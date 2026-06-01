سازمان تجارت دریایی بریتانیا از یک حادثه برای یک کشتی در خلیج فارس خبر داد
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دوشنبه ۱۱ خرداد، یک حادثه در ۷۴ کیلومتری جنوبشرق بندر امالقصر عراق رخ داده
بر اساس این گزارش، یک کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس پس از برخورد با پرتابه ناشناس، در سمت راست بدنه دچار انفجار شده است
همزمان با تداوم تنشها در منطقه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دستور حمله به مواضع حزبالله در ضاحیه بیروت را صادر کرد. گزارشها از خروج گسترده ساکنان این منطقه در پی اعلام خبر حمله قریبالوقوع ارتش اسرائیل حکایت دارد.
نتانیاهو دوشنبه ۱۱ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حزبالله را به «نقض مکرر آتشبس» و حمله به شهرها و شهروندان اسرائیلی متهم کرد و نوشت به همراه یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، از ارتش اسرائیل خواسته است مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در ضاحیه هدف قرار دهد.
گزارشها حاکی است که بهدنبال صدور دستور حمله به ضاحیه از سوی مقامهای اسرائیلی، موج خروج ساکنان از حومه جنوبی بیروت آغاز شده و ترافیک سنگینی در مسیرهای خروجی این منطقه شکل گرفته است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین در پیامی ویدیویی از گسترش عملیات نظامی ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد و گفت حزبالله «در حال فرار است».
نتانیاهو افزود اسرائیل مصمم است همانگونه که امنیت را برای ساکنان جنوب این کشور تامین کرده، امنیت را به مناطق شمالی نیز بازگرداند.
به گفته او، اسرائیل اجازه نخواهد داد حزبالله از یک سو به شهرها و شهروندان اسرائیلی حمله کند و از سوی دیگر، مراکز فرماندهی این گروه در ضاحیه بیروت همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان یکی از شروط اصلی تهران برای دستیابی به توافق با واشینگتن تاکید دارند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ خرداد با اشاره به تشدید تنشها در لبنان گفت آتشبس در این کشور «بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است».
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» است.
کاتز: اجازه نمیدهیم شمال اسرائیل زیر آتش باشد و بیروت آرام بماند
وزیر دفاع اسرائیل ۱۱ خرداد در سخنانی در یک مراسم نظامی هشدار داد در صورت ادامه حملات حزبالله به مناطق شمالی اسرائیل، بیروت نیز از آرامش برخوردار نخواهد بود.
کاتز تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد وضعیتی حاکم باشد که در آن به جوامع و شهروندان ما آسیب برسد، در حالی که در بیروت آرامش برقرار است.»
او از ادامه عملیات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل علیه حزبالله در لبنان خبر داد و گفت نیروهای اسرائیلی در راستای رفع تهدیدات علیه شهروندان و نظامیان این کشور، به «دستاوردهای قابل توجهی» دست یافتهاند.
کاتز افزود هدف عملیات این است که «لیتانی به منطقهای تحت کنترل امنیتی ارتش اسرائیل، عاری از سلاح و تروریستها تبدیل شود».
رود لیتانی، بزرگترین رودخانه جنوب لبنان، در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد. بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، منطقه میان مرز لبنان و اسرائیل تا رود لیتانی باید از حضور نیروها و سلاحهای غیردولتی خالی باشد و تحت کنترل ارتش لبنان و نیروهای یونیفل قرار گیرد.
همزمان با گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حزبالله، نیروهای این کشور ۱۰ خرداد کنترل عملیاتی قلعه راهبردی شقیف (بوفور) در جنوب لبنان را در اختیار گرفتند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک نفتکش تحریمی مرتبط با روسیه را در آبهای بینالمللی متوقف و بازرسی کرده است.
مکرون دوشنبه ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای فرانسوی صبح یکشنبه ۱۰ خرداد با ورود به نفتکش «تاگو» که از روسیه به حرکت درآمده بود، عملیات بازرسی این شناور را در اقیانوس اطلس انجام دادند.
