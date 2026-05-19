غریبآبادی: خواستار خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی شدهایم
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرد مجموعهای از مطالبات جمهوری اسلامی در پیشنهاد اخیر تهران به آمریکا ذکر شده است.
او گفت تاکید بر «حق غنیسازی»، خاتمه جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی اموال بلوکهشده، تامین خسارتهای جنگ، پایان همه تحریمها و خروج نیروهای آمریکایی از «محیط پیرامونی» جمهوری اسلامی در این پیشنهاد گنجانده شده است.
غریبآبادی جزییات بیشتری درباره روند بررسی این پیشنهاد یا واکنش طرف آمریکایی ارائه نکرد.