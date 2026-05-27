دستیار اجتماعی پزشکیان: رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود
علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان، گفت: «رفع محدودیت اینترنت یک بایدِ بنیادین بود. مایه تاسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.»
پس از ۸۸ روز تاریکی دیجیتال در ایران، دسترسی به اینترنت به تدریج برقرار شده است. نتبلاکس در ایکس اعلام کرد اتصال اینترنت در ایران افزایش بیشتری یافته و به ۸۶ درصد رسیده است، شبکههای موبایل و بخشهای دیگری از اینترنت نیز دوباره به اینترنت جهانی متصل شدهاند. نتبلاکس افزود «فیلترنت» همچنان برقرار است اما امکان دور زدن آن وجود دارد.
همچنین واتساپ اکنون محدود شده و برای دسترسی به آن نیازمند فیلترشکن است. از سوی دیگر، برخی کاربران همچنان به اینترنت جهانی دسترسی ندارند.
در پی دسترسی به اینترنت در سراسر ایران پس از نزدیک به سه ماه قطعی و خاموشی دیجیتال، بسیاری از کاربران به ایراناینترنشنال گفتند این اتفاق بیشتر از آنکه به آنان احساس آرامش بدهد، شبیه دستیابی دیرهنگام به یک حق اولیه پس از هفتهها آسیب به زندگی روزمره و معیشت مردم بوده است.
نه یک امتیاز، بلکه یک حق
برای بسیاری، وصل شدن اینترنت نه یک امتیاز بلکه حقی است که اساسا نباید از مردم ایران گرفته میشد. مخاطبی در همین زمینه نوشت: « سلام، بالاخره وصل شدیم، ولی این حق ما نبود که ۸۸ روز قطع باشیم.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خطاب به مردم نوشت: «مردم ایران! اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید، ولی فکر نکنین امتیازیه که بهمون دادن، تسلیم نمیشیم.»
کاربر دیگری از محلات نوشت: «سلام، بعد از ۹۰ روز از محلات. واسه وصل شدن چیزی که حق هر آدمیه باید ذوق کنیم.»
مخاطبی نیز از بجنورد نوشت: «خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.»
مخاطب دیگری از دشواریهای وصل شدن به اینترنت و سرعت پایین گفته است: «بالاخره اینترنت وصل شده، البته با هزار تا بدبختی و سرعت پایین، اونم فقط با مخابرات.»
و کاربر دیگری هشدار داده است: «واسه وصل شدن اینترنت زیاد خوشحال نباشین. اینترنت رو وصل کردن که مزرعههای ماینرشون رو فعال کنن و این یعنی روزی هفت، هشت ساعت قطعی برق.»
یاد جانباختگان
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود یاد و نام جانباختگان را گرامی داشتند و گفتند با توجه به آنچه کشور پشت سر گذاشته، جایی برای شادی وجود ندارد.
یکی از مخاطبان نوشت: «من بابت وصل شدن اینترنت خوشحال نیستم، چون ۴۰ هزار نفر دیگه هیچوقت آنلاین نمیشن. طرح اینترنت پرو شکست خورد. سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.»
مخاطب دیگری نوشت: «الان که اینترنت وصل شده، جاویدنامامون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.»
کاربر دیگری گفت بازگشت اینترنت نباید باعث فراموشی جانباختگان شود: «بالاخره بعد از مدتی توانستیم به اینترنت وصل شویم، خدا را شکر. به یاد کشتهشدگان که نامشان زنده است.»
خشم از وضعیت کنونی و امید به آینده
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در اولین پیامهای خود پس از وصل شدن اینترنت، بر این نکته تاکید کردهاند که شرایط هرگز مانند قبل نخواهد شد و آیندهای بدون جمهوری اسلامی را آرزو کردهاند.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بعد چند روز اینترنتها رو باز کردن، فکر کردن میتونن با اینترنت گولمون بزنن.»
مخاطبی دیگر نوشت: «قربون دستت که دستور دادی اینترنت بینالملل وصل شه. حالا بیزحمت دستور بده اونایی که کسبوکار اینترنتیشون نابود شد برگردن سر کارشون، اونایی که زندگیشون از هم پاشید برگردن سر خونه و زندگیشون، اونایی که به خاطر اجاره خونه آواره خیابون شدن برگردن تو خونههاشون.»