به گفته رییسجمهوری فرانسه، این عملیات با حمایت چند کشور شریک از جمله بریتانیا و با رعایت کامل قوانین بینالمللی دریانوردی صورت گرفته است.
مکرون تاکید کرد فعالیت کشتیهایی که با دور زدن تحریمهای بینالمللی به تامین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک میکنند، غیرقابل قبول است.
او هشدار داد این شناورها با نادیده گرفتن مقررات پایهای ناوبری دریایی، علاوه بر نقض قوانین، «تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همگان» به شمار میروند.
مکرون خاطرنشان کرد عزم و اراده فرانسه برای اجرای تحریمهای بینالمللی علیه نفتکشهای مرتبط با روسیه «ثابت و کامل» است.
در سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد مسکو از پاریس خواسته است در خصوص «توقیف» این نفتکش توضیح دهد.
در پی جنگ اوکراین، روابط بسیاری از کشورهای اروپایی با مسکو به تیرگی گراییده و اتحادیه اروپا با هدف افزایش فشارها بر کرملین و محدود کردن منابع مالی مورد استفاده در کارزار نظامی روسیه، بستههای تحریمی متعددی علیه این کشور به اجرا گذاشته است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
تردد با پرچم جعلی
به گزارش خبرگزاری رویترز، «اداره دریایی اقیانوس اطلس» ۱۱ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد عملیات نیروهای فرانسوی علیه نفتکش مرتبط با روسیه در فاصله حدود ۷۴۰ کیلومتری غرب سواحل بریتانی فرانسه انجام گرفت.
در این بیانیه آمده است: «این عملیات بهمنظور بررسی ملیت شناوری انجام شد که مظنون به برافراشتن پرچم جعلی بود. پس از حضور تیم بازرسی در کشتی و بررسی اسناد، ظن موجود درباره غیرقانونی بودن پرچم تایید شد. بر همین اساس، مطابق با قوانین بینالمللی و به درخواست دادستان، مسیر این شناور تغییر داده شد.»
اداره دریایی اقیانوس اطلس به نام این کشتی اشاره نکرد، اما گفت این شناور از بندر مورمانسک روسیه به حرکت درآمده بود.
اداره دریایی اقیانوس اطلس نهادی فرانسوی است که مسئولیت نظارت بر امنیت، اجرای قوانین کشتیرانی و هماهنگی عملیات امداد و نجات را در حوزه دریایی این کشور بر عهده دارد.
نیروی دریایی فرانسه پیشتر در دوم بهمن سال گذشته نیز یک نفتکش وابسته به ناوگان سایه روسیه را در دریای مدیترانه متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده بود.
به گزارش رویترز، فرانسه و بریتانیا متعهد شدهاند که مانع فعالیت کشتیهای مرتبط با ناوگان سایه روسیه شوند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در ماه مارس اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده است کشتیهای وابسته به ناوگان سایه روسیه را بازرسی و توقیف کنند.
با این حال، دادههای کشتیرانی نشان میدهد دهها کشتی تحریمشده همچنان از آبهای بریتانیا عبور میکنند.
کشورهایی از جمله روسیه، ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریمهای نفتی از ناوگان سایه استفاده میکنند.این شبکه با بهرهگیری از روشهایی مانند تغییر پرچم، خاموش کردن سامانههای رهگیری، انتقال محموله از کشتی به کشتی و ساختارهای مالکیتی غیرشفاف، نفت تحریمی را جابهجا میکنند.
بهمنماه ۱۴۰۴، روزنامه گاردین به نقل از کارشناسان حوزه محیط زیست گزارش داد نفتکشهای فرسوده ناوگان سایه جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای محیط زیست هستند و میتوان آنها را «بمب ساعتی» توصیف کرد.
فاکسنیوز به نقل از یک کارشناس دفاعی گزارش داد که حزبالله با بهکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی، توانایی انجام عملیات شناسایی و حمله در شب را به دست آورده است؛ قابلیتی که به گفته این کارشناس میتواند معادلات نبرد در مرز لبنان و اسرائیل را تغییر دهد.
