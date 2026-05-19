سردار آزمون پس از قرار نگرفتن در فهرست تیم ملی، عکس پروفایل اینستاگرام خود با لباس تیم ملی را تغییر داد و همچنین صفحه تیم ملی در اینستاگرام را آنفالو کرد.

روزنامه خراسان در واکنش به تغییر عکس سردار آزمون نوشت: «حذف یک عکس چیزی از ارزش پیراهن ملی کم نمی‌کند، اما یک چیز را پررنگ می‌کند: سردار دوباره ذهنیت خام و واکنشی خود را به نمایش گذاشت. چه خوب اگر یک‌بار برای همیشه روشن کند کدام برایش مهم‌تر بود؛ ایرانی بودن یا بازی در جام جهانی؟»

روزنامه فرهیختگان نیز در یادداشتی علیه سردار آزمون نوشت: «چطور ممکن است وسط جنگ، به جای ایستادن کنار کشورت، در آغوش دشمن بروی و مستقیما علیه منافع ملی فعالیت کنی؟ چطور ممکن است حتی یک عذرخواهی ساده برای بازگشت به تیم ملی انجام ندهی؟ در نهایت هم نامت از فهرست خط می‌خورد و واکنش تو این است که مثل نوجوان‌ها، عکس‌های تیم ملی را پاک کنی، تصویر پروفایل خود را تغییر بدهی و صفحه تیم ملی را آنفالو کنی. خسته نباشی واقعا. حالا احساس سبکی می‌کنی سردار؟ این فکر که باید جام جهانی را از تلویزیون دنبال کنی آزارت نمی‌دهد؟»

پیش‌تر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال سردار آزمون به دلیل مواضع او درباره حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود.