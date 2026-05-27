عمر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، چهارشنبه در مراسم رونمایی از هواپیمای سوخترسان «گیدئون» مدل کیسی-۴۶، با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران که هدف خود را نابودی اسرائیل قرار داده بود، با قدرت آتشی روبهرو شد که نه میشناخت و نه پیشبینی میکرد و نتوانست آن را متوقف کند.»
او افزود: «حدود دو ماه پیش از باندهای پایگاه نواتیم، هواپیماهای سوخترسان برخاستند و تمام نیروی هوایی را به ایران رساندند.»
تیشلر همچنین گفت نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حال عملیات است، به حزبالله حمله میکند، از ساکنان شمال اسرائیل دفاع میکند و در غزه علیه حماس عملیات انجام میدهد.
او تاکید کرد: «برای هر تحول، در هر جبههای آمادهایم.»
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از وصل شدن نسبی اینترنت، بسیاری از شهروندان بر حفظ همبستگی در شرایط فعلی تاکید دارند.
شهروندان در پیامهای خود تاکید کردند باید سرنوشتشان را به دست بگیرند و اجازه ندهند مسائلی مانند وصل شدن نسبی اینترنت یا احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، مطالبات آنها را کمرنگ کند.
انتقاد از عادیسازی حکومتی با ابزاری به نام «فیلترنت»
شماری از شهروندان نسبت به آنچه عادیسازی شرایط پس از وصل شدن اینترنت میدانند، ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان نوشت برخی وصل شدن اینترنت را به دیگران تبریک میگویند، در حالی که اینترنت حق بدیهی هر انسانی است.
به گفته این شهروند، وصل شدن اینترنت به معنای پایان بدبختی و گرانیها در کشور نیست.
کاربر دیگری هم نوشت گرچه فیلترنت به صورت محدود بازگشته، اما جوانی برباد رفته و جان جاویدنامان است که دیگر به این زندگی باز نخواهد گشت.
یک شهروند در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت: «هر انقلابی بهدست مردم همان کشور رخ خواهد داد و حالا که اینترنت وصل شده، ایرانیان باید به یاد جاویدنامان، تمام تلاششان را برای آزادی انجام دهند.»
مخاطب دیگری هم نوشت: «وصل شدن اینترنت نمیتواند مردم را سرگرم و هدف اصلیشان را کمرنگ کند و برعکس، آنها را متحدتر خواهد کرد.»
در پیامی دیگر، شهروندی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرسید که وصل شدن اینترنت، آن هم ضعیف، چه سودی برای مردم دارد وقتی که گرانی و بیکاری بیداد میکند
شهروندی از شیراز نیز تاکید کرد اگرچه اینترنت سرانجام وصل شد، اما «این بازگشت چه فایدهای دارد وقتی برخی کاربران حدود دو هزار و ۷۰۰ ساعت از سه هزار ساعت استریم خود در یوتیوب را از دست دادند و امکان کسب درآمد دلاری برایشان از بین رفت».
روایتهایی از امید و اتحاد
کاربر دیگری به ایراناینترنشنال گفت در تمام مدت این ۸۸ روز، در راستای همراهی با هموطنانی که توان خرید اینترنت گران قیمت ندارند، از «کانفیگ» یا « اینترنت پرو» استفاده نکرده است.
به اعتقاد او، همین اتحاد باعث شده است مردم ناامید نباشند: «این مردم ایران هستند که در نهایت پیروز خواهند شد.»
مخاطبی از کرمانشاه در پیامی برای ایراناینترنشنال نوشت پس از وصل شدن اینترنت، بسیاری از مردم احساس میکنند از «سلول انفرادی» زندان جمهوری اسلامی برای ساعتی به حیاط آمدهاند اما مردم تا آزادی همچنان ایستادهاند.
شهروند دیگری که پس از حدود سه ماه دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده، تاکید کرد وصل شدن اینترنت چیزی نیست که بتواند مردم را از مطالبات اصلیشان دور کند.