در این گزارش آمده است که استفاده فزاینده حزبالله از پهپادهای کوچک و ارزانقیمت مجهز به فناوری دید در شب، نگرانیهای جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیکهای عملیاتی خود کرده است.
کامرون چل، کارشناس فناوریهای دفاعی و مدیرعامل شرکت دراگانفلای، به فاکسنیوز گفت حزبالله در ماههای اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به «دسته یک» و «دسته دو» را گسترش داده است؛ پهپادهایی که علاوه بر ماموریتهای شناسایی، میتوانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته او، مهمترین تحول در این زمینه تجهیز این پهپادها به حسگرهای حرارتی است که به اپراتورها اجازه میدهد در تاریکی شب و از طریق شناسایی ردپای گرمایی، نیروهای ارتش اسرائیل را ردیابی کنند.
چل این توانایی را «تغییردهنده قواعد بازی» توصیف کرد و هشدار داد که حزبالله در حال توسعه شکل جدیدی از جنگ نامتقارن است که بیش از گذشته بر پهپادهای کوچک، ارزان و دشوار برای رهگیری متکی خواهد بود.
این گزارش در حالی منتشر شده که حملات اخیر موشکی و پهپادی حزبالله موجب برگزاری نشست اضطراری امنیتی به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شده است. رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که ارتش این کشور از حجم حملات و همچنین تغییر الگوی عملیاتی حزبالله غافلگیر شده است.
بر اساس گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، حمله اخیر حزبالله پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل در مناطق شمالی و فراتر از رودخانه لیتانی انجام شد و همزمان با شلیک موشکها، موجهایی از حملات پهپادی نیز علیه اهداف مختلف به اجرا درآمد.
فاکسنیوز همچنین به گزارشهایی اشاره کرده که از «هرجومرج کامل» در برخی مناطق شمال اسرائیل در جریان این حملات خبر دادهاند.
در همین حال، کارشناسان میگویند ارتش اسرائیل برای مقابله با این تهدیدات ناچار شده از راهکارهای موقتی و غیرمتعارف نیز استفاده کند. برخی گزارشها حاکی است که نیروهای اسرائیلی برای مقابله با پهپادهای مهاجم به استفاده از تورهای ماهیگیری و حتی تورهای فوتبال روی آوردهاند تا بتوانند پهپادها را پیش از اصابت به هدف متوقف کنند.
به گفته چل، این وضعیت نشان میدهد که ارتش اسرائیل باید مجموعهای از سامانههای دفاعی جدید از جمله ابزارهای جنگ الکترونیک، سامانههای اخلالگر، تجهیزات پرتاب تور و دیگر روشهای مقابله با پهپادهای کوچک را به سرعت توسعه دهد.
او همچنین تاکید کرد که توانایی جدید حزبالله میتواند نحوه اجرای عملیاتهای شبانه ارتش اسرائیل را تغییر دهد، زیرا نیروهای اسرائیلی اکنون باید احتمال شناسایی شدن از طریق دوربینهای حرارتی و حمله در تاریکی را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
فاکسنیوز در ادامه گزارش خود به اظهارات نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، اشاره کرد که اخیراً از توان پهپادی این گروه به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان یاد کرده بود.
بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر هشدار داده بود که پهپادهای حزبالله به دلیل اندازه کوچک و دشواری رهگیری، به یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل تبدیل شدهاند.
این گزارش همچنین به موضوع تامین تجهیزات مورد استفاده حزبالله پرداخته است. چل تاکید کرد که فناوری مورد استفاده این گروه پیچیده یا نوظهور نیست و بسیاری از این تجهیزات سالهاست در بازار جهانی وجود دارند، اما وجود یک شبکه تامین فعال باعث شده حزبالله بتواند به شکل مستمر به این فناوریها دسترسی داشته باشد.
او گفت مشخص نیست این تجهیزات دقیقاً از چه مسیری به دست حزبالله میرسد، اما احتمال میرود بخشی از آنها از طریق ایران، چین، روسیه، افغانستان یا بازارهای غیررسمی تسلیحاتی تامین شود.
