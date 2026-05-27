کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در صورت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، همه هواپیماهای ارتش آمریکا از فرودگاه بنگوریون در تلآویو خارج و به پایگاههایی در اروپا منتقل خواهند شد.
در این گزارش آمده است مقامهای اسرائیلی مطلع شدهاند که با امضای توافق، ناوگان هواپیماهای ارتش آمریکا مستقر در فرودگاه بنگوریون ظرف ۷۲ ساعت به پایگاههایی در اروپا منتقل میشود و در صورت از سرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، آماده بازگشت خواهد بود.
پیشتر نیز گزارش شده بود میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، در نامهای فوری به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، و سرپرست شورای امنیت ملی این کشور، خواستار تخلیه فوری هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از فرودگاه بنگوریون شده است.
او در این نامه نوشته بود حضور این هواپیماها به فعالیت غیرنظامی فرودگاه آسیب زده است، در حالی که شرکتهای هواپیمایی خارجی در حال بازگشت به اسرائیل هستند. به گفته او، بخش هوانوردی غیرنظامی عملا تحت محدودیت عملیاتی قرار گرفته، جایگاههای پارک هواپیما اشغال شده و ظرفیت فرودگاه کمتر از نیازهای ملی است.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در مراسم الحاق اسکادران جدید سوخترسان «گیدئون» به ناوگان هوایی این کشور گفت: «پایههای حکومت آیتاللهها بهطور قابل توجهی ترک برداشته و آینده و ثبات آن در هالهای از ابهام قرار دارد.»
زمیر گفت سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند، بخش عمده تواناییهای نظامی حکومت نابود شده، برنامه هستهای سالها به عقب رانده شده و اقتصاد در حال فروپاشی است.
او افزود: «شهروندان هنوز ابعاد فاجعهای را که رهبران افراطی آنها را به سوی آن کشاندهاند، درک نکردهاند.»
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه سیاسی-امنیتی این کشور، با اشاره به آنچه «برنامههای راهبردی» برای دور زدن تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مسیرهای تجاری خواند، گفت: «تمام نبرد ایران در تنگه هرمز و آن اهرم راهبردی که به کار میگیرد، در حال از بین رفتن است.»
او افزود در روزهای اخیر گفتوگوهایی درباره ایجاد زیرساختهای انرژی از شرق به غرب در جریان است و هدف از این طرحها، انتقال انرژی به اروپا از طریق اسرائیل عنوان شده است.
کوهن همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به عنوان تولیدکنندگان مهم انرژی، تمایل دارند در این طرحهای اقتصادی مشارکت کنند.
به گفته وزیر انرژی اسرائیل، کریدور زیرساختی میان هند و اروپا از طریق کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در دست بررسی است و استفاده از مسیر مصر نیز میتواند روند پیشبرد این طرحها را تسریع کند. او تاکید کرد گفتوگوهای مشخصی در این زمینه در حال انجام است.
رسانه ارمنیوز به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال حرکت به سوی گسترش استقرار موشکهای رهگیر در خاورمیانه است تا مانع از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه شود و تواناییهای تهران را برای انجام حملات تضعیف کند.
این منابع که به محافل تصمیمگیری در کاخ سفید نزدیک هستند، چهارشنبه ششم خرداد در مصاحبه با ارمنیوز گفتند نگرانی متحدان واشینگتن در خاورمیانه نسبت به نتایج هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران، فشار مضاعفی بر دولت آمریکا وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده در تلاش است با اتخاذ تدابیری جدید، به شرکای خود اطمینان داده و سطح اعتماد در ائتلافهای منطقهای را تقویت کند.
ارمنیوز افزود رویکرد جامع آمریکا در قبال پرونده تهران بر مهار «برنامههای تسلیحاتی، هستهای و توسعهطلبانه» جمهوری اسلامی از طریق «توافقهای الزامآور» استوار است.
همزمان توانمندیهای متحدان منطقهای با سامانههای دفاعی پیشرفته تقویت خواهد شد تا بتوانند در برابر هرگونه «تهدید یا ماجراجویی نظامی»، از توان بازدارندگی برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، شماری از کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، اردن، قطر و کویت را هدف قرار داده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.
در این میان، مساله چگونگی تضمین امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس در این توافق احتمالی، به یکی از پرسشهای کلیدی تبدیل شده است.
این در حالی است که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی یکی از شروط تهران برای توافق با واشینگتن را خروج ارتش آمریکا از منطقه عنوان کردهاند.
