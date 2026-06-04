آژانس از ایران خواست بهطور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده خود توضیح دهد
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه در گزارشی به کشورهای عضو بار دیگر از ایران خواست بهطور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده خود پس از حملات سال گذشته به تاسیسات هستهای این کشور توضیح دهد و زمینه ازسرگیری کامل بازرسیها را فراهم کند.
بر اساس این گزارش محرمانه که رویترز به آن دست یافته، مدیرکل آژانس به تهران تاکید کرده است که اجرای توافقنامه پادمانهای پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای امری ضروری و فوری است و جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی نمیتواند اجرای این تعهدات را متوقف کند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به ادامه ابهامها درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ و در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار خواهد شد، گفت: «باید از فیفا بپرسید.»
این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکا است. موضوعی که به یکی از چالشهای اصلی آمادهسازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است.
تاج در ادامه به نیویورک تایمز گفت: «تیم ملی ایران که قرار بود پیش از مسابقات در توسان آریزونا مستقر شود، پس از گفتوگو با فیفا محل اردو به تیخوانا در مکزیک منتقل شده است.» به گفته تاج، این تصمیم با هدف کاهش مدت حضور تیم در خاک آمریکا اتخاذ شده است.
رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین با ابراز ناامیدی از تاخیر در صدور ویزاها گفت درخواستهای ویزای بازیکنان و اعضای کادر فنی هنوز تایید نشده است. ایران قرار است سه مسابقه مرحله گروهی خود را در سواحل غربی آمریکا برگزار کند.
تاج همچنین گفت: «ما فقط با فیفا در تماس هستیم و با ایالات متحده تماسی نداریم و نمیدانیم نظر آنها چیست.»
او همچنین گفت شرایط ناشی از جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر روند آمادهسازی تیم ملی تاثیر گذاشته و ابهامهایی درباره حضور ایران در مسابقات ایجاد کرده است.
تاج در بخش دیگری از این گفتوگو به مشکلات خود برای سفر به آمریکای شمالی اشاره کرد و گفت در ماه دسامبر نتوانست برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی وارد آمریکا شود. او همچنین گفت ماه گذشته مقامهای کانادایی مدارک سفرش را هنگام ترانزیت در تورنتو لغو کردند و هیات ایرانی در نهایت به کشور بازگشت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیتهای ورود به آمریکا روبهرو شوند. تاج نیز به نیویورک تایمز گفت برخی بازیکنان تیم ملی، از جمله کاپیتان تیم، دوران خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران گذراندهاند.
نیویورک تایمز نوشت با وجود ادامه رایزنیها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهامها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد.
سپاه پاسداران در بیانیهای در واکنش به مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا نوشت: «از مداخلات آمریکا با ادعای برقراری صلح، جز افزایش جنایت و نسلکشی نتیجهای دیده نمیشود.»
بیانیه سپاه پاسداران در رسانههای ایران منتشر شده است.
در این بیانیه آمده است: «شرط اولیه ما برای پذیرش آتشبس در جنگ منطقهای، آتشبس در تمامی جبههها از جمله لبنان بوده است. دشمن میبایست با فوریت حملات خود به لبنان را متوقف کند، و سریعا با تخلیه سرزمینهای اشغال شده لبنان به پشت مرزهای بینالمللی عقبنشینی نماید و تمامیت ارضی لبنان را به رسمیت بشناسد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ملت لبنان اجازه نمیدهند آنچه را که اسرائیل نتوانسته در جنگ به دست آورد، با حمایت آمریکا با قرارداد تحمیلی به دست آورد.»
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت حداقل انتظار تهران این است که ۵۰ درصد از اموال بلوکهشده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
غریبآبادی گفت که مابقی آن هم باید بعد از طی یک مدت معقول، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
او افزود: «اگر آمریکا محاصره دریایی را لغو کند، به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست و این دو اقدام معادل یکدیگر به شمار نمیروند.»
بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بهدست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راههای جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و همزمان، بندر امالقصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بندر خصب در شمال عمان، طی هفتههای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل میشوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران میشوند.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
به گفته این منابع، محدود بودن ظرفیت بندر، افزایش شمار شناورها و بالا رفتن حجم محمولهها، باعث شده انتقال بار از این مسیر زمانبرتر و هزینهبرتر شود.