به نوشته فاکسنیوز، گسترش استفاده از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی نشان میدهد که حزبالله در حال تطبیق تاکتیکهای خود با شرایط جدید میدان نبرد است؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان میتواند چالشهای امنیتی تازهای برای اسرائیل در ماههای آینده ایجاد کند.
ارتش اوکراین همزمان با رد اتهام روسیه درباره حمله پهپادی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، در خاک این کشور که تحت اشغال روسیه است، اعلام کرد شامگاه شنبه ۹ خرداد حملات تازهای علیه تاسیسات انرژی روسیه در خاک این کشور انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یکشنبه ۱۰ خرداد در بیانیهای اعلام کرد که پهپادهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه را هدف قرار دادهاند و این حمله باعث وقوع «آتشسوزی گسترده» شده است.
کییف این حملات را بخشی از کارزار فزاینده اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساختهایی خواند که به گفته این کشور «هزینه جنگ مسکو» را تامین وهم «سوخت ماشین جنگی روسیه» را فراهم میکنند.
روساتم، شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، شنبه ۹ خرداد اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا که اکنون تحت کنترل روسیه است، اصابت کرده اما به تجهیزات کلیدی آسیبی نرسانده است.
الکسی لیخاچف، رییس روساتم، این حادثه را «عمدی» خواند و گفت این حمله سبب ایجاد یک حفره در دیوار یکی از سالنهای توربین شده است.
در بیانیه روساتم آمده بود: «امروز بعدازظهر، یک پهپاد رزمی انتحاری اوکراینی به ساختمان سالن توربین واحد نیروگاهی شماره ۶ اصابت کرد و در پی آن منفجر شد.»
نیروگاه هستهای زاپوریژیا در مارس ۲۰۲۲ به تصرف روسیه درآمد و همچنان در نزدیکی خط مقدم در منطقه زاپوریژیای اوکراین، در جنوب شرق این کشور، قرار دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه زاپوریژیا این نهاد را از اصابت یک پهپاد به ساختمان توربین مطلع کرده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با ابراز نگرانی جدی درباره این گزارش گفت: «حمله به سایتهای هستهای مثل بازی کردن با آتش است.» آژانس نیز اعلام کرد تیم این نهاد درخواست کرده است برای بررسی مستقیم ساختمان توربین آسیبدیده به محل دسترسی پیدا کند.
نیروگاه زاپوریژیا از زمان تصرف به دست روسیه بارها در معرض حمله و آتشبار قرار گرفته و نگرانیها درباره احتمال بروز حادثه هستهای را افزایش داده است. مسکو و کییف در موارد مختلف یکدیگر را به هدف قرار دادن عمدی این نیروگاه متهم کردهاند.
هدف گرفتن زیرساختهای سوخت روسیه
در حملات اوکراین به خاک روسیه در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه، چند هدف مرتبط با زیرساختهای انرژی و نفتی روسیه هدف قرار گرفت؛ از جمله پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه، یک انبار سوخت در ماتویف کورگان در منطقه روستوف، ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف که در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد، و همچنین تأسیسات نفتی در تاگانروگِ منطقه روستوف و آرماویر در منطقه کراسنودار.
مقامهای منطقه روستوف روسیه از آتشسوزی در یک انبار سوخت خبر دادند. یوری اسلیوسار، فرماندار محلی، یکشنبه در تلگرام نوشت بقایای یک پهپاد سرنگونشده باعث آتشسوزی در یک انبار سوخت در جنوب غربی روسیه، در منطقهای هممرز با بخشهای اشغالی شرق اوکراین، شد. او گفت ساکنان خانههای اطراف تخلیه شدهاند.
طبق اعلام ارتش اوکراین، نیروهای این کشور همچنین ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف روسیه، در شمال شرق مسکو، را هدف قرار دادهاند؛ منطقهای که بیش از ۷۴۵ مایل از سرزمینهای تحت کنترل اوکراین فاصله دارد. این ایستگاه در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد. الکساندر سوکولوف، فرماندار محلی، تایید کرد پهپادها به تاسیساتی در منطقه کیروف اصابت کردهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به حمله در کراسنودار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بهدرستی جنگ را به همانجایی بازمیگردانیم که از آنجا آغاز شد.»
آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزانقیمت، از جمله شاهد، را بدون نیاز به موشکهای میلیون دلاری ممکن میکند. فرماندهان با استفاده از مَدیس میتوانند بسته به نوع تهدید، از توپ، موشک یا اخلال الکترونیک برای مقابله با پهپادها استفاده کنند.
والاستریت ژورنال در گزارشی که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، نوشت نیروی دریایی آمریکا در جریان یک رزمایش مشترک با فیلیپین در ماه آوریل (اوایل اردیبهشت)، از خودروی «سامانه یکپارچه دفاع هوایی تفنگداران دریایی» یا «مدیس» برای سرنگون کردن پهپادها استفاده کرد. این سامانه با استفاده از خودروهای تاکتیکی جدید، توپها و مهمات ویژه، میتواند هزینه مقابله با تهدیدهای پهپادی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، این سامانه در شرایطی طراحی شده که ارتش آمریکا و متحدانش با یکی از چالشهای اصلی جنگهای مدرن روبهرو هستند: چگونه میتوان پهپادهای ارزانقیمت را بدون استفاده از موشکهایی سرنگون کرد که تولید آنها گاه بیش از ۱۰ برابر خود پهپادها هزینه دارد.
والاستریت ژورنال در این گزارش جزئیاتی از نحوه هدف گرفتن یک پهپادِ بالثابت را ارائه داد و نوشت: روهی از تفنگداران دریایی آمریکا روی خطالرأسی مشرف به دریای جنوبی چین، یک پهپاد بالثابت را که به سوی آنها پرواز میکرد، هدف گرفتند. توپهای نصبشده روی خودروها شلیک کردند و پس از چند تلاش، پهپاد هدف قرار گرفت و به سمت دریا سقوط کرد.
سامانه مدیس از دو خودروی تاکتیکی سبک مشترک تشکیل شده است که جانشینی برای خودروهای هاموی، به شمار میروند. روی یکی از این خودروها راداری پیشرفته نصب شده که برای آسانتر کردن شناسایی و هدفگیری اهداف پرنده، از جمله پهپادها، طراحی شده است. خودروی دوم حامل موشکهای استینگر است. این سامانه همچنین به قابلیتهای جنگ الکترونیک، از جمله اخلالگری، مجهز است.
این گزارش میافزاید که هر دو خودروی مدیس یک توپ و یک مسلسل کوچکتر دارند که همراه با انواع جدید مهمات، نقش مهمی در مقابله با پهپادها پیدا کردهاند.
هدف اصلی مدیس این است که فرماندهان میدانی، بسته به نوع تهدید، بتوانند میان شلیک توپ، استفاده از موشک یا بهکارگیری قابلیتهای جنگ الکترونیک، مانند اخلال در ارتباط پهپاد، گزینه مناسبتری را انتخاب کنند.
ارتش آمریکا پس از جنگ با جمهوری اسلامی سرمایهگذاری بر پروژههایی را افزایش داد که هدف آنها کاهش هزینههای مقابله با پهپادهای شاهد است. روزنامه نیویورکتایمز نیمه اردیبهشت جزئیاتی از طرح پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پرتابههای ارزانقیمت جمهوری اسلامی ارائه داد و نوشت استفاده از راکتهای هدایتشونده لیزری که هزینه هر فروند از آن حدود ۴۰ هزار دلار است جایگزین موشکهای پاتریوت میشود که هر فروند آن حدود چهار میلیون دلار ارزش دارد.
در طرح مورد اشاره نیویورکتایمز، سامانهای به نام «سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» معرفی شد که قابلیت هدایت لیزری را به سلاحی اضافه میکند که نخستین بار در جنگ کره استفاده شد. این سامانه به ارتش آمریکا امکان میدهد به شیوهای مقرونبهصرفهتر از گذشته با پهپادهای تهاجمی شاهد و موشکهای بالستیک میانبرد که ارزشی بهمراتب کمتر از موشکهای پاتریوت دارند، مقابله کند.
