یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت رییسجمهوری آمریکا در حال پیشبرد توافقی با جمهوری اسلامی بر اساس منافع آمریکا، از جمله منفعت مشترک با اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و اسرائیل انتظار دارد او بر این اصل و همچنین موضوع موشکها و نیروهای نیابتی پافشاری کند.
کاتز افزود: «آمریکا و اسرائیل با هم ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کردهاند که تواناییهای آن را سالها به عقب رانده است.»
او تاکید کرد: «اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که در آینده نیز توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای را خواهد داشت و من و نخستوزیر بنیامین نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور دادهایم بر این اساس آمادهسازی لازم را انجام دهد.»
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانهدار شدن عملا پایان یافته است.
به گفته عربی، افزایش اجارهبها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت کرده است.
مهاجرت اجباری مستاجران
این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استانها شدهاند.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
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بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا نوشت با گرفتار شدن کشتیها و کاهش درآمدهای نفتی، تهران با انتخابهای دشواری روبهرو شده است.
بهنوشته بلومبرگ، در حالی که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ ایران میگذرد و تهران به طور فزایندهای تحت فشار قرار گرفته، در طول یک ماه گذشته، تقریبا هیچ نفت خام ایرانی از منطقه خارج نشده است.
نفتکشهای حامل نفت ایران در داخل خلیج فارس جمع شدهاند و حتی کشتیهای خارجی مرتبط با تجارت نفت ایران نیز با حملات نیروهای آمریکایی مواجه شدهاند.
این وضعیت، جمهوری اسلامی را از میلیاردها دلار درآمد نفتی محروم کرده است؛ جدا از درآمدهای قابل توجهی که از فروش فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و قیر به دست میآورد.
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یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفت توافق با جمهوری اسلامی بر اساس اجرای تعهدات خواهد بود.
او اضافه کرد که مواد هستهای ایران نابود و از این کشور خارج خواهد شد و برنامه هستهای آنها برچیده خواهد شد.
این مقام ارشد دولت آمریکا گفت که تنگه هرمز نیز باز خواهد بود. او گفت که توافق با تهران شامل توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروههای تروریستی خواهد بود.
جبریل رجوب، رییس فدراسیون فوتبال فلسطین، اعلام کرد آمریکا از صدور ویزا برای او جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ خودداری کرده است؛ موضوعی که به گفته او مانع حضورش در کنار دیگر روسای فدراسیونهای فوتبال جهان در این تورنمنت شده است.
رجوب که برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی حضور داشت، گفت همچنان موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده است. او یکی از چندین مقام و فرد دارای مجوز رسمی حضور در جام جهانی است که تاکنون ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند یا درخواست آنها رد شده است.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین در واکنش به این موضوع گفت: «فکر نمیکنم استفاده ابزاری از فوتبال و محروم کردن افراد از حق حضور در این رویداد جهانی عادلانه باشد.»
هرچند تیم ملی فلسطین موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نشد، اما فیفا مطابق روال معمول از روسای فدراسیونهای عضو برای حضور در این رقابتها دعوت کرده است. فیفا جام جهانی را نمادی از وحدت جهانی معرفی میکند و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، سال گذشته تاکید کرده بود که همه افراد برای حضور در مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که آمریکا در ماههای اخیر برای شماری از افراد مرتبط با جام جهانی از کشورهای مختلف نیز محدودیتهای ویزایی اعمال کرده است؛ از جمله یک داور اهل سومالی و یک عکاس همراه تیم ملی عراق.
اینفانتینو این هفته در پاسخ به انتقادها گفت فیفا تلاش کرده مشکلات ویزایی را حل کند، اما نمیتواند تصمیمات دولت آمریکا را نادیده بگیرد. او گفت: «ما پادشاه جهان نیستیم که بتوانیم به دولتها و نهادهای امنیتی دستور بدهیم.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره وضعیت ویزای رجوب اظهارنظر نکرده است. با این حال، ایالات متحده سال گذشته محدودیتهای تازهای برای دارندگان گذرنامه فلسطینی و برخی کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال کرده بود.
