکعلیآبادی، نماینده دورود و ازنا در مجلس، گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی میدانند که «هیچ صلحی در کار نیست» و باید از مذاکره همانگونه استفاده کرد که از موشک و پهپاد استفاده میشود.
او در گفتوگویی تلویزیونی که ایسنا منتشر کرد، گفت مردم با توجه به تجربه مذاکرات گذشته نگران هستند، اما تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نیز همین تجربه و نگرانی را دارد.
لکعلیآبادی افزود اگر جمهوری اسلامی فردی مانند محمدباقر قالیباف را با سابقه نظامی برای ریاست تیم مذاکرهکننده انتخاب کند، این پیام را به طرف مقابل میدهد که مذاکرات بخشی از یک مبارزه است و جمهوری اسلامی همچنان خود را در میدان جنگ میبیند.
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
موسوی یکشنبه ۲۴ خرداد در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین با انتقاد از برخی «رویکردهای سیاسی» برای پنهانکاری در خصوص کودکان کار گفت: «باید قبول کنیم که فقر در ایران عمیقتر شده است... هرچه شرایط اقتصادی دشوارتر میشود، استفاده از ظرفیت کاری کودکان برای تامین هزینههای زندگی خانوادهها افزایش مییابد.»
او با اشاره به استفاده از برخی کودکان در کشتارگاهها، دامداریها، کارگاههای زیرزمینی، باغها، مزارع و صنایع افزود این کودکان در چنین محیطهایی «معمولا از دید جامعه پنهان میمانند» و با شرایط پرخطر و آسیبزا روبهرو میشوند.
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی، آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما این پدیده در کلانشهرها و شهرهای زیارتی و گردشگری گستردهتر است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران منتشر شده است. شماری از شهروندان نیز با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
آسیبهای روانی-جسمی کودکان کار
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه مصاحبه خود گفت کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
موسوی افزود کودکان کار با آسیبهای جسمی «بسیار جدی»، از جمله سوءتغذیه، بیماریهای پوستی و عفونی، مشکلات گوارشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و همچنین انواع خشونت و بهرهکشی جنسی مواجهاند.
او ادامه داد: «مقایسههای اجتماعی نیز آسیبزا هستند. وقتی کودک خود را با دیگران مقایسه میکند و میبیند که همسالانش در کنار خانواده در حال تجربه زندگی عادی و شادی هستند، دچار فشار روانی و رنج عاطفی میشود.»
موسوی هشدار داد: «در شرایط نامناسب اقتصادی، کودکان بیش از گذشته در معرض بهرهبرداری، استثمار و بهرهکشی قرار میگیرند؛ گاه حتی از سوی نزدیکترین افراد به خودشان.»
یافتههای یک پژوهش در سال ۱۴۰۴ درباره شکلگیری پدیده کودکان کار نشان میدهد ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند.
بر اساس این پژوهش، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
نقش باندهای مافیایی
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه گفت اگرچه وجود باندهای مافیایی در حوزه کودکان کار کاملا قابل نفی نیست و این گروهها معمولا کودکان بیسرپناه را هدف قرار میدهند، اما نمیتوان همه کودکان کار را عضو این باندها دانست و تجربههای میدانی چنین فرضیهای را تایید نمیکند.
موسوی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور افزود بسیاری از این کودکان با اطلاع خانوادههای خود، صرفا برای کمک به تامین هزینههای معیشتی زندگی، از برخی استانها به مناطق پردرآمدتر فرستاده میشوند.
او ادامه داد: «بخشی از کودکان، بهویژه آنهایی که فاقد سرپرست یا سرپرست موثر هستند، ممکن است تحت مدیریت باندها قرار بگیرند. در چنین شرایطی، این کودکان گاه به انجام فعالیتهای غیرقانونی یا مجرمانه وادار میشوند.»