او نوشت مردم مصمماند مسیر تغییر را ادامه دهند و امیدوارند به آزادی برسند.
مخاطبی از مشهد نیز در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود دشواریهای فراوان، پس از ۸۸ روز دوباره به اینترنت متصل شده، اما مردم قرار نیست سکوت کنند و همچنان یاد و نام جاویدنامان را زنده نگه خواهند داشت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت جمهوری اسلامی درباره «اصل غنیسازی» مذاکره نمیکند اما درباره محدودیت درصد غنیسازی با آمریکا گفتوگو میکند.
زنگنه همچنین گفت روند مذاکرات با «هماهنگی کامل رهبری» پیش میرود و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی در عید غدیر «جشن پیروزی» بگیرد.
او همچنین گفت: «آمریکا مجبور به پذیرش حق غنیسازی، رفع کامل تحریمها و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در مراسم الحاق اسکادران جدید سوخترسان «گیدئون» به ناوگان هوایی این کشور گفت: «پایههای حکومت آیتاللهها بهطور قابل توجهی ترک برداشته و آینده و ثبات آن در هالهای از ابهام قرار دارد.»
زمیر گفت سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند، بخش عمده تواناییهای نظامی حکومت نابود شده، برنامه هستهای سالها به عقب رانده شده و اقتصاد در حال فروپاشی است.
او افزود: «شهروندان هنوز ابعاد فاجعهای را که رهبران افراطی آنها را به سوی آن کشاندهاند، درک نکردهاند.»
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه سیاسی-امنیتی این کشور، با اشاره به آنچه «برنامههای راهبردی» برای دور زدن تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مسیرهای تجاری خواند، گفت: «تمام نبرد ایران در تنگه هرمز و آن اهرم راهبردی که به کار میگیرد، در حال از بین رفتن است.»
او افزود در روزهای اخیر گفتوگوهایی درباره ایجاد زیرساختهای انرژی از شرق به غرب در جریان است و هدف از این طرحها، انتقال انرژی به اروپا از طریق اسرائیل عنوان شده است.
کوهن همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به عنوان تولیدکنندگان مهم انرژی، تمایل دارند در این طرحهای اقتصادی مشارکت کنند.
به گفته وزیر انرژی اسرائیل، کریدور زیرساختی میان هند و اروپا از طریق کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در دست بررسی است و استفاده از مسیر مصر نیز میتواند روند پیشبرد این طرحها را تسریع کند. او تاکید کرد گفتوگوهای مشخصی در این زمینه در حال انجام است.
رسانه ارمنیوز به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال حرکت به سوی گسترش استقرار موشکهای رهگیر در خاورمیانه است تا مانع از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه شود و تواناییهای تهران را برای انجام حملات تضعیف کند.
این منابع که به محافل تصمیمگیری در کاخ سفید نزدیک هستند، چهارشنبه ششم خرداد در مصاحبه با ارمنیوز گفتند نگرانی متحدان واشینگتن در خاورمیانه نسبت به نتایج هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران، فشار مضاعفی بر دولت آمریکا وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده در تلاش است با اتخاذ تدابیری جدید، به شرکای خود اطمینان داده و سطح اعتماد در ائتلافهای منطقهای را تقویت کند.
ارمنیوز افزود رویکرد جامع آمریکا در قبال پرونده تهران بر مهار «برنامههای تسلیحاتی، هستهای و توسعهطلبانه» جمهوری اسلامی از طریق «توافقهای الزامآور» استوار است.
همزمان توانمندیهای متحدان منطقهای با سامانههای دفاعی پیشرفته تقویت خواهد شد تا بتوانند در برابر هرگونه «تهدید یا ماجراجویی نظامی»، از توان بازدارندگی برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، شماری از کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، اردن، قطر و کویت را هدف قرار داده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.
