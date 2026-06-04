شبکه کان اسرائیل پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حدود شش ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالی‌لند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است.

یک مقام رسمی در هرگیسا، مرکز سومالی‌لند، در مصاحبه با این رسانه گفت تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالی‌لند در اسرائیل «موضوعی مهم یا غیرعادی به شمار نمی‌رود».

او افزود بسیاری از همکاری‌های اسرائیل و سومالی‌لند به‌صورت غیرعلنی و پشت پرده انجام می‌شود، زیرا دو طرف با «دشمنان مشترک متعددی» روبه‌رو هستند.

سوم خرداد، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد ۵۰ نیروی ویژه سومالی‌لند پس از پایان دوره آموزشی خود در تل‌آویو، به این منطقه بازگشتند.

بر اساس این گزارش، در مراسمی که پیش‌تر در هرگیسا برگزار شد، هیاتی اسرائیلی قطعه‌ای از یک موشک رهگیر سامانه «گنبد آهنین» را به عبدالرحمن محمد عبدالله، رییس‌جمهوری سومالی‌لند، اهدا کرد.

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دی‌ماه ۱۴۰۴، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد به‌طور رسمی «جمهوری سومالی‌لند» را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.

بدین ترتیب، اسرائیل به تنها کشور جهان تبدیل شد که استقلال سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد.

سومالی، ترکیه و شمار زیادی از کشورهای عربی، این اقدام اسرائیل را محکوم کردند.

تنها چند روز پس از این تصمیم، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در سفر به سومالی‌لند با مقام‌های این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

دولت اسرائیل همچنین ششم اردیبهشت مایکل لوتم را به‌عنوان نخستین سفیر این کشور در سومالی‌لند انتخاب کرد.

اهمیت سومالی‌لند برای اسرائیل در سایه تهدید حوثی‌ها

کان در ادامه گزارش داد اگرچه مقام‌های اسرائیلی تاکنون واکنشی رسمی به موضوع آموزش نیروهای سومالی‌لند نشان نداده‌اند، اما این خبر از سوی آن‌ها تکذیب نیز نشده است.

این رسانه افزود همکاری‌های امنیتی از مهم‌ترین محورهای شکل‌گیری روابط میان اسرائیل و سومالی‌لند به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، سومالی‌لند به‌دلیل موقعیت راهبردی خود در سواحل دریای سرخ و نزدیکی به یمنِ تحت کنترل حوثی‌ها ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوعی که این منطقه را به یک «دارایی امنیتی» ارزشمند برای اسرائیل تبدیل کرده است.

در ماه مارس قرار بود رییس‌جمهوری سومالی‌لند به اسرائیل سفر کند، اما این سفر به‌دلیل تحولات مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی به تعویق افتاد.

تاکنون زمان جدیدی برای این سفر اعلام نشده است.

نخستین سفیر سومالی‌لند در اسرائیل ۲۸ اردیبهشت استوارنامه خود را به اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، تحویل داد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. اقدامی که هم‌زمان با مراسم روز ملی و سالگرد اعلام استقلال سومالی‌لند صورت گرفت.

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نزدیکی سومالی‌لند به مناطق تحت نفوذ حوثی‌ها، این منطقه را به نقطه‌ای مهم در محاسبات امنیتی اسرائیل تبدیل کرده است.

مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین در بحبوحه جنگ غزه، ده‌ها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد که این حملات با واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل همراه شد.

در یک نمونه، اسرائیل شهریور سال گذشته، ساختمانی را در صنعا هدف قرار داد که در نتیجه آن، احمد غالب الرهوی، نخست‌وزیر، و چند وزیر حوثی‌ها کشته شدند .

پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حوثی‌ها به حملات خود در آب‌های منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کرده‌اند در صورت لزوم آماده‌اند اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود را از سر بگیرند.