دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروث‌سوشال نوشت: «گزارش‌های جعلی خبری که مدعی هستند جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چند روز پیش گفت‌وگوهای خود را متوقف کرده‌اند، نادرست و اشتباه هستند.»

او افزود: «گفت‌وگوهای میان ما به‌طور مداوم ادامه داشته است؛ از جمله چهار روز پیش، سه روز پیش، دو روز پیش، یک روز پیش و امروز.»

ترامپ ادامه داد: «اینکه این گفت‌وگوها به کجا منتهی شوند، هیچ‌کس نمی‌داند، اما همان‌طور که به ایران گفتم: "وقت آن رسیده است که به هر شکل ممکن یک توافق انجام دهید. شما ۴۷ سال است که این کار را انجام می‌دهید و دیگر نمی‌توان اجازه داد که بیشتر از این ادامه پیدا کند!"»