پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه نهم خرداد، در حاشیه نشست «گفت‌وگوی شانگری‌لا» در سنگاپور، درباره احتمال توافق با جمهوری اسلامی گفت هر توافقی که دونالد ترامپ مایل به انجام آن باشد، تنها زمانی انجام می‌شود که او معتقد باشد توافقی عالی برای آمریکا و امنیت جهان خواهد بود.

وزیر جنگ آمریکا گفت: «معیارهای ما هیچ تغییری نکرده‌اند. این همان انتظاری است که مردم آمریکا دارند و همان چیزی است که به جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ایم. در جریان مذاکرات، هرچه جمهوری اسلامی به واقعیت چنین توافقی نزدیک‌تر شود، بهتر است.»

هگست با اشاره به گفته‌های ترامپ درباره توسل به جنگ، در صورت عدم توافق گفت: «ما امروز از روز نخست حتی آماده‌تر و در موقعیت قوی‌تری قرار داریم تا در صورت لزوم از آن مسیر [عملیات نظامی] نیز وارد عمل شویم. با این حال، ترجیح او این است که کار به آنجا نکشد.»

او با سازنده توصیف کردن گفت‌وگوها گفت: «آن‌ها در حال نزدیک شدن به مواضع ما هستند.»

هگست افزود: «اطمینان دارم که در نهایت توافقی حاصل خواهد شد که ترامپ با افتخار از آن دفاع کند؛ توافقی که تضمین کند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»

وزیر جنگ آمریکا با تاکید بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، آن را موثر ارزیابی کرد و گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد ادعا کند که کنترل تنگه را در اختیار دارد، اما واقعیت این است که ما کنترل آن را در دست داریم.»

هگست گفت: «تنگه هرمز باید باز و بدون عوارض برای استفاده همه جهان باشد.»