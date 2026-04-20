مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، گزارش‌ها درباره آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما در جنگ اخیر را تکذیب کرد و گفت بر اساس «برآورد‌های واقع‌بینانه»، تعداد هواپیماهایی که دچار آسیب جدی شده‌اند، حداکثر حدود ۲۰ فروند بوده است.

به گفته سامانی، ناوگان هوایی کشور از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند تشکیل شده که از این تعداد، نزدیک به ۱۵۰ فروند فعال و باقی به‌دلیل نقض فنی زمین‌گیر بودند.

او افزود: «با کسر تعداد هواپیما‌های آسیب‌دیده، در حال حاضر حدود ۱۳۰ هواپیمای فعال در دسترس است... با توجه به اولویت پایین تقاضای گردشگری در شرایط فعلی، کمبود ناوگان در کوتاه‌مدت وجود ندارد.»

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: «زیرساخت‌های اصلی فرودگاهی کشور از بین نرفته و ۹۵ درصد آن‌ها سالم و عملیاتی هستند.»

۲۸ فروردین، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود: «حدود ۵٠ فروند هواپیما از ناوگان هوایی ما در جنگ دچار آسیب شدند که از این میان حدود ١٠ فروند هواپیما با اصابت مستقیم موشک‌ها منهدم شدند.»