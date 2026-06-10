فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد حکومت ایران به گفته این نهاد به «رویکرد خصمانه» خود ادامه داده و «عامدانه» با موشک و پهپاد غیرنظامیان در این کشور را هدف قرار داده است.
در ادامه بیانیه تصریح شده است استفاده عامدانه از موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
در این بیانیه آمده است سامانههای پدافند هوایی بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعدادی از حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد تمامی یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این فرماندهی همچنین از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست.
در این بیانیه آمده است این حملات تشدیدی خطرناک به شمار میرود که میتواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند.
وزارت خارجه مصر همچنین بر همبستگی کامل قاهره با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد از اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حفاظت از شهروندان و توانمندیهای ملی خود اتخاذ میکنند، حمایت میکند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است امنیت و ثبات کشورهای عربی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب است. قاهره بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اقدام یا رفتاری که حاکمیت کشورها یا امنیت و تمامیت ارضی آنها را هدف قرار دهد، اعلام و بر ضرورت کاهش تنش و احترام به قواعد حقوق بینالملل برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی محدودیتهای پروازی ناشی از شرایط جنگی، صدها تن از مهمانداران هواپیما از کار اخراج شدهاند و شمار زیادی از آنها برای امرار معاش، بهناچار به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۲۰ خرداد به نقل از منابع کارگری نوشت حدود ۴۰۰ نفر از مجموع ۱۵۰۰ مهماندار شاغل در شرکتهای هواپیمایی مستقر در تهران بهدنبال تحولات مرتبط با جنگ اخیر شغل خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، «حملات نظامی به فرودگاهها و زیرساختهای هوانوردی» در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل و «آسیب به بخش قابلتوجهی از هواپیماهای مسافربری» از عوامل اصلی بروز بحران در صنعت هوانوردی ایران به شمار میروند.
این رسانه افزود: «با فروکش کردن شرایط اضطراری، اثرات ثانویه این آسیبها در قالب محدودیت شدید پروازها و افت ظرفیت جابهجایی مسافر پدیدار شده و شرکتهای هواپیمایی برای کاهش هزینههای خود، دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران و خدمه پرواز پیدا نکردهاند.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره شمار هواپیماهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، اظهارات متناقضی مطرح کردهاند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، ۳۱ فروردین برخی گزارشها درباره آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما در جنگ اخیر را تکذیب کرد و گفت بر اساس «برآوردهای واقعبینانه»، تعداد هواپیماهایی که دچار آسیب جدی شدهاند، حداکثر حدود ۲۰ فروند بوده است.
او اضافه کرد ناوگان هوایی کشور از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند تشکیل شده که از این تعداد، نزدیک به ۱۵۰ فروند فعال و باقی بهدلیل نقض فنی زمینگیر بودند.
پیشتر در ۲۸ فروردین، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود: «حدود ۵٠ فروند هواپیما از ناوگان هوایی ما در جنگ دچار آسیب شدند که از این میان، حدود ١٠ فروند هواپیما با اصابت مستقیم موشکها منهدم شدند.»
ایلنا در ادامه با استناد به آمارهای صنفی گزارش داد شمار زیادی از مهمانداران اخراجشده، از «نیروهای جوان، تحصیلکرده و مسلط به زبانهای خارجی» هستند که پیشتر دورههای تخصصی و پرهزینه مرتبط با ایمنی و خدمات پرواز را گذراندهاند.
بر اساس این گزارش، حذف نیروهای آموزشدیده از صنعت هوانوردی ایران میتواند به از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و تخصصی این بخش منجر شود.
یک مهماندار در مصاحبه با ایلنا گفت: «مهمانداران برای ورود به این حرفه دورههای آموزشی تخصصی و آزمونهای سختی را میگذرانند. اما امسال با کاهش تعداد پروازها، قرارداد بسیاری از همکاران بهسادگی تمدید نشد؛ آن هم در شرایطی که سازوکار حمایتی مشخصی برای حفظ امنیت شغلی یا بازگرداندن ما به کار در صورت احیای خطوط پروازی وجود ندارد.»
این رسانه با انتقاد از «هدررفت شدید سرمایههای انسانی آموزشدیده» و «نبود چتر حمایتی مناسب و بیمه بیکاری کارآمد» در کشور افزود تعداد زیادی از مهمانداران پس از مواجهه با بیکاری ناگهانی، برای تامین هزینههای زندگی خود در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مشغول به کار شدهاند.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران و افزایش نرخ اخراج نیروهای کار در بخشهای مختلف منتشر شده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته این مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.