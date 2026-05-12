پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سهشنبه در کنگره این کشور درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارتش ایالات متحده برنامهای برای خروج نیروها از منطقه خاورمیانه دارد، اما در عین حال برای تشدید درگیری یا جابهجایی تجهیزات در صورت لزوم نیز برنامهریزی کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، هگست گفت: «اما قطعا در چنین جلسهای، ما گام بعدی احتمالی را فاش نخواهیم کرد، با توجه به اهمیت ماموریتی که رییسجمهور برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به بمب هستهای، در حال انجام آن است.»
کمیتههای مجلس نمایندگان و سنا که بر هزینههای دفاعی نظارت دارند، جلساتی برگزار میکنند تا پیشنهاد بودجه نظامی دولت ترامپ برای سال ۲۰۲۷ را بررسی کنند؛ بودجهای که خواستار اختصاص رقم تاریخی ۱.۵ تریلیون دلار است.
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت نگرانیها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی ارتش در نتیجه جنگ با ایران «به شکلی غیرسازنده بزرگنمایی شدهاند.»
او به قانونگذاران گفت: «ما دقیقاً میدانیم چه چیزی در اختیار داریم. هر آنچه نیاز داریم به اندازه کافی داریم.»
او گفت به صنایع دفاعی گفته شده است که «بیشتر و سریعتر تولید کنند»، و در عین حال ظرفیت ناکافی مجتمعهای صنعتی-نظامی را ناشی از دولتهای پیشین و کمکهای آمریکا به اوکراین در جنگش با روسیه دانست.
هگست گفت: «ما در حال بازسازی ارتشی هستیم که مردم آمریکا بتوانند به آن افتخار کنند؛ ارتشی که چیزی کمتر از ترس بیامان را در دشمنان ما و اعتماد را در متحدان ما ایجاد نکند.»
آسوشیتدپرس نوشت که در این بخش، وزیر جنگ آمریکا لحن ملایمتری نسبت به جلسات پیشین در کنگره داشت؛ سخنانی که بهطور قابلتوجهی فاقد انتقاد از قانونگذاران بود و در عوض تلاشهای دولت ترامپ برای گسترش پایه صنعتی ارتش را تشریح میکرد.