یکی از مخاطبان نوشت: «من تازه تونستم وصل بشم. یه دختر دهه نودی هستم. حتی منم دیگه خسته شدم، هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. فقط امیدوارم در نهایت همهمون آزادی ایرانمون رو ببینیم. جاوید شاه.»
مخاطب دیگری نیز نوشت: «درود، بازگشایی اینترنت رو بعد از ۸۸ روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.»
یک کاربر نوشت: «بعد از هشتاد و خوردهای روز با بدبختی وصل شدیم. بازم مثل همیشه متوجه شدیم که هیچکس به فکر ما نیست و تهش خودمونیم و خودمون. هر چیزی به حالت قبلش برگرده، ما دیگه برنمیگردیم.»
مخاطب دیگری نیز نوشت: «از وصل شدن اینترنت بینالملل برای عموم مردم خرسندم، این حق طبیعی و اولیه هر شهرونده. اتفاقات بسیار خوب و روشنی در انتظار پارسیان و این خاکه، کمی منتظر بمونید. جاوید شاه، پاینده ایران.»
کاربری دیگر نوشت: «بعد از ۸۸ روز قطعی اینترنت بالاخره وصل شدم. خواستم بگم ناامید نشید، نور بر تاریکی پیروزه. جاوید شاه.»
یک مخاطب هم از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند: «امروز پنج خرداد وصل شدم بعد از سه ماه. فقط مردم عزیزم، تورو خدا ناامید نشید، این آخرین نبرده.»
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به هدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعهای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که بهطور «بالقوه تهدیدآمیز» بود.
این رسانه در گزارشی کوتاه که شامگاه سهشنبه منتشر شد، نوشت این مقامها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود ۲۴ ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.
به گفته این منابع که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا تحرکاتی را در برخی از مواضع موشکهای زمینبههوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابرِ فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید میکرد.
یکی از سخنگوهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که ارتش این کشور اهدافی را در ایران، در نزدیکی تنگه هرمز، هدف قرار داد. همزمان، رسانههای نزدیک به حکومت نیز از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران در حمله آمریکا به قایقهای تندروی متعلق به این نیروها خبر دادند.
در بیانیه سنتکام اعلام شده بود که حملات آمریکا جنبه دفاعی داشته و شامل «سایتهای پرتاب موشک و قایقهای جمهوری اسلامی بوده که در تلاش برای کارگذاری مین بودند».
یک مقام دفاعی آمریکا نیز اعلام کرد که این حملات در بندرعباس، در جنوب ایران و نزدیک به تنگه هرمز انجام شده است.
مقامهای پنتاگون روز سهشنبه گزارشهای رسانههای ایرانی را که مدعی شده بودند جمهوری اسلامی یک پهپاد آمریکایی امکیو-۹ ریپر را سرنگون کرده است، رد کردند.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند که سپاه پاسداران ممکن است در حال آزمودن این موضوع بوده باشد که آیا نیروهایش در شرایطی که دو طرف میکوشند توافق احتمالی را تثبیت کنند، از فضای عملیاتی تازه و بیشتری برخوردار شدهاند یا نه.
تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه پنجم خرداد گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است «چند روز» طول بکشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش از او گفته بود در بسیاری از موضوعهای مطرحشده، جمعبندیهایی حاصل شده است، اما این به معنای دستیابی قریبالوقوع به توافق برای پایان جنگ نیست.
رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت پنتاگون در تلاش برای کمک به شهروندان ایران بهمنظور دور زدن قطع اینترنت بینالملل از سوی حکومت، بر سر هزینه فعالسازی قابلیت اتصال مستقیم تلفنهای همراه به استارلینک در ایران، با شرکت اسپیسایکس اختلاف پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه پنجم خرداد منتشر شد، طرح مورد بحث میتوانست امکان اتصال مستقیم گوشیهای تلفن همراه در ایران به شبکه ماهوارهای استارلینک را، بدون نیاز به ترمینال زمینی، فراهم کند. این قابلیت که شبیه اینترنت 5G توصیف شده است، در صورت اجرا، میتوانست بخشی از اختلالها، پارازیتاندازیها و توقیف تجهیزات از سوی حکومت ایران را دور بزند.
