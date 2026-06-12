شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران جمعه ۲۲ خرداد این موارد را در گزارش‌هایی جداگانه اعلام کرد.

اخراج یک معلم و محرومیت یک فعال صنفی زندانی از درمان

بر اساس این گزارش، خسروی، معلم مقطع ابتدایی در شهر آغاجاری، در حالی از آموزش و پرورش اخراج شده که حکم چهار ماه انفصال موقت از خدمت او به «لغو پیمان» و قطع همکاری با آموزش و پرورش تبدیل شده است.

یک منبع آگاه در این‌ رابطه به شورای هماهنگی گفت روند اخراج این معلم بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی انجام شده و تصمیم نهایی بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است. نامه‌ای که به گفته این منبع، حتی در اختیار خود این معلم نیز قرار نگرفته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اخراج خسروی را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از «محروم کردن معلمان از حق اشتغال و امنیت شغلی از طریق سازوکارهای غیرشفاف» دانست.

در گزارشی دیگر، شورای هماهنگی از تداوم محرومیت احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از درمان تخصصی خبر داد.

بر پایه این گزارش، احمدی ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز به عمل جراحی چشم، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

برای او نوبت جراحی چشم در ۲۷ خرداد تعیین شده، اما با وجود درخواست‌های مکرر خانواده و پیشنهاد تامین وثیقه یا انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام صادر نشده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی منتشر شده است.

ادامه بازداشت فعالان صنفی

شورای هماهنگی از تمدید قرار بازداشت صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، صادقی چهرازی در جریان موج اخیر سرکوب فعالان صنفی بازداشت شده و با وجود گذشت بیش از دو ماه، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

خانواده و همکاران این فعال صنفی، نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کرده‌اند.

زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، نیز از فروردین‌ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و با گذشت حدود دو ماه، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است.

پرونده‌ها و احکام تازه

گزارش‌ها و اطلاعیه‌های صنفی در ۲۱ خرداد از گشوده شدن پرونده‌های جدید، احضار دوباره و صدور احکام تازه علیه شماری از فعالان صنفی و مدنی، از جمله مسعود فرهیخته ، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، حکایت دارند.

طبق این گزارش‌ها، فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی در زندان مرکزی کرج، هم‌زمان با گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس، با دو پرونده جدید روبه‌رو شده و قرار است هفتم تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.

به گزارش کانال انجمن صنفی معلمان فارس، فتحی، عضو هیات‌مدیره این انجمن، در پرونده‌ای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

او پیش‌تر پس از تحمل بخشی از محکومیت پنج‌ساله خود، با پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گرفته بود.

بر پایه گزارش همین کانال، شهوندی، معلم و فعال صنفی ساکن پاسارگاد، در پرونده‌ای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به‌صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این پرونده اکنون در مرحله واخواهی است.

وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، نیز بار دیگر به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده است.

او پیش‌تر در ارتباط با تجمعات اعتراضی ۲۸ اردیبهشت بازداشت و پس از دو روز با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان مجموعه این اقدامات را نشانه تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی دانسته و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و صنفی شده است.

این تشکل ۱۴ خرداد نیز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم و زندانی سیاسی، و سایر محکومان به مرگ، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شده بود.

فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده و بارها با محکومیت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و معلمان روبه‌رو شده است.