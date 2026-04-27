خسارت ۲۵ هزار میلیارد تومانی به صنعت گردشگری ایران در جنگ ایران
حرمتالله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرد برآوردها نشان میدهد در جریان جنگ اخیر، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری و آژانسها وارد شده است.
او گفت از این میزان، پنج هزار میلیارد تومان به آژانسهای هواپیمایی اختصاص دارد.
به گفته رفیعی، میلیاردها تومان از پول مردم بابت پروازهای لغوشده در اختیار ایرلاینها و سامانههای فروش بلیت مانده است.
او افزود سازمان هواپیمایی صدور مجوز جدید برای شرکتها را به پرداخت بدهی مردم بابت پروازهای لغوشده مشروط کرده، اما همزمان برای تعطیلی آژانسهای هواپیمایی به دستگاه قضایی نامه زده است؛ اقدامی که به گفته او، از تناقض در تصمیمهای این سازمان حکایت دارد.