رویترز گزارش داد که با تشدید جنگ ایران و افزایش تلاشهای واشینگتن برای کمک به شهروندان ایرانی بهمنظور دور زدن قطعیها و اختلالهای ارتباطی، مقامهای پنتاگون گفتوگو با اسپیسایکس را درباره راهاندازی قابلیت اتصال مستقیم تلفنهای همراه در ایران به استارلینک آغاز کردند.
به گفته یکی از افراد آگاه و بر اساس اسناد پنتاگون که رویترز بررسی کرده است، اسپیسایکس برای راهاندازی این قابلیت رقمی تا ۵۰۰ میلیون دلار و برای ادامه فعالیت آن ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار درخواست کرده بود؛ ارقامی که موجب نگرانی مقامهای دفاعی آمریکا شد.
رویترز نوشته هنوز مشخص نیست دو طرف در این زمینه به توافق نهایی رسیدهاند یا نه.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه در جریان جنگ، حکومت ایران از ضبط کردن شماری از ترمینالهای استارلینک قاچاقشده به داخل کشور خبر داد و برای مختل کردن ارتباطات، در شهرهای بزرگ سامانههای اخلال الکترونیکی را به کار گرفت، مقامهای پنتاگون ظرف یک هفته گفتوگو با اسپیسایکس درباره استفاده از سرویس مستقیم به تلفن همراه را آغاز کردند.
رویترز نوشت این تلاش ادامه اقدامهای پیشین دولت ترامپ برای فراهم کردن اینترنت آزادتر برای ایرانیان بود.
پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه در ایران که به گزارش ایراناینترنشنال به جانباختن دستکم ۳۶ هزار شهروند انجامید، دولت ترامپ بیش از ۶ هزار ترمینال استارلینک را برای فراهم کردن دسترسی شهروندان به اینترنت به داخل ایران منتقل کرده بود.
اما با شدت گرفتن جنگ و افزایش تلاش حکومت ایران برای شناسایی، ضبط یا مختل کردن ترمینالهای زمینی، گزینه اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره برای پنتاگون اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ گزینهای که از نظر عملیاتی میتوانست وابستگی به تجهیزات فیزیکی روی زمین را کاهش دهد.
تنش گستردهتر از مساله ایران است
اختلاف بر سر ایران، بخشی از تنش گستردهتر میان پنتاگون و اسپیسایکس بر سر قیمتگذاری خدمات استارلینک در ماههای اخیر است. رویترز نوشت همزمان با آنکه پهپادهای انتحاری لوکاس آمریکا که با شبکه استارلینک ایلان ماسک هدایت میشدند، در جنگ علیه ایران به دستاوردهای قابل مشاهدهای رسیدند، مقامهای ارشد اسپیسایکس به پنتاگون مراجعه کردند تا به آنها اطلاع دهند که باید برای دسترسی به شبکه وایفای ماهوارهای آنها پول بیشتری بپردازد.
این پهپادها که رویترز آنها را مدلی ارزان و مشابه پهپادهای شاهد ایران توصیف کرده، میتوانند بر فراز منطقه هدف پرواز کنند و سپس با برخورد مستقیم منفجر شوند.
به گفته دو منبع آگاه و بر اساس اسناد پنتاگون، اسپیسایکس به مقامهای دفاعی آمریکا گفته بود ارتش برای اتصال هر ترمینال حدود پنج هزار دلار پرداخت میکند، در حالی که نوع استفاده از این ترمینالها به سطح خدماتی نزدیکتر است که ماهانه حدود ۲۵ هزار دلار ارزش دارد.
مقامهای پنتاگون با این استدلال مخالف بودند و میگفتند تعرفه ۲۵ هزار دلاری برای هواپیما طراحی شده، نه برای پهپادهای انتحاری که فقط چند دقیقه یا چند ساعت به اتصال استارلینک نیاز دارند.
با این حال، پنتاگون که در حال افزایش حملات خود علیه جمهوری اسلامی بود، در نهایت با افزایش پیشنهادی اسپیسایکس موافقت کرد. به نوشته این خبرگزاری، از آنجا که پنتاگون پیشتر برای خرید هر پهپاد LUCAS حدود ۳۰ هزار دلار پرداخت میکرد، افزودن تعرفه بالاتر اتصال ماهوارهای تقریبا هزینه عملیاتی هر پهپاد را دو برابر کرد.