مهدی تاج، در گفتگویی در حاشیه تمرین تیم ملی درباره احتمال حضور ایرانیان با پرچم شیروخورشید در بازی با نیوزلند گفت: «فیفا مسئول اجرای پروتکلهاست. البته دولت آمریکا در برخی موارد به این پروتکلها پایبند نبوده. یکی از این موارد، موضوع استفاده از پرچم رسمی کشورها در ورزشگاههاست.»
تاج ادامه داد: «ما پرچم رسمی کشورمان را به فیفا اعلام کردهایم و این نهاد نیز برای رفع مشکلات همکاریهای خوبی داشته است.»
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
این در حالی است که شماری از هواداران ایرانی موفق شدند پرچم شیروخورشید را به داخل ورزشگاه لیوایز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.
مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جلسهای که با مدیران فیفا داشتند، از آنها درخواست کردند تا از ورود پرچمهای شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی جلوگیری کنند و فیفا محدودیتهایی برای ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات اعمال کرده است.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد چنین توافقی میتواند تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
این روزنامه یکشنبه ۲۴ خرداد در سرمقالهای، توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت در صورت صحت گزارشهای منتشرشده درباره مفاد یادداشت تفاهم، چارچوب مورد نظر دولت دونالد ترامپ «یک فاجعه» خواهد بود.
بر اساس این سرمقاله، یک یادداشت تفاهم تنها زمانی میتواند مفید واقع شود که «تعهداتی قاطع» را در بر گیرد و نهایی شدن آن پیش از پاسخگویی به پرسشهای دشوار «خطرناک» خواهد بود.
اورشلیمپست با اشاره به چارچوب زمانی تعیینشده برای مذاکرات پس از توافق اولیه افزود: «در خاورمیانه ۶۰ روز زمانی کافی است تا واقعیتهای میدانی دستخوش تغییر شوند. ایران میتواند دست به جابهجایی مواد [هستهای] بزند، تاسیسات خود را مستحکمتر کند، بر میانجیها فشار وارد آورد و هرگونه تاخیر را بهعنوان نشانه سوءنیت طرف مقابل جلوه دهد.»
سیانان ۲۳ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پلمب و ورودیها را مینگذاری کرده است.
پیشتر در ۲۲ خرداد، پایگاه خبری واینت نوشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی اخیر خود با رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی تهران و واشینگتن نخواهد شد.
نگرانی اسرائیل از نادیده گرفته شدن برنامه موشکی و نیروهای نیابتی تهران
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اگرچه مقامهای اسرائیلی بارها اعلام کردهاند ترامپ از نگرانیها و مواضع اسرائیل آگاه است، اما این موضوع بهتنهایی کافی نیست و اسرائیل هیچگاه طرف مذاکرات اخیر نبوده است.
در این سرمقاله آمده است: «نادیده گرفتن موشکهای بالستیک در توافق اصلی، به ضعیفتر شدن این چارچوب خواهد انجامید. ایران تنها از طریق غنیسازی اورانیوم اسرائیل را تهدید نمیکند. ایران از طریق موشکها، پهپادها، حزبالله، حوثیها، شبهنظامیان در عراق و سوریه، و همچنین زیرساختهایی که به این نیروها امکان میدهد اسرائیل را زیر آتش نگه دارند، اسرائیل را تهدید میکند.»
اورشلیمپست هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با سامانههای پرتاب و شبکههای منطقهای شکلگرفته پیرامون آن مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله، قطع حمایت مالی جمهوری اسلامی و حملات فرامرزی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.
این روزنامه تاکید کرد نمیتوان انتظار داشت اسرائیل امنیت مناطق شمالی خود را به وعدههای تهران گره بزند.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
برجام با نامی جدید؟
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این موضوع به میانهرو شدن حکومت نخواهد انجامید، بلکه تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکههای نیابتی بهره خواهد گرفت.
