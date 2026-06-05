فرمانده سنتکام با مقامهای ارشد بحرین، قطر، کویت و اردن دیدار کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه ایکس اعلام کرد که در جریان سفر اخیر برد کوپر، فرمانده سنتکام به خاورمیانه، او با مقامهای ارشد بحرین، قطر، کویت و اردن دیدار کرده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه ایکس اعلام کرد که در جریان سفر اخیر برد کوپر، فرمانده سنتکام به خاورمیانه، او با مقامهای ارشد بحرین، قطر، کویت و اردن دیدار کرده است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور در جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس شانگهای، با وزیر داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار کرد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، دو طرف بر توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.
مومنی گفت که سند همکاری جمهوری اسلامی و قرقیزستان درباره «امور مرزی» و «مبارزه با مواد مخدر» است.
با وجود ابهام در سرنوشت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی و ناروشن ماندن هرگونه توافق احتمالی، کشورهای اروپایی بر تلاشهای خود برای پاکسازی تنگه هرمز از مینهایی که سپاه پاسداران کار گذاشته افزایش یافته است.
بهنوشته وبسایت ماریتایم اگزکیوتیو ( که اخبار مرتبط با کشتیرانی جهانی را منتشر میکند، اگر تمدید آتشبس مورد توافق واشینگتن و تهران قرار گیرد، مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی یا آمریکا در عملیات پاکسازی تنگه هرمز میتواند بیثباتکننده باشد؛ بهویژه در شرایطی که تعد زیادی از کشتیها در انتظار ورود یا خروج از این آبراه هستند.
براساس این گزارش، از آنجا که مسیرهای رفت و برگشت سامانه جداسازی ترافیک دریایی (TSS) در باریکترین بخش تنگه، هر دو در آبهای سرزمینی عمان قرار دارند و عمان نیز همواره تلاش کرده موضعی بیطرفانه داشته باشد و مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) مربوط به طرح ترافیکی تنگه هرمز را رعایت کند، انتظار میرود این کشور هدایت ترافیک دریایی را از ایستگاه دریایی «هرمز کنترل» در جزیره دیدمار، واقع در میانه تنگه، بر عهده بگیرد.
در این گزارش تاکید شده که پاکسازی آبراه از تهدید مینهای دریایی موضوعی کاملا متفاوت است.
مرکز امنیت دریایی عمان در ۲۹ مه به تمامی کشتیها هشدار داد که یک شیء شناور در نزدیکی مسیر داخلی و شمالی سامانه ترافیکی تنگه احتمالا یک مین دریایی است و از کشتیها خواست با هوشیاری ویژه حرکت کنند و هرگونه مشاهده مشکوک را گزارش دهند.
چند روز بعد، یک منبع آگاه به ماریتایم اگزکیوتیو گفت که در تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا از همان منطقه، حدود ۲۰ مین شناور احتمالی شناسایی شده است.
مالکان کشتیها پیش از ازسرگیری عبور و مرور، خواهان اطمینان از پاکسازی کامل مسیرهای کشتیرانی از مینهای دریایی خواهند بود.
شکلگیری یک نیروی دریایی برای پاکسازی مینها
در همین راستا، یک نیروی دریایی بینالمللی برای انجام ماموریت پاکسازی مین در حال شکلگیری است.
این ائتلاف که ابتدا بهصورت همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه شکل گرفته بود، اکنون بیش از ۴۰ کشور را در بر میگیرد. انتظار میرود ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل بهعنوان پرچمدار این نیرو عمل کند. این ناو هماکنون به همراه اسکورتهای خود، از جمله ناوشکن پدافند هوایی بریتانیا، اچاماس دراگون (HMS Dragon)، در دریای عرب مستقر است.
همچنین کشتی پشتیبانی بریتانیایی آرافای لیم بی (RFA Lyme Bay) احتمالا بهعنوان شناور مادر برای استقرار پهپادهای خودکار مینروب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی پس از بارگیری تجهیزات بریتانیایی در جبلالطارق در ۲۶ مه، ۳۰ مه وارد بندر تولون فرانسه شد تا تجهیزات مینروبی خودکار فرانسه را نیز بارگیری کند.
این کشتی آبیخاکی بهدلیل برخورداری از عرشه مخصوص و سامانههای رانش جانبی و چرخشی، برای چنین ماموریتی بسیار مناسب ارزیابی میشود.