در این میان، مساله چگونگی تضمین امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس در این توافق احتمالی، به یکی از پرسشهای کلیدی تبدیل شده است.
این در حالی است که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی یکی از شروط تهران برای توافق با واشینگتن را خروج ارتش آمریکا از منطقه عنوان کردهاند.
تغییر معادلات بازدارندگی با افزایش تولید موشکهای رهگیر
ارمنیوز در ادامه نوشت موضع قاطع کشورهای خاورمیانه در خصوص ضرورت مقابله با هرگونه تهدید جمهوری اسلامی در منطقه دریای عرب و تنگه هرمز، نقشی کلیدی در شکلگیری رویکرد تسلیحاتی آمریکا ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، رویکرد آمریکا بر تامین امنیت میدانهای گاز و نفت و حفاظت از خطوط کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و بابالمندب در برابر تهدیدات بالستیک تمرکز دارد.
تحلیلگران نظامی معتقدند افزایش کمی و کیفی تولید موشکهای رهگیر میتواند معادلات بازدارندگی را تغییر دهد و راهبردهای مبتنی بر «اشباع موشکی و پهپادی» را با چالش جدی مواجه کند.
به باور ناظران، جمهوری اسلامی که پیشتر از کاهش سرعت تولید مهمات رهگیر و همچنین استفاده گسترده و غیرهدفمند از سامانههای دفاعی در برخی درگیریها سود برده بود، اکنون با شرایط دفاعی تازهای روبهرو خواهد شد.
طبق ارزیابیهای نظامی، واشینگتن با توسعه و استقرار نسل دوم موشکهای رهگیر (NGI) در پی تقویت توان دفاعی خود در برابر پیشرفتهای موشکی چین و روسیه، بهویژه در حوزه موشکهای هایپرسونیک و بالستیک قارهپیماست.
۳۱ اردیبهشت، روزنامه واشینگتنپست گزارش داد ایالات متحده در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، بیش از نیمی از ذخایر موشکهای رهگیر «تاد» خود را مصرف کرده است.
نقش «لاکهید مارتین» در تقویت بازدارندگی آمریکا و متحدانش
ارمنیوز در ادامه گزارش داد شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» عملیات احداث یک مرکز جدید تولید مهمات را در شهر تروی واقع در ایالت آلاباما آغاز کرده است. این مرکز «ساختمان ۴۷» نامگذاری شده است.
بر اساس این گزارش، این مجموعه در مرحله نخست برای پشتیبانی از تولید موشکهای رهگیر سامانه دفاعی تاد طراحی شده و بخشهایی از آن نیز به توسعه نسل جدید موشکهای رهگیر اختصاص خواهد یافت.
جیم تایکلت، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل لاکهید مارتین، از آمادگی این شرکت برای پاسخ به افزایش تقاضا در حوزه توسعه ظرفیت تولید تسلیحات خبر داد و اعلام کرد یک میلیارد دلار در پروژه جدید این شرکت سرمایهگذاری شده است.
به گفته او، هدف از این سرمایهگذاری تقویت توان بازدارندگی و تسریع در تحویل سامانههای دفاعی پیشرفته به نیروهای عملیاتی و متحدان آمریکا است.
لاکهید مارتین همچنین برنامههایی برای احداث تاسیسات جدید و گسترش پروژههای پشتیبانی در دست اجرا دارد. برنامههایی که شامل توسعه موشکهای نسل دوم، موشک «ایجیام-۱۵۸» و سامانه «سلاح واکنش سریع هوایی» میشود.
در همین راستا، این شرکت برای افزایش سرعت تولید مهمات، توافقنامهای با وزارت جنگ آمریکا امضا کرده که بهدنبال آن، تولید سامانه «پاتریوت پک-۳ اماسای» سه برابر و تولید سامانه دفاع موشکی تاد، چهار برابر شده است.
تولید موشکهای حملات هدفمند نیز افزایش یافته است.