عمان که پیشتر برای برخی محمولهها سختگیری یا هزینههای محدودی اعمال میکرد، در هفتههای اخیر برای برخی کالاها هزینههای تازهای در نظر گرفته است.
یکی از منابع تجاری گفت برای برخی محمولهها، از جمله خودرو، هزینهای بر اساس ارزش کالا دریافت میشود.
امالقصر؛ مسیر مکمل از عراق
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
درباره انتقال سایر کالاها از این راه، اطلاعات قطعی در دست نیست.
در این روش، خودروها یا محمولههای به مقصد ایران، ابتدا با کشتی از اسکلههایی در امارات، از جمله دبی، و با پرچم کشورهایی غیر از ایران، به بندر امالقصر عراق منتقل میشوند. سپس بار از آنجا یا از مسیر زمینی به ایران میرسد یا از مسیر آبی به بنادر جنوب غربی ایران منتقل میشود.
در مسیر زمینی، محموله از امالقصر به بصره و سپس به گذرگاه مرزی شلمچه منتقل میشود و از آنجا به خرمشهر و دیگر نقاط ایران میرود.
در مسیر آبی، شناورها برای رسیدن به خرمشهر باید وارد اروندرود شوند و از آن مسیر به اسکلههای ایران برسند.
بخشی از محمولهها نیز میتوانند از امالقصر از مسیر خور عبدالله به سوی بنادر جنوبی ایران، از جمله بندر لنگه، منتقل شوند.
چرا خصب همچنان پرطرفدار است؟
با وجود کندی و افزایش هزینهها، مسیر خصب همچنان برای بسیاری از تجار جذابتر از مسیرهای جایگزین است که یکی از دلایل آن، امکان انتقال بار به عمان از دو مسیر زمینی و دریایی است.
بخشی از بارها میتوانند از خاک امارات به سوی عمان منتقل شوند و به گفته منابع تجاری، نظارت بر برخی محمولههایی که از مسیر زمینی به عمان میروند، در مقایسه با مسیرهای کاملا دریایی، کمتر است.
در مقابل، محمولههایی که قرار است از امارات به بندر امالقصر عراق منتقل شوند، معمولا باید از اسکلههای رسمی در دبی یا دیگر بنادر امارات بارگیری شوند.
در این مسیر، تریلرها و کانتینرها از سامانههای اسکن عبور میکنند و روند کنترل و نظارت بر آنان سختگیرانهتر است.
اهمیت بندر امالقصر برای عراق و جمهوری اسلامی
بندر امالقصر از مهمترین بنادر عراق در خلیج فارس است و حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بصره قرار دارد.
بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله غلات و شکر، از طریق این بندر انجام میشود و این بندر نقش مهمی در اتصال عراق به مسیرهای تجاری خلیج فارس دارد.
نزدیکی امالقصر به بصره، مرز شلمچه و خوزستان، این بندر را از نظر جغرافیایی به گزینهای قابل استفاده برای انتقال کالا به ایران تبدیل کرده است.
مقامهای محلی در ایران نیز پیشتر به استفاده از این مسیر اشاره کرده بودند.
جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اردیبهشتماه در دیدار با رییس کل گمرک ایران گفته بود توافقهایی برای ورود کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر امالقصر عراق صورت گرفته است.
حادثه اخیر در امالقصر
اما استفاده از مسیر امالقصر بدون ریسک نیست. نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا یک کشتی تجاری را در این بندر هدف قرار داد و آن را «آمریکایی-اسرائیلی» خواند.
سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی هدف قرار دادن کشتی ایرانی «لیان استار» از سوی آمریکا انجام شده است.
این حمله نشان داد حتی مسیرهای جایگزین در عراق نیز از تنشهای نظامی و امنیتی در امان نیستند. با این حال، افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران باعث شده تجار و واسطههای حملونقل به استفاده از مسیرهای پرریسکتر نیز فکر کنند.
یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. سایت حقوقبشری هرانا به نقل از منابع مطلع نوشت اعترافات اجباری، مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او بوده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.