کاهش قابل توجه هزینههای دفاعی در برابر جمهوری اسلامی
به نوشته والاستریت ژورنال اهمیت این ابتکار در خاورمیانه نیز برجسته است. آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی، از هلیکوپترها و هواپیماهای مسلح استفاده کردهاند، اما همزمان به موشکهای هوابههوای گرانتر و دشوارتر برای تولید، مانند AIM-120، نیز متکی بودهاند. طبق گزارشی از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی مستقر در واشینگتن، هر موشک AIM-120 حدود یک میلیون دلار قیمت دارد.
نوآ کُنی، گروهبان ارشد تفنگداران دریایی ایالات متحده که در رزمایش مشترک با فیلیپین حاضر بود، گفت نیروها معمولا از توپ و مهمات ۳۰ میلیمتری برای اهداف بزرگتر استفاده کردند و برای اهداف کوچکتر از نرخ آتش بالاتر مسلسل کوچکتر بهره گرفتند.
هرچند گلولههای ۳۰ میلیمتری اغلب دقتی کمتر از موشکها دارند، مزیت اصلی آنها کاهش هزینه است. به گفته استیون سایرز، تکنسین سابق مهمات در آژانس پشتیبانی لجستیکی و تدارکات ناتو، حتی اگر برای سرنگون کردن یک پهپاد به پنج گلوله نیاز باشد، هزینه کل مقابله با هر پهپاد حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار خواهد بود.
این رقم در مقایسه با سایر سامانههای ضدپهپادی بسیار پایینتر است. به گفته سایرز، موشکهای استینگر در سامانه مدیس میتوانند هر یک ۴۳۰ هزار دلار هزینه داشته باشند. قیمت رهگیر پهپادی کایوت نیز که ظاهری میان موشک و پهپاد دارد و در جنگ خاورمیانه از آن استفاده شد، بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار دلار است.
والاستریت ژورنال نوشت این تفاوت هزینه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قیمت خود پهپادهای هدف در نظر گرفته شود. به گفته سایرز، پهپادهای کلاس شاهد جمهوری اسلامی که علیه آمریکا و متحدانش در خاورمیانه پرتاب شدهاند و روسیه نیز از آنها در جنگ اوکراین استفاده کرده است، حدود ۳۰ هزار دلارند. ارزش پهپادهای کوچکتر کوادکوپتر نیز بین ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار تخمین زده میشود.
سایرز گفت گفت گلولههای ۳۰ میلیمتری میتوانند در برابر پهپادهای شاهد ایران یک پشتوانه قابل اعتماد باشند؛ بهویژه در صورتی که روشهای دیگر، از جمله اخلالگری الکترونیک، در مرحله نخست نتوانند پهپاد را از کار بیندازند.
تولید مهمات ارزان نیز بدون چالش نیست
این رسانه نوشت که تولید این مهمات ارزانتر همچنان با چالشهایی روبهرو است. تولیدکنندگان جنگافزار در آمریکا باید بتوانند مقدار کافی از این گلولهها را تامین کنند، زیرا برآوردها نشان میدهد به صدها هزار گلوله دیگر نیاز خواهد بود.
شرکت نورثروپ گرومن، مستقر در ویرجینیا، که قراردادی بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری از ارتش آمریکا برای تولید گلولههای مجهز به فیوز مجاورتی دریافت کرده، اعلام کرد همزمان با افزایش تقاضا برای این مهمات، سرمایهگذاری در تاسیسات و بخش تحقیقات خود را افزایش داده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، تجربه رزمایش فیلیپین نشان میدهد ارتش آمریکا در پی ایجاد ترکیبی از گزینههای دفاعی است؛ ترکیبی که از اخلال الکترونیک تا توپهای ۳۰ میلیمتری و موشکهای گرانتر را در بر میگیرد و هدف آن، کاهش هزینه مقابله با پهپادهای ارزانقیمت در میدانهای نبرد آینده است.