این روزنامه نوشت: «چنین امتیازاتی خیانت به مردم ایران است. به آنان گفته شده بود جهان آزاد ماهیت رژیمی را که بر آنان حکومت میکند، بهخوبی میشناسد. به آنان گفته شده بود فشار بر تهران متوجه کسانی است که مخالفان را زندانی و زنان را سرکوب میکنند، شهروندان را به فقر میکشانند و ثروت ملی را به جنگهای خارجی اختصاص میدهند.»
اورشلیمپست مذاکرات کنونی را به «برجام ۲» تشبیه کرد و افزود در زمان ریاستجمهوری باراک اوباما، برجام بهعنوان راهکاری «عملگرایانه» برای به تعویق انداختن برنامه هستهای جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در عمل به تهران زمان، منابع مالی و مشروعیت داد و بخش قابل توجهی از اقدامات منطقهای حکومت ایران را نادیده گرفت.
در ادامه آمده است: «احتمال میرود چارچوب کنونی همان اشتباه را با نامی جدید تکرار کند؛ یعنی اعطای امتیازهای زودهنگام، زمانبندیهای مبهم، به تعویق انداختن مذاکرات فنی و خودداری از مواجهه با ساختار کامل قدرت حکومت ایران.»
در روزهای گذشته، رییسجمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.
ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با پیروزی ۹۴ بر ۹۰ مقابل سنآنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال و پیروزی ۴ بر یک در مجموع سری، پس از ۵۳ سال بار دیگر قهرمان NBA شد. این تیم در هر چهار پیروزی خود از اختلافی دو رقمی بازگشت و در بازی پنجم نیز عقبافتادگی ۱۶ امتیازی را جبران کرد.
نیکس در این فصل هر چهار فرصت قهرمانی خود را در بازیهای خارج از خانه با پیروزی به پایان رساند. با این حال، حضور هزاران هوادار نیویورک در تگزاس باعث شده بود جو ورزشگاه چندان شبیه یک بازی خارج از خانه نباشد.
نیکس در بازی چهارم نیز با جبران اختلاف ۲۹ امتیازی و پیروزی ۱۰۷ بر ۱۰۶ با ضربه اوجی آنونوبی در ۱.۲ ثانیه پایانی، بزرگترین بازگشت تاریخ فینال NBA را رقم زده بود.
در بازی پنجم، اسپرز مانند مسابقات قبلی با اختلافی دو رقمی پیش افتاد و در مقطعی از نیمه نخست ۱۶ امتیاز برتری داشت. نیکس ۱۶ شوت از ۱۸ تلاش نخست خود را از دست داد و تا مدتی حتی تعداد بلاکهای ومبانیاما از تعداد گلهای زده نیکس بیشتر بود.
با این حال، نیویورک با یک روند ۲۲ بر ۹ اختلاف را کاهش داد و در نهایت در نیمه دوم بازی را در اختیار گرفت.
تیم فوتبال استرالیا در اولین بازی خود از گروه D جام جهانی با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد. در این بازی ایرانکوندا و کانر مکتالف برای استرالیا گلزنی کردند.
این بازی در ورزشگاه ونکوور برگزار شد و ژسوس نوئل ونزوئلایی قضاوت این بازی را برعهده داشت.
تیم ملی ترکیه درحالی در این بازی شکست خورد که بازیکنانی همچون آردا گولر و هاکان چالهاناوغلو و سایر ستارههایش را در ترکیب داشت.
در این بازی آردا گولر یک ضربه ایستگاهی زد که توسط دروازهبان استرالیا مهار شد.
دقایق پایانی نیز با حملات پراکنده ترکیه همراه بود، اما انسجام خط دفاعی استرالیا و عملکرد مطمئن دروازهبان این تیم اجازه بازگشت به حریف نداد. در نهایت، استرالیا با وجود مالکیت کمتر، با فوتبال مستقیم و استفاده حداکثری از فرصتهایش به یک پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر دست یافت.
در دیگر بازی این گروه آمریکا با نتیجه ۴-۱ پاراگوئه را شکست داده بود.