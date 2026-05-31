به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان نشست دفاعی-امنیتی «گفت‌وگوی شانگری‌لا» در سنگاپور، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از متحدان و شرکای منطقه‌ای واشینگتن خواست سهم بیشتری در تامین امنیت منطقه بر عهده بگیرند.

با این حال، او با پرسش‌ها و نگرانی‌هایی درباره احتمال کاهش توجه آمریکا به آسیا در سایه بحران‌ خاورمیانه و مناقشه ایران مواجه شد.

هگست در پاسخ به این نگرانی‌ها تاکید کرد : «ما می‌توانیم دو کار را به‌طور هم‌زمان انجام دهیم.»

شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، نیز در این نشست، پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال امنیت منطقه را «تزلزل‌ناپذیر» خواند و در عین حال، اذعان کرد برخی کشورها ممکن است همچنان میزان عزم و اراده ایالات متحده را دست‌کم بگیرند.

«گفت‌وگوی شانگری‌لا» که بزرگ‌ترین نشست دفاعی سالانه آسیا به شمار می‌رود، سال جاری از ۸ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی سنگاپور برگزار شد.

در این نشست غیررسمی، طیف گسترده‌ای از مقام‌ها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌ها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم می‌آیند تا چالش‌های امنیتی را مورد بررسی قرار دهند.

ایجاد شبکه امنیتی جدید میان کشورهای همسو در منطقه

مقام‌های ارشد دفاعی کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه در حاشیه نشست سالانه امنیتی سنگاپور بر ضرورت تقویت توانمندی‌های دفاعی مستقل و گسترش همکاری‌های امنیتی میان کشورهای همسو تاکید کردند؛ رویکردی که به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای گسترده‌تر برای بازدارندگی در برابر تهدید‌های مشترک است.

گیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع فیلیپین، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد تمامی وزیران دفاع حاضر در این نشست بر لزوم ارتقای سریع و موثر ظرفیت‌های دفاعی ملی توافق دارند.

او این روند را «تقویت‌کننده» نقش سنتی آمریکا در تامین امنیت منطقه دانست و خبر داد مانیل در حال افزایش همکاری‌های دفاعی با ژاپن، استرالیا، کانادا و نیوزیلند است.

تئودورو با اشاره به اهمیت مشارکت بازیگران بیشتر در سازوکارهای بازدارندگی افزود: «هرچه کشورهای بیشتری در برابر تهدیدهای مشترک مشارکت کنند، تعهد ایالات متحده نیز مستحکم‌تر خواهد شد.»

در این میان، توکیو در تلاش است جایگاه خود را به عنوان محور هماهنگی همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای تقویت کند.

وزیر دفاع ژاپن در نشست شانگری‌لا اعلام کرد این کشور قصد دارد به «نقطه اتصال» همکاری‌های منطقه‌ای، فراتر از موضوع چین ، تبدیل شود.

کویزومی افزود: «ژاپن در زمینه همکاری‌های تجهیزات دفاعی حتی پیش‌دستانه‌تر عمل خواهد کرد. هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم هر کشور از توانمندی‌های مورد نیاز خود برخوردار است و این امکانات در زمان لازم، در دسترس خواهند بود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ژاپن در ماه آوریل بزرگ‌ترین اصلاحات مقررات صادرات تجهیزات دفاعی خود در چند دهه گذشته را اجرایی کرد.

این اقدام توکیو محدودیت‌های پیشین بر فروش تسلیحات به خارج از کشور را کاهش داده و امکان صادرات ناوهای جنگی، موشک‌ها و سایر تجهیزات نظامی را فراهم آورده است.

گسترش حضور نظامی کانادا و نیوزیلند در منطقه هند-اقیانوسیه

رویترز در ادامه نوشت کشورهای منطقه هند-اقیانوسیه در واکنش به تحولات امنیتی جهانی، به‌دنبال گسترش همکاری‌های دفاعی و ایجاد ائتلاف‌های جدید هستند.

چان چون سینگ، وزیر دفاع سنگاپور، تاکید کرد در شرایط کنونی باید «مشارکت‌های انعطاف‌پذیر» میان کشورهای همفکر شکل گیرد و ائتلاف‌هایی از کشورهای «توانمند و مایل» به همکاری ایجاد شود تا امکان «آزمودن ایده‌ها و یافتن مسیرها در حوزه‌های ناشناخته و جدید» فراهم آید.

در همین راستا، جنی کارینیان، رییس ستاد ارتش کانادا، از افزایش حضور نظامی کشورش در منطقه خبر داد.

او اعلام کرد کانادا همکاری‌های خود با ژاپن و فیلیپین را در زمینه امنیت سایبری و رزمایش‌های دریایی گسترش داده‌ است و هم‌زمان از برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی به نظامیان اندونزیایی حمایت می‌کند.

رییس ستاد ارتش کانادا افزود: «در منطقه هند-اقیانوسیه، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. به همین دلیل است که احتمالا شاهد افزایش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها هستیم.»

نیوزیلند نیز در حال بررسی تقویت توانمندی‌های دفاعی خود است. کریس پنک، وزیر دفاع این کشور، اعلام کرد ولینگتون به‌طور جدی گزینه خرید شناورهای نظامی از ژاپن و بریتانیا را برای جایگزینی ناوچه‌های قدیمی کلاس ANZAC بررسی می‌کند.

پنک همچنین در حاشیه نشست شانگری‌لا با همتایان خود از سنگاپور، مالزی، استرالیا و بریتانیا دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها در چارچوب «توافق دفاعی پنج قدرت» گفت‌وگو کرد.

او با اشاره به قدمت ۵۴ ساله این پیمان، بر ظرفیت آن برای ارتقا و اجرای همکاری‌ها در سطحی گسترده‌تر تاکید کرد.

این پیمان، چارچوب همکاری نظامی میان بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، مالزی و سنگاپور است که از سال ۱۹۷۱ برای تقویت هماهنگی دفاعی و مشورت امنیتی میان اعضا برقرار است.

رویترز در پایان نوشت با وجود افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، مقام‌های آسیایی بر این باورند که تعهد ایالات متحده به منطقه هند-اقیانوسیه همچنان پابرجاست و نه درگیری‌های خاورمیانه و نه رویکرد «اول آمریکا» در دولت دونالد ترامپ، از میزان توجه واشینگتن به این منطقه نکاسته است.

«اول آمریکا» شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج کرد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا و عدم مداخله مستقیم در مناقشه‌های بین‌المللی عنوان شده است.