تغییر معادلات بازدارندگی با افزایش تولید موشکهای رهگیر
ارمنیوز در ادامه نوشت موضع قاطع کشورهای خاورمیانه در خصوص ضرورت مقابله با هرگونه تهدید جمهوری اسلامی در منطقه دریای عرب و تنگه هرمز، نقشی کلیدی در شکلگیری رویکرد تسلیحاتی آمریکا ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، رویکرد آمریکا بر تامین امنیت میدانهای گاز و نفت و حفاظت از خطوط کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و بابالمندب در برابر تهدیدات بالستیک تمرکز دارد.
تحلیلگران نظامی معتقدند افزایش کمی و کیفی تولید موشکهای رهگیر میتواند معادلات بازدارندگی را تغییر دهد و راهبردهای مبتنی بر «اشباع موشکی و پهپادی» را با چالش جدی مواجه کند.
به باور ناظران، جمهوری اسلامی که پیشتر از کاهش سرعت تولید مهمات رهگیر و همچنین استفاده گسترده و غیرهدفمند از سامانههای دفاعی در برخی درگیریها سود برده بود، اکنون با شرایط دفاعی تازهای روبهرو خواهد شد.
طبق ارزیابیهای نظامی، واشینگتن با توسعه و استقرار نسل دوم موشکهای رهگیر (NGI) در پی تقویت توان دفاعی خود در برابر پیشرفتهای موشکی چین و روسیه، بهویژه در حوزه موشکهای هایپرسونیک و بالستیک قارهپیماست.
۳۱ اردیبهشت، روزنامه واشینگتنپست گزارش داد ایالات متحده در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، بیش از نیمی از ذخایر موشکهای رهگیر «تاد» خود را مصرف کرده است.
نقش «لاکهید مارتین» در تقویت بازدارندگی آمریکا و متحدانش
ارمنیوز در ادامه گزارش داد شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» عملیات احداث یک مرکز جدید تولید مهمات را در شهر تروی واقع در ایالت آلاباما آغاز کرده است. این مرکز «ساختمان ۴۷» نامگذاری شده است.
بر اساس این گزارش، این مجموعه در مرحله نخست برای پشتیبانی از تولید موشکهای رهگیر سامانه دفاعی تاد طراحی شده و بخشهایی از آن نیز به توسعه نسل جدید موشکهای رهگیر اختصاص خواهد یافت.
جیم تایکلت، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل لاکهید مارتین، از آمادگی این شرکت برای پاسخ به افزایش تقاضا در حوزه توسعه ظرفیت تولید تسلیحات خبر داد و اعلام کرد یک میلیارد دلار در پروژه جدید این شرکت سرمایهگذاری شده است.
به گفته او، هدف از این سرمایهگذاری تقویت توان بازدارندگی و تسریع در تحویل سامانههای دفاعی پیشرفته به نیروهای عملیاتی و متحدان آمریکا است.
لاکهید مارتین همچنین برنامههایی برای احداث تاسیسات جدید و گسترش پروژههای پشتیبانی در دست اجرا دارد. برنامههایی که شامل توسعه موشکهای نسل دوم، موشک «ایجیام-۱۵۸» و سامانه «سلاح واکنش سریع هوایی» میشود.
در همین راستا، این شرکت برای افزایش سرعت تولید مهمات، توافقنامهای با وزارت جنگ آمریکا امضا کرده که بهدنبال آن، تولید سامانه «پاتریوت پک-۳ اماسای» سه برابر و تولید سامانه دفاع موشکی تاد، چهار برابر شده است.
تولید موشکهای حملات هدفمند نیز افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حمیدرضا حدادی، جوان ۱۹ ساله اهل شاندیز، شامگاه ۱۸ دیماه پس از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت.
حمیدرضا تنها حدود نیم ساعت در میان جمعیت معترضان حضور داشت که از پشت هدف شلیک قرار گرفت. گلوله به ریه او اصابت کرد و او بر اثر شدت جراحات جان باخت.
حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفهای خود را در فوتبال دنبال کند. او همچنین قصد داشت یک مغازه فروش تلفن همراه برای خود راهاندازی کند.
پس از کشته شدن حمیدرضا، نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع، نیروهای حکومتی بدون رضایت خانواده برای او مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در آن مراسم حضور نیافتند.
این منبع افزود خانواده حمیدرضا با وجود فشارهای شدید امنیتی، بر این روایت تاکید کردهاند که او در جریان اعتراضات و با شلیک نیروهای حکومتی کشته شده است.
