سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در تلافی حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز، «شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشکهای نیروی دریایی سپاه قرار گرفت».
در این بیانیه گفته شده است که آمریکایی یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیره قشم هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد و در پاسخ، «پایگاه هوایی و بالگردی آمریکا مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.»
مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در مقابل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، همه ادعاهای سپاه درباره این حملات را تکذیب کرد.
سنتکام همچنین در بیانیهای اعلام کرد نیروهای آمریکایی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را رهگیری کردند و در پاسخ به تلاشهای جمهوری اسلامی برای حمله به سراسر خاورمیانه، در ۱۲ خرداد، دوم ژوئن، «حملاتی دفاعی» به جزیره قشم انجام دادند.
در این بیانیه گفته شده است که حکومت ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه در منطقه شلیک کرد، اما هیچیک به اهداف مورد نظر خود اصابت نکردند.
بهگفته سنتکام، دو موشک سپاه که به سوی کویت شلیک شده بودند، پیش از رسیدن به هدف یا از مسیر منحرف شدند و یا در میانه راه متلاشی شدند. همچنین سه موشک دیگر که به سمت بحرین پرتاب شده بودند، بلافاصله با سامانههای پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند.
سنتکام در بیانیه خود گفت اندکی پیش از حملات موشکی، نیروهای آمریکایی سه پهپاد انتحاری را که از سوی جمهوری اسلامی به سمت کشتیهای غیرنظامی در حال عبور قانونی از آبهای منطقه پرتاب شده بودند، سرنگون کردند.
در بیانیه سنتکام گفته شده است که نیروهای آمریکایی همچنین حملاتی دفاعی علیه یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم انجام دادند.
سنتکام افزوده است: «در این حملات هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنان هوشیارند و در طول آتشبس جاری، برای دفاع در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه و غیرموجه ایران آمادگی کامل دارند.»
ارتش کویت هم بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد بهوقت محلی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور «حملات موشکی و پهپادی دشمن» را رهگیری میکند و از مردم خواست تا دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی مقامها را رعایت کنند.
ارتش کویت گفت هرگونه صدای انفجاری که شنیده شده، نتیجه رهگیری موشکها بوده است.
وزارت کشور بحرین نیز بامداد چهارشنبه اعلام کرد که آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
در همین حال، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از «منابع و ساکنان محلی» گزارش داد که صدای انفجارهایی در منطقه جزیره قشم شنیده شده است.
این خبرگزاری حکومتی افزود: «هنوز ماهیت این صداها بهطور دقیق مشخص نیست و هیچیک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکردهاند.»
مهر نوشت که پیگیریهایش «برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.»
در همین حال، ارتش اسرائیل سهشنبه اعلام کرد که در پاسخ به حملات شبانه حزبالله، عملیات مرگباری در جنوب لبنان انجام داده است.
ادامه درگیریها در لبنان
با وجود ادعاهای مربوط به برقراری آتشبس جدید در لبنان، درگیریها صبح سهشنبه ادامه یافت.
اسرائیل حملات خود را به لبنان ادامه داد و سازمان دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی دوشنبه شب اسرائیل به روستای مروانیه در جنوب لبنان، شش نفر کشته شدند.
زمان دقیق این حمله مشخص نیست.
این سازمان همچنین اعلام کرد که یکی از مراکز آن در شهر نبطیه در جنوب لبنان هدف «حمله مستقیم هوایی اسرائیل» قرار گرفته است.
به گفته این نهاد، ساختمان مرکز و تجهیزات داخل آن آسیب دیدهاند.
ارتش لبنان نیز بعدا گزارش داد که دو سرباز لبنانی در نتیجه حمله یک پهپاد اسرائیلی در نبطیه زخمی شدهاند.
ارتش اسرائیل به شبکه انبیسی گفت که دستکم یک حمله در نبطیه انجام داده اما هدف آن را «زیرساختهای حزبالله» عنوان کرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در طول شب دستکم دو پرتابه را که از لبنان وارد خاک اسرائیل شده بودند رهگیری کرده و هیچ مصدومی گزارش نشده است.
چند ساعت بعد نیز ارتش اعلام کرد آژیرهای هشدار در شمال اسرائیل به صدا درآمده و یک «هدف هوایی مشکوک» در منطقهای که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان فعالیت میکنند شناسایی شده است.
جنگ با حزبالله و مذاکره با جمهوری اسلامی
درگیری مجدد اسرائیل و حزبالله لبنان اکنون به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا گره خورده است. پس از آنکه تهران هشدار داد در صورت ادامه و تشدید حملات اسرائیل به حزبالله، از مذاکرات خارج خواهد شد، دونالد ترامپ دوشنبه ۱۱ خرداد پس از گفتوگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که «تمام تیراندازیها متوقف خواهد شد» و مذاکرات با تهران همچنان ادامه دارد.
سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد که حزبالله با مفاد پیشنهاد آمریکا برای «توقف متقابل حملات» موافقت کرده است؛ پیشنهادی که همچنین اسرائیل را از حمله به بیروت منع میکند.
تهدید اسرائیل برای حمله به بیروت موجب هراس گسترده در پایتخت لبنان شده بود؛ بهویژه پس از آنکه نیروهای اسرائیلی عمیقترین نفوذ خود به خاک لبنان طی ۲۶ سال گذشته را انجام دادند.
در تحولی جداگانه، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که ارتش آمریکا یک نفتکش با پرچم بوتسوانا را که به سمت جزیره خارگ، مهمترین پایانه نفتی ایران، در حرکت بود از کار انداخته است.
بهنوشته سیبیان نیوز این اقدام فشار بیشتری بر آتشبس شکننده میان آمریکا و حکومت ایران وارد میکند.
سنتکام در شبکه ایکس نوشت: «خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجه نکردند و طی ۲۴ ساعت چندین بار از اجرای دستورات نیروهای آمریکایی خودداری کردند.»
این بیانیه افزود: «در نهایت یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک هلفایر به اتاق موتور کشتی، آن را از کار انداخت و مانع رسیدن نفتکش به ایران شد.»
سنتکام همچنین اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در ۱۳ آوریل، نیروهای آمریکایی شش کشتی تجاری را از کار انداخته و مسیر حرکت ۱۲۲ کشتی دیگر را تغییر دادهاند.
دولت ترامپ روز سهشنبه تلاش کرد از مسیرهای دیگر نیز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «ایالات متحده بزرگترین صرافیهای دارایی دیجیتال ایران و مدیران آنها را به دلیل حمایت از فعالیتهای تروریستی رژیم ایران و کمک به دور زدن تحریمها، تحریم میکند.»