رجوب در سالهای اخیر بارها از فیفا خواسته است علیه اسرائیل اقدام کند. او معتقد است حضور تیمهای مستقر در شهرکهای اسرائیلی کرانه باختری در لیگ فوتبال اسرائیل با قوانین فیفا مغایرت دارد. مقامهای فوتبال فلسطین همچنین بارها نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد بازیکنان فلسطینی و خسارتهای گسترده جنگ غزه به زیرساختهای ورزشی اعتراض کردهاند.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین ماه گذشته نیز در جریان کنگره فیفا از دست دادن با رییس فدراسیون فوتبال اسرائیل خودداری کرد و گفت چنین اقدامی نمیتواند زخمهای موجود را التیام بخشد.
رجوب همچنین با اشاره به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تاکید کرد که دولت روسیه در آن زمان محدودیتهای مشابهی برای مهمانان و مدعوین این رقابتها اعمال نکرده بود.
بلومبرگ در گزارشی با اشاره به ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا نوشت با گرفتار شدن کشتیها و کاهش درآمدهای نفتی، تهران با انتخابهای دشواری روبهرو شده است.
بهنوشته بلومبرگ، در حالی که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ ایران میگذرد و تهران به طور فزایندهای تحت فشار قرار گرفته، در طول یک ماه گذشته، تقریبا هیچ نفت خام ایرانی از منطقه خارج نشده است.
نفتکشهای حامل نفت ایران در داخل خلیج فارس جمع شدهاند و حتی کشتیهای خارجی مرتبط با تجارت نفت ایران نیز با حملات نیروهای آمریکایی مواجه شدهاند.
این وضعیت، جمهوری اسلامی را از میلیاردها دلار درآمد نفتی محروم کرده است؛ جدا از درآمدهای قابل توجهی که از فروش فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و قیر به دست میآورد.
بهنوشته بلومبرگ، شاید زیانبارترین پیامد این وضعیت تاثیر آن بر تجارت دیرینه نفت ایران با چین باشد؛ رابطهای که طی سالها تحریم آمریکا دوام آورده بود، اما اکنون تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.
بر اساس دادههای گردآوریشده از سوی بلومبرگ، صادرات نفت خام ایران به چین در ماه مه به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است؛ در حالی که این رقم در ماه فوریه ۱.۸ میلیون بشکه در روز بود.
کاهش شدید محمولههای ارسالی، همراه با افت تقاضا در چین، در شرایطی که پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» با زیانهای مالی فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، فروشندگان را مجبور کرده است برای حجم اندک نفتی که هنوز میتوانند عرضه کنند، تخفیفهای بیشتری ارائه دهند.
در همین حال، تولیدکنندگان نفت در ابوظبی، کویت و دیگر نقاط خاورمیانه موفق شدهاند برخی نفتکشها را از تنگه هرمز عبور دهند و به بازارهای جهانی برسانند؛ موضوعی که اهرم فشار تهران بر این آبراه حیاتی و همچنین موقعیت چانهزنی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۲۱ خرداد از نزدیکی دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی سخن گفت. با اینکه گمانهزنیهایی ودرباره احتمال امضای توافقی در حاشیه نشست هفته آینده رهبران گروه هفت مطرح شده، اما تهران هنوز آمادگی خود را برای چنین توافقی تایید نکرده است.
پیشرفتهای دیپلماتیک قبلی نیز نتوانستند به یک توافق نهایی منجر شوند و جمهوری اسلامی همچنان در موقعیت دشواری قرار دارد.
بهنوشته بلومبرگ در شرایطی که فشار بر بخش انرژی ایران هر روز بیشتر میشود، این پرسش مطرح است که آیا تهران شرایط آمریکا برای یک توافق صلح را خواهد پذیرفت، یا موج تازهای از حملات علیه متحدان آمریکا و کشتیها در تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد و تنشها را در سراسر منطقه افزایش خواهد داد؟
در هر دو صورت، اقدام بعدی جمهوری اسلامی پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی انرژی خواهد داشت.
در همین حال، معاملهگران کالا در حال گسترش تلاشهای خود برای فروش نفت ونزوئلا به بازار آسیا هستند؛ زیرا تولید نفت این کشور افزایش یافته و جنگ ایران موجب اختلال در عرضههای رقیب از خاورمیانه شده است.
اکنون هند تقریبا به همان اندازهای نفت ونزوئلا وارد میکند که چین در گذشته وارد میکرد. از زمانی که دولت ترامپ کنترل فروش نفت کاراکاس را در دست گرفته، پکن هنوز هیچ خریدی از نفت ونزوئلا انجام نداده است.