این اختلاف پس از آن علنیتر شد که ایلان ماسک اول مارس در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تصویری از پهپاد LUCAS که به نظر میرسید ترمینال استارلینک روی آن نصب شده، نوشت استفاده از ترمینالهای تجاری استارلینک در سامانههای تسلیحاتی «نقض شرایط خدمات» است و هنگام شناسایی قطع میشود. او افزود شبکه جداگانهای به نام Starshield وجود دارد که از سوی دولت آمریکا اداره میشود.
یک مقام پنتاگون در بیانیهای به رویترز، هرگونه نقض توافق این نهاد با اسپیسایکس را رد کرد.
رویترز نوشت با وجود این اختلافها، پنتاگون همچنان در حال بررسی خرید بیش از سه هزار و ۵۰۰ اشتراک ترمینال Starshield است؛ قراردادی که ۱۰۰ اشتراک با تعرفه گرانتر هوانوردی را شامل میشود و میتواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای اسپیسایکس ایجاد کند.
رویترز نوشت روشن نیست این توافق نهایی شده یا درباره چه قیمتی مذاکره شده است.
اسپیسایکس به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. پنتاگون نیز درباره افزایش قیمتها، تصمیم خود برای پرداخت هزینه بالاتر و طرح ارائه سرویس مستقیم استارلینک به شهروندان در ایران اظهارنظر نکرد.
یک مقام پنتاگون تنها گفت دفتر مسئول خرید ارتباطات ماهوارهای تجاری در تلاش است رقبای دیگری برای این خدمات پیدا کند. او افزود: «وزارت جنگ متعهد است فضای رقابتی برای ارتباطات ماهوارهای تجاری ایجاد کند.»
با این حال، در حال حاضر هیچ شرکت دیگری جایگزینی قابل مقایسه با استارلینک ارائه نمیدهد. شبکه ماهوارهای اسپیسایکس با حدود ۱۰ هزار ماهواره، بیش از ۶۰ درصد ماهوارههای موجود در مدار را تشکیل میدهد و منظومههای رقیب مانند وانوب و آمازون لئو هنوز در مقیاسی بسیار کوچکتر فعالیت میکنند.
وابستگی آمریکا و متحدانش به استارلینک در جریان جنگ اوکراین نیز جنجالبرانگیز شده بود. رویترز پیشتر گزارش داده بود ماسک در سال ۲۰۲۲ دستور داد خدمات استارلینک در بخشهایی از اوکراین قطع شود. این اقدام ضدحمله نیروهای اوکراینی علیه مواضع روسیه را مختل کرد. تابستان گذشته نیز آزمایشهای نیروی دریایی آمریکا با قایقهای نظامی بدون سرنشین، پس از قطعی جهانی استارلینک، با اختلال روبهرو شد.
بر اساس یک ثبت رسمی نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، حدود ۲۰ درصد درآمد اسپیسایکس از دولت آمریکا تامین میشود. رویترز همچنین نوشت استارلینک در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.
این گزارش در آستانه عرضه اولیه سهام اسپیسایکس منتشر شده؛ عرضهای که میتواند یکی از بزرگترین عرضههای سهام در تاریخ باشد. تلاش این شرکت برای افزایش درآمد استارلینک، همزمان با وابستگی فزاینده پنتاگون به خدمات آن، پرسشهای تازهای درباره نقش شرکتهای خصوصی در زیرساختهای حیاتی امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است.
شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال درباره افزایش هزینههای دارو و درمان، گفتند حق بیمههای میلیونی، هزینه درمان بیماریهای سادهای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمیدهند.
بنا بر گزارشهای رسیده، قیمت اقلام دارویی و بهداشتی طی دو ماه گذشته تا ۳۸۰ درصد گرانتر شدهاند. بخشی از گرانیها مربوط به داروهای عمومی و بدون نسخه است.
در یک نمونه، یک ورق استامینوفن ساده که کمتر از دو هزار تومان قیمت دارد، تا ورقی ۲۷ هزار تومان فروخته میشود.