مشارکت ایتالیا، هلند و آلمان
تواناییهای سنتیتر مینروبی احتمالا از سوی نیروی دریایی ایتالیا تامین خواهد شد. دو مینروب ایتالیایی به همراه یک شناور گشتی این کشور اواسط ماه مه ایتالیا را به مقصد خلیج فارس ترک کردند. همزمان یک کشتی مینروب هلندی نیز روز چهارم ژوئن در نزدیک جبلالطارق مشاهده شد.
از سوی دیگر، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، اعلام کرده است که یک کشتی مینروب به همراه یک ناوچه پدافند هوایی، یک کشتی پشتیبانی و یک هواپیمای گشت دریایی به مدیترانه اعزام شدهاند تا در صورت فراهم شدن شرایط ایمن، راهی خلیج فارس شوند.
آمادگی کشورهای دیگر برای پیوستن
بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای آسیایی، نیز آمادگی خود را برای پیوستن به این نیرو اعلام کردهاند. با این حال، ادغام شناورهای غیرعضو ناتو احتمالا به مرحله دوم عملیات موکول خواهد شد؛ زمانی که ساختار فرماندهی و کنترل نیرو بهطور کامل تثبیت شده باشد.
پس از آغاز رسمی ماموریت، انتظار میرود بسیاری از کشتیهای این نیرو از تاسیسات بندری و لجستیکی دُقم در عمان استفاده کنند؛ تاسیساتی که دقیقا برای چنین ماموریتهایی طراحی شدهاند و امکان اجاره کوتاهمدت آنها نیز وجود دارد.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی درباره احتمال تعویق پرواز تیم ملی به تیخوانا در صورت نرسیدن ویزای آمریکا گفت: «پاسپورت همه اعضا و همراهان تیم ملی را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دادیم، اما برنامه پروازی تیم ملی به تیخوانا همچنان سرجای خودش است.»
او با اشاره به بیپاسخ ماندن درخواست فدراسیون برای ویزای تیم ملی از سفارت آمریکا، ابراز امیدواری کرد که «با پیگیریهای فیفا، تیم ملی در زمان خودش عازم تیخوانا شود.»
صبح امروز، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال درباره ویزای تیم ملی گفت: «فیفا اعلام کرد ما پیگیر هستیم تا همه ویزاها صادر شود. ما هم انتظارات خود را به فیفا گفتیم. منتظر هستیم ببینیم آیا ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی صادر میشود یا نه. باید پاسپورتها را در اختیار داشته باشیم و سپس به تیخوانا در مکزیک سفر کنیم.»
او گفت: «ما فهرست نهایی خود را به فیفا اعلام کردیم. پاسپورت اعضای تیم ملی در اختیار سفارت مکزیک بود. پس از صدور ویزای مکزیک، پاسپورتها را به سفارت آمریکا تحویل دادیم و انتظار داریم پاسپورتها به دست بازیکنان برسد تا آنها ابتدا به تیخوانا و سپس به آمریکا سفر کنند.»
محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در گفتوگو با سیانان اعلام کرد که یک توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران به موافقت دونالد ترامپ با آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار داراییهای مسدودشده ایران بستگی دارد.
رضایی درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دیدار مجتبی خامنهای گفت: «چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
او افزود: «در حال حاضر ما در مرحله نخست مذاکرات هستیم و ترامپ مذاکرات را به بنبست کشانده است.»
رضایی گفت: «اگر ترامپ مذاکرات را جدی بگیرد، ۲۴ میلیارد دلار برای آمریکا مبلغ زیادی نیست. اگر او واقعا میخواهد با تهران به توافق برسد، این ۲۴ میلیارد دلار آزمونی برای سنجش میزان جدیت و حسن نیت اوست.»
هیات منصفه دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایراناینترنشنال، مجرم شناخت.
نادیتو بادئا ۲۱ ساله و جورج استانا ۲۵ ساله به ایجاد جراحت و ایجاد جراحت با قصد وارد کردن آسیب جسمی شدید متهم شده بودند و در هر دو مورد مجرم شناخته شدند.
قرار است دادگاه حکم نهایی خود را جمعه سوم جولای، ۱۲ تیر، اعلام کند.
