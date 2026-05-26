ارتش اسرائیل: حدود ۱۱ کیلومتر از تونلهای حماس شناسایی و منهدم شد
ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات در بیتحانون در شمال غزه را پایان داده و حدود ۱۱ کیلومتر تونل مورد استفاده حماس را شناسایی و منهدم کرده است. همزمان رسانههای اسرائیلی گزارش دادند عملیات زمینی این کشور در جنوب لبنان فراتر از «خط زرد» گسترش یافته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند. رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، سهشنبه پنجم خرداد گزارش داد هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آنکه به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان ندادهاند.
مقامهای سازمان حملونقل لسآنجلس ماه گذشته در بیانیهای اعلام کردند در حال همکاری با نیروهای انتظامی و متخصصان امنیت سایبری هستند تا سامانههای خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.
در این بیانیه آمده بود: «شناسایی عامل حمله بخشی از روند تحقیقات است و ما در این خصوص گمانهزنی نخواهیم کرد.»
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت مایکروسافت گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کنار روسیه، چین و کره شمالی، بهطور گسترده از هوش مصنوعی برای پیشبرد حملات سایبری خود بهره میبرد.
نقش گروه هکری «ابابیل میناب»
رویترز در ادامه نوشت از زمانی که یک گروه ناشناخته طرفدار تهران با نام «ابابیل میناب» مسئولیت عملیات علیه سامانه حملونقل لسآنجلس را بر عهده گرفت، متخصصان امنیت دیجیتال به دست داشتن جمهوری اسلامی در این رویداد مشکوک شدند.
افزون بر این، ادبیات و شیوه عملکرد «ابابیل میناب» با ویژگیهای گروههای هکری خودخواندهای همخوانی دارد که به باور پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی، در واقع «پوششی برای جاسوسان ایرانی» هستند.
ایال سلا، مدیر بخش اطلاعات تهدید در شرکت گمبیت، گفت ارتباط میان گروