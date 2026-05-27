کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در صورت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، همه هواپیماهای ارتش آمریکا از فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو خارج و به پایگاه‌هایی در اروپا منتقل خواهند شد.

در این گزارش آمده است مقام‌های اسرائیلی مطلع شده‌اند که با امضای توافق، ناوگان هواپیماهای ارتش آمریکا مستقر در فرودگاه بن‌گوریون ظرف ۷۲ ساعت به پایگاه‌هایی در اروپا منتقل می‌شود و در صورت از سرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، آماده بازگشت خواهد بود.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، در نامه‌ای فوری به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، و سرپرست شورای امنیت ملی این کشور، خواستار تخلیه فوری هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از فرودگاه بن‌گوریون شده است.

او در این نامه نوشته بود حضور این هواپیماها به فعالیت غیرنظامی فرودگاه آسیب زده است، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی خارجی در حال بازگشت به اسرائیل هستند. به گفته او، بخش هوانوردی غیرنظامی عملا تحت محدودیت عملیاتی قرار گرفته، جایگاه‌های پارک هواپیما اشغال شده و ظرفیت فرودگاه کمتر از نیازهای ملی است.