حمله به پوریا زراعتی در بعدازظهر ۲۹ مارس ۲۰۲۴ در مقابل خانه او در منطقه ویمبلدون لندن رخ داد.
طبق تحقیقات پلیس، در آن روز دو مرد هنگام خروج زراعتی از منزلش به او نزدیک شدند و یکی از آنها ابتدا درخواست پول کرد. سپس یکی از مهاجمان قربانی را نگه داشت و مهاجم دیگر چندین بار با چاقو به پای او ضربه زد. هر دو نفر پس از حمله از محل فرار کردند.
براساس اطلاعیه پلیس لندن، پوریا زراعتی پیشتر نیز هدف تهدیدهای حکومت ایران قرار گرفته بود و بهدلیل ماهیت هدفمند حمله و تهدیدهای مستمر علیه این رسانه، پرونده فورا به پلیس مبارزه با تروریسم واگذار شد.
کریس رایت، رییس عملیات حفاظت امنیتی پلیس مبارزه با تروریسم لندن، در همین زمینه گفت: «این یک حمله هدفمند و خشونتآمیز بود و دادستانی در جریان محاکمه استدلال کرد که این اقدام از سوی حکومت ایران سازماندهی شده بود. متهمان بلافاصله بریتانیا را ترک کردند و تصور میکردند در امان خواهند بود و میتوانند از عدالت فرار کنند. اما به لطف تحقیقات گسترده و همکاری شرکای بینالمللی ما، نشان دادیم که هر کسی مرتکب چنین جرایمی شود، در هر کجا باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»
ماموران توانستند مظنونانی را که بلافاصله پس از حمله از بریتانیا فرار کرده بودند شناسایی کنند. بهگفته پلیس، با همکاری نزدیک مقامهای رومانی، سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS) و آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA)، حکم استرداد هر دو مظنون صادر شد و آنها به بریتانیا بازگردانده شدند.
پلیس در جریان تحقیقات دریافت که مهاجمان پس از حمله با خودرو فرار کردند و اندکی بعد با رها کردن خودرو با تاکسی به فرودگاه هیترو رفتند و از آنجا لندن را به قصد ژنو ترک کردند.
بهگفته پلیس، فرد دیگری نیز به نام دیوید آندری، در زمان حمله همراه بادئا بوده است. پس از تکمیل پرونده، دادستانی بریتانیا در پاییز ۲۰۲۴ مجوز طرح اتهام را صادر کرد. در دسامبر ۲۰۲۴، پلیس رومانی هر سه مظنون را بازداشت کرد. بادئا و استانا به بریتانیا مسترد شدند اما دیوید آندری همچنان در رومانی باقی مانده زیرا با پروندههای کیفری دیگری در آن کشور روبهرو است.
در بیانیه پلیس لندن گفته شده است که تحلیل دادههای تلفن همراه، تصاویر دوربینهای مداربسته و شواهد مالی نشان داد که این افراد طی دو ماه قبل از حمله بارها در اطراف منزل زراعتی حضور داشتهاند و عملیات شناسایی و مراقبت انجام میدادند.
تحقیقات همچنین نشان داد که در مارس ۲۰۲۳، یک سال پیش از حمله، جورج استانا و فرد دیگری در نزدیکی همان آدرس از سوی پلیس متوقف شده بودند اما در آن زمان ارتباط این موضوع با پوریا زراعتی مشخص نشد ولی پلیس بعدا نتیجه گرفت که این اقدام بخشی از عملیات شناسایی اولیه مجری شبکه ایراناینترنشنال بوده است.
نگرانی از استفاده دولتهای خارجی از «نیروهای نیابتی»
کریس رایت هشدار داد: «در سالهای اخیر شاهد افزایش استفاده دولتهای خارجی از افراد واسطه و نیابتی برای انجام اقدامات مجرمانه جدی در بریتانیا بودهایم؛ اقداماتی که با هدف ارعاب افراد و تهدید شیوه زندگی ما انجام میشود.»
او افزود که پلیس بریتانیا همراه با شرکای بینالمللی خود به تعقیب چنین افراد و شبکههایی ادامه خواهد داد.
دادگاه هنوز باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد که آیا این حمله به طور رسمی و حقوقی با جمهوری اسلامی ارتباط داشته است یا خیر، هرچند دادستانی در جریان محاکمه استدلال کرده بود که حمله «به نمایندگی از حکومت ایران» انجام شده است.