افزایش حق بیمه همزمان با کاهش تعهدات درمانی
در کنار بحران دارویی، روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است هزینه حداقل بیمه تامین اجتماعی «اجباری»، هفت میلیون و ۴۰ هزار تومان و نوع «اختیاری» آن پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.
با وجود افزایش هزینه بیمه، بسیاری از خدمات درمانی همچنان با قیمتهای سنگین ارائه میشوند.
بهطور مثال درمان بیماریهای معمولی مثل آنفولانزا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت ویزیت ۳۰۰ هزار تومان، دارو ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و قیمت تزریقات از ۴۰۰ هزار تومان به بالاست.
پدر یک کودک بیمار خاص به ایراناینترنشنال گفت با وجود داشتن بیمه درمانی، پوشش هزینههای کاردرمانی فرزندش کاهش یافته و در حالی که پیشتر هفتهای چهار جلسه کاردرمانی دریافت میکرد، اکنون بیمه تنها هزینه دو جلسه در ماه را تقبل میکند.
به گفته او، مابقی جلسات باید آزاد محاسبه شود: هر جلسه ۸۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه کاردرمانی ماهانه.
این در حالی است که دیگر هزینهها همچون پوشک، هزینه دارو و نوار مغز را بیمه تقبل نمیکند و او خود نیز از هشت ماه پیش بیکار است.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ناتوانی بیمهها در پرداخت هزینه داروها را به «قیمت بالای نمونههای خارجی» نسبت داد.
او گفت پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.
افزایش هزینه اقلام درمانی و فشار بر بیماران خاص
شهروندان در ماههای اخیر از کمیاب یا چند برابر شدن داروهایی خبر دادهاند که قطع یا اختلال در مصرف آنها میتواند پیامدهای جدی برای سلامت بیماران داشته باشد.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز از افزایش قیمت بین سه تا پنج برابری برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت در برخی مقاطع، بین ۹۴۰ تا ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه بودهاند که برخی از آنها حیاتی هستند.
بیماری مبتلا به «آتاکسی فردریش» در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «داروی اسکای کلاریس برای درمان این بیماری با وجود وعدههای چند ساله، هنوز وارد کشور نشده است.»
آتاکسی فردریش یک بیماری نادر ژنتیکی و پیشرونده است که به سیستم عصبی و عضلات آسیب میزند و باعث اختلال در تعادل، راه رفتن و هماهنگی حرکات میشود و در صورت عدم درمان، میتواند گفتار، تحرکات قلب و توان حرکتی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.
فردی مبتلا به یک بیماری خودایمنی در پیامی نوشت بهخاطر پیدا نکردن یک قرص ساده، کارش به بستری در بیمارستان کشیده است.
شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت داروی ضدالتهاب «رمیکید» برای درمان بیماری خودایمنی، گفت باید هر دو ماه، سه عدد از این دارو همراه با مانیتورینگ تزریق شود
بهدلیل نبود واردات از سوی شرکتهای داخلی، مدل هلندی آن یافت نمیشود و تولید هندی آن از فروردین تا خرداد از عددی هشت میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
مخاطبی هم گفت پدرش در حال گذراندن یک دوره درمانی افسردگی و اضطراب است، اما داروهایش همچون «سرترالین» و «ترانکوپین» در بازار موجود نیست.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال در گزارشهایی به کمیاب شدن داروهای مرتبط با اعصاب و روان اشاره کرده بود. بر اساس گزارشها، شماری از شهروندان با توجه به این کمبود و گرانی، روند درمان خود را متوقف کردهاند.
این بحران دارویی در دیگر بیماریها نیز دیده میشود.
بیماری مبتلا به پارکینسون به کمیاب شدن داروهایش اشاره کرد و گفت او تحت هیچ بیمه درمانیای نیست و اگر موفق به پیدا کردن داروها شود، با توجه به سه برابر شدن قیمتها، قادر به خریدن آنها نیست.
انجمنهای مرتبط با بیماریهای خاص نیز در هفتههای اخیر به افزایش فشار بر بیماران اشاره کردهاند.
بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان»، گفت حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی در ایران با افزایش شدید هزینه اقلامی مانند سوند، سرنگ، پانسمان تخصصی، گاز استریل، کیسه سوند و داروهای مرتبط با زخم بستر روبهرو شدهاند.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، از نایاب شدن داروی «مایفورتیک» که اصلیترین دارو در پیوند کلیه است، خبر داد و گفت اگر هم پیدا شود، به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی است. به آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا به عنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند و در ایجاد «سپر انسانی» از ایشان استفاده شود.
شهروندی از کاشان گفت در فضاهای عمومی این شهر به کودکان حدود ۱۰ ساله، کار با کلاشنیکف را آموزش میدهند.
او توضیح داد: «در هر چهارراه و میدان، چادرهایی برپا کردهاند و به زنان و کودکان تیراندازی و کار با اسلحه آموزش میدهند. از کودکانی که باید کاملا از این مسائل دور باشند، سوءاستفاده ابزاری میکنند و افکار و روحیاتشان را تحت تاثیر قرار میدهند. واقعا چنین چیزی در بسیاری از کشورهای دنیا غیرقابل تصور است.»
نهادهای حقوق بشری استفاده ابزاری حکومت از کودکان و نوجوانان در فعالیتهای امنیتی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه را نقض آشکار حقوق کودکان و تعهدات بینالمللی میدانند.
شهروندی با اشاره به تداوم تجمعات حکومتی شبانه، گزارش داد کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله با لباسهای نظامی به این گردهماییها آورده میشوند و تحت آموزشهای ایدئولوژیک قرار میگیرند.
ایراناینترنشنال همچنین ویدیویی دریافت کرده که حضور کودکان با لباسهای نیروهای بسیج و سپاه پاسداران را در ایستهای بازرسی شبانه در بندرعباس نشان میدهد.
اوایل فروردین، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، با حضور در صداوسیما تایید کرده بود این نهاد کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و در ایستهای بازرسی خیابانی بهکار میگیرد.
حضور «بچهبسیجیها» در خیابانها
پیامهای رسیده همچنین از استفاده مستقیم از کودکان و نوجوانان در فضای امنیتی و سرکوب خبر میدهند.
مخاطبی از تهران گفت که در ایستهای بازرسی «واقعا از کودکان کمسنوسال استفاده میکنند و به آنها اسلحه میدهند».
شهروندی دیگر نیز از استفاده از «نیروهای کودک» در عملیات سرکوب و بازرسی در خیابان هاشمی، واقع در منطقه ۹ تهران خبر داد.
در رشت هم یکی از مخاطبان گزارش داد: «در محدوده شهرداری به کودکان خردسال اسلحه دادهاند و آنها نیز مردم را تهدید میکنند.»
بهمن سال گذشته نیز پیامهای متعددی از شهرهای مختلف به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد از کودکان و نوجوانان عضو بسیج در سرکوب مسلحانه معترضان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه استفاده شده است.
برای نمونه، گزارشهایی از ملایر منتشر شد که بر اساس آن، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کرده بودند.
شاهدان عینی گفته بودند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی نیز از لاهیجان و فومن دریافت شده بود.
شهروندان گفته بودند در شب ۱۸ دی، شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنها نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
پیامهایی که به تازگی از خرمآباد به دست ایراناینترنشنال رسیده نیز نشان میدهد مسجد سیدالشهدا در این شهر به پایگاه نیروهای بسیج تبدیل شده و کودکانی با لباس بسیجی در آن حضور دارند.
به گفته یک شهروند، این کودکان تحت تاثیر تبلیغات و آموزشهای ایدئولوژیک قرار گرفتهاند.
شهروندی از گرگان هم گزارش داد از کودکان برای بستن خیابانها و ایجاد تجمعهای حکومتی استفاده میشود: «با بچههای حداکثر ۹ ساله سپر انسانی درست میکنند و برای شعار دادن خیابانها را میبندند.»
به گفته او، میدان شهرداری گرگان نیز با اتوبوس مسدود میشود تا مراسم حکومتی و نماز جماعت برگزار شود.
در پیامی دیگر، یکی از مخاطبان از برگزاری تجمعهای شبانه حکومتی در نظامآباد تهران خبر داد و گفت شبها گروههایی را با اتوبوس به این منطقه منتقل میکنند و در میان آنها، زنان، سالمندان و کودکان، حضور دارند.
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود.