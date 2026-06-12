یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجاره‌بها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه می‌شود؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کم‌کیفیت وادار کرده است.

عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفت‌وگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانه‌دار شدن عملا پایان یافته است.

به گفته عربی، افزایش اجاره‌بها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک‌مقیاس و کم‌کیفیت کرده است.

مهاجرت اجباری مستاجران

این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استان‌ها شده‌اند.

او این روند را صرفا یک جابه‌جایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقب‌نشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده می‌شود.

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