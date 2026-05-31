یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است، فاش می‌کند که چین نه‌تنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک می‌کند، بلکه با کمک شبکه‌ای از شرکت‌ها تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور می‌زند.

در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا می‌‌کند. این شرکت سال‌ها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه‌های چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.

سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است.

در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جی‌دی‌سی‌پی)، از توافق‌نامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات به‌صورت محرمانه صادر شده‌اند.

در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریم‌ها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتش‌سوزی ناشی از آن به مرگ دست‌کم ۷۰ نفر انجامید .

در بخش دیگری از نامه، هاوکان انرژی می‌گوید شرکتی به نام «موستا» را برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی تاسیس کرده است؛ شرکتی که به گفته هاوکان، تحت کنترل خود جی‌دی‌سی‌پی قرار دارد، زیرا برای دور زدن تحریم‌ها نباید هیچ فرد ایرانی عضو هیات‌مدیره آن باشد.

هاوکان انرژی گفته است با هماهنگی گمرک چین، همه مراحل از طریق کانال‌های محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. این شرکت همچنین از طرف ایرانی خواسته است از افشای هرگونه اطلاعات در این زمینه جلوگیری کند.

در بخش دیگری از این نامه، هاوکان انرژی می‌گوید قصد دارد از طریق شرکت جی‌دی‌سی‌پی، دو هزار تن کلرات سدیم و ۱۰ هزار تن پرکلرات سدیم به ایران ارسال کند؛ حجمی از مواد شیمیایی که برای تولید پیشران جامد حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک کافی است. ارزش این محموله نیز ۴۳ میلیون دلار اعلام شده است.

شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک در ترکیه ثبت شده است، اما ایمیل‌های درزکرده نشان می‌دهد مکاتبات این شرکت را فردی ایرانی به نام محمدرضا صدر امضا کرده است. هاوکان انرژی نیز در نامه‌های خود، این شرکت را متعلق به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در یکی از ایمیل‌ها، نامه‌ای از هاوکان خطاب به «سردار محمدزاده» ضمیمه شده است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد، محمدرضا صدر نام همان احمد محمدی‌زاده، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دولت احمدی‌نژاد است. ایران اینترنشنال در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد ، فاش کرد که محمدی‌زاده یکی از چهره‌های اصلی قرارگاه پورجعفری است، که با ایجاد شبکه‌ای پیچیده فروش نفت سپاه پاسداران را بر عهده دارد و در ازای فروش نفت، محموله‌های طلا وارد می‌کند.

چهره کلیدی این شبکه، صمد فتحی سلمی با نام مستعار «همون فرجی» است که با پوشش عضویت در هیات‌مدیره صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن کارکنان سپاه، پروژه پول‌شویی را پیش می‌برد.

‌او زیر نظر محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی ستاد پورجعفری کار می‌کرد. اشرفی قهی، ۴۸ ساله، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و اهل روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شهر اصفهان بود که ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در جریان حملات اسرائیل به اقامتگاهی در فشم، در شمال تهران، همراه با چهار عضو خانواده‌اش کشته شد .

اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهند شرکت جی‌دی‌سی‌پی، که مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی معرفی شده، در شبکه فروش نفت سپاه نیز نقش داشته است.

بر اساس یکی از این اسناد، این شرکت در تدارک فروش دو میلیون بشکه نفت از جزیره خارک به شرکت «یونیورسال فورچن تریدینگ» در امارات متحده عربی بود. سند دیگری از واریز حدود سه میلیون دلار رمزارز به جی‌دی‌سی‌پی حکایت دارد و سندی جداگانه نشان می‌دهد این مبلغ در نهایت به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران منتقل شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۱ اردیبهشت، شرکت‌های گلدن گلوب دمیر چلیک و یونیورسال فورچن تریدینگ در امارات متحده عربی، همچنین احمد محمدی‌زاده و محمدرضا اشرفی را تحریم کرد.

بر اساس اسناد بررسی‌شده، بخش مهمی از فروش نفت، خرج خرید سدیم پرکلرات از چین شده است. شرکت هاوکان، که واسطه این معاملات است، صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش است این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک، و اقلام دیگر به سپاه برگرداند.

یک سال پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خبر داد که این شرکت در فرایند تهاتر با پول نفت، دو فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ای-۳۳۰ را به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به جمهوری اسلامی فروخت. در حالی که ارزش واقعی هواپیماها حدود ۶۰ میلیون دلار بود.

رد محموله‌های سدیم پرکلرات از چین تا ایران

پیش از این خبرهای متعددی درباره ارسال محموله سدیم پرکلرات به ایران منتشر شده بود. واشینگتن‌پست اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی خبر داد که دو کشتی تحریم‌شده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندر گلاوئان چین به سوی آب‌های ایران حرکت کرده‌اند. محموله این کشتی‌ها سدیم پرکلرات بود. ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هم روزنامه تلگراف، چاپ لندن، خبر داد که پنج کشتی با محموله سدیم پرکلرات به بنادر ایران رسیده‌اند.

به رغم انتشار خبرهای موثق درباره ارسال محموله‌های سدیم پرکلرات از چین به ایران، پکن و تهران تاکنون رسما این خبرها را تایید نکردهاند. این اسنادی که برای نخستین بار از سوی ایران‌اینترنشنال منتشر می‌شود همکاری چین با سپاه پاسداران در ساخت موشک‌های بالستیک را تایید می‌کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ اردیبهشت، چین را متهم کرد که در تهیه اجزای خاصی از موشک‌های بالستیک به سپاه پاسداران کمک می‌کند. چین این اتهام را رد کرد.

یک هفته بعد، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت رییس‌جمهوری چین به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نکند.

