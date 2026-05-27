الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه سیاسی-امنیتی این کشور، با اشاره به آنچه «برنامه‌های راهبردی» برای دور زدن تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مسیرهای تجاری خواند، گفت: «تمام نبرد ایران در تنگه هرمز و آن اهرم راهبردی که به کار می‌گیرد، در حال از بین رفتن است.»

او افزود در روزهای اخیر گفت‌وگوهایی درباره ایجاد زیرساخت‌های انرژی از شرق به غرب در جریان است و هدف از این طرح‌ها، انتقال انرژی به اروپا از طریق اسرائیل عنوان شده است.

کوهن همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به عنوان تولیدکنندگان مهم انرژی، تمایل دارند در این طرح‌های اقتصادی مشارکت کنند.

به گفته وزیر انرژی اسرائیل، کریدور زیرساختی میان هند و اروپا از طریق کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در دست بررسی است و استفاده از مسیر مصر نیز می‌تواند روند پیشبرد این طرح‌ها را تسریع کند. او تاکید کرد گفت‌وگوهای مشخصی در این زمینه در حال انجام است.