دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست کابینه در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط تهران و عمان و رویهای که برای کنترل آن در پیش گرفته میشود، گفت این تنگه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچکس آن را کنترل نخواهد کرد.»
او افزود آمریکا بر این آبراه «نظارت» و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها «بینالمللی» هستند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما «هیچکس آن را کنترل نخواهد کرد» و این موضوع «بخشی از مذاکراتی است که داریم.»
ترامپ همچنین گفت عمان «مثل بقیه رفتار خواهد کرد» و در غیر این صورت «ما مجبور خواهیم شد آنها را منفجر کنیم» و «آنها این را میفهمند.»
او درباره لغو یا کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی گفت واشینگتن «درباره هیچگونه کاهش تحریمها یا دادن پول» صحبت نمیکند و افزود: «هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی.»
ترامپ گفت آمریکا کنترل پولی را در اختیار دارد که جمهوری اسلامی ادعا میکند متعلق به خودش است و این کنترل را حفظ خواهد کرد. او افزود وقتی جمهوری اسلامی «رفتار درستی» داشته باشد و «کار درست را انجام دهد»، آمریکا اجازه خواهد داد به پولش دسترسی داشته باشد، اما «در حال حاضر این کار را انجام نمیدهیم» و «این دو موضوع به هم وابسته نیستند.»
ترامپ درباره انتقال اورانیوم غنیشده گفت: «با انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به روسیه یا چین موافق نیستم.»
ترامپ گفت: «یکی از چیزهایی که اتفاق خواهد افتاد این است که تنگهها فورا، فورا باز خواهند شد. اما باید کامل باشد. من این کار را انجام نمیدهم. من این کار را نکردم که یک توافق بیارزش بگیرم. بدترین توافقی که تا به حال امضا شده، از سوی باراک حسین اوباما بود.»
او افزود: «ما دوست داریم کشورهایی که دربارهشان صحبت میکنیم، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران، فورا به توافق ابراهیم بپیوندند. اگر این کار را بکنند تاریخی خواهد بود. صادقانه بگویم آنها به ما بدهکارند.»
ترامپ درباره مذاکرات با تهران تاکید کرد: «ما میتوانیم همین حالا یک توافق خوب داشته باشیم، اما شاید نه یک توافق عالی. اگر توافق عالی نباشد، ما آن را انجام نمیدهیم.»
ترامپ در ادامه گفت آمریکا اکنون با جمهوری اسلامی «به تفاهمهایی» رسیده و افزود: «شرایط خشن بوده است. آنها رهبرانشان را از دست دادهاند و واقعا این تغییر رژیم است.»
او اضافه کرد: «ما برای تغییر رژیم وارد نشدیم، اما اکنون با گروهی کاملا متفاوت از افراد نسبت به ابتدای کار طرف هستیم.» ترامپ گفت آنها را «بسیار منطقیتر» میداند و افزود: «در واقع آنها را باهوشتر هم میدانم، اما بسیار منطقیتر هستند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «این تغییر رژیم است. یک رژیم رفت. رژیم دیگری هم رفت. حالا با بخش سوم آن طرف هستیم، چون بعضی از آنها هم رفتهاند.»