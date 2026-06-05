مجلس نمایندگان آمریکا پنج‌شنبه ۱۴ خرداد با تصویب «قانون حمایت از اوکراین»، از اختصاص کمک‌های جدید به کی‌یف و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه‌ترین نشانه از افزایش فاصله بخشی از جمهوری‌خواهان با سیاست‌های دونالد ترامپ ارزیابی شده است.

این طرح با ۲۲۶ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب رسید. در این رای‌گیری، ۱۸ نماینده جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری‌خواهان همراهی می‌کند، به دموکرات‌ها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند.

طرح یادشده پس از ماه‌ها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماری از نمایندگان دو حزب، سرانجام به صحن مجلس راه یافت و به رای گذاشته شد.

تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکرات‌ها به قطعنامه‌ای رای دادند که دولت را ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ، نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دو رای‌گیری پیاپی به عنوان نشانه‌ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست‌های کاخ سفید تلقی شده است.

به گزارش رویترز، با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود؛ اما رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون از برگزاری رای‌گیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کرده‌اند و گفته‌اند منتظر موضع و تصمیم ترامپ خواهند ماند.

حتی در صورت تصویب در سنا، انتظار می‌رود ترامپ از اختیار وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند.

محتوای طرح

«قانون حمایت از اوکراین» شامل مجموعه‌ای از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح، بیش از یک میلیارد دلار کمک مستقیم به کی‌یف اختصاص خواهد یافت و تا سقف هشت میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد.

این قانون همچنین برنامه‌هایی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته و در کنار آن، تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدیدی را علیه روسیه اعمال می‌کند.

بر اساس مفاد طرح، بخش‌های مالی، نفت و معدن روسیه هدف تحریم‌های تازه قرار خواهند گرفت و شماری از مقام‌های روس نیز با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند.

تغییر فضای سیاسی در واشینگتن

در سال‌های نخست پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حمایت از اوکراین در کنگره آمریکا از پشتوانه گسترده هر دو حزب برخوردار بود. اما از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، بخشی از جمهوری‌خواهان به‌ویژه رهبران این حزب در مجلس نمایندگان و سنا، رویکرد محتاطانه‌تر و گاه انتقادی‌تری نسبت به ادامه کمک‌ها به اوکراین اتخاذ کرده‌اند.

ترامپ نیز از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده تصمیم‌گیری درباره تحریم‌ها و سیاست فشار بر روسیه را در اختیار کاخ سفید نگه دارد و نقش کنگره را در این زمینه محدود کند.

در همین حال، کمک‌های آمریکا به اوکراین در ماه‌های اخیر کاهش یافته است؛ این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای علیه یکدیگر ادامه می‌دهند.

مذاکرات صلح نیز همچنان در بن‌بست قرار دارد. اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، برای واگذاری بخش‌هایی از سرزمین‌هایی را که از زمان آغاز جنگ تحت کنترل خود حفظ کرده، رد کرده است.

رای پنج‌شنبه مجلس نمایندگان در حمایت از اوکراین و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، علاوه بر تاثیر احتمالی بر روند جنگ، به عنوان یکی از جدی‌ترین نشانه‌های شکاف در صفوف جمهوری‌خواهان و کاهش اجماع کامل این حزب پشت سر سیاست‌های ترامپ در کنگره ارزیابی می‌شود.

