کاتز چهارشنبه ششم خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، تبریک گفت و اعلام کرد فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله سه‌شنبه پنجم خرداد به غزه از پا درآمد.

او تاکید کرد اسرائیل به حذف همه افرادی که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، ادامه خواهد داد.

به گفته کاتز، اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره به‌صورت نظامی یا غیرنظامی بر غزه حکومت کند و طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه نیز «در زمان و به شیوه مناسب» انجام خواهد شد.

آژانس دفاع مدنی غزه پیش‌تر اعلام کرد در حمله به محله ریمال در غرب شهر غزه، دست‌کم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

رسانه‌های وابسته به حماس نیز گزارش دادند عوده، همراه همسر و پسرانش کشته شدند. با این حال، حماس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.

محمد عوده که بود؟

ارتش اسرائیل و شین‌بت در بیانیه مشترکی اعلام کردند عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفت و طی سال‌های اخیر نیز ریاست دستگاه اطلاعاتی این گروه را بر عهده داشت.

بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی پس از ماه‌ها «ردیابی اطلاعاتی» و زیر نظر گرفتن رفت‌وآمدهای عوده و نزدیکانش، چند ساختمان در مرکز شهر غزه را که به‌عنوان مخفیگاه استفاده می‌شد، هدف قرار دادند.

ارتش اسرائیل ۲۵ اردیبهشت حداد را در حمله‌ای هوایی هدف قرار داد و از پا درآورد .

به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عوده روابط نزدیکی با حداد داشت و پس از ترور رهبران سابق حماس، محمد ضیف و محمد سنوار، با او برای «تجدید ساختار سازمانی» این گروه همکاری می‌کرد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آپارتمان متعلق به یکی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشت و از نزدیکان عوده بود نیز هدف قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، عوده از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر و هدایت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نقش داشت و کشته شدنش «ضربه‌ای مهم» به تلاش‌های حماس برای بازسازی ساختار نظامی‌‌ خود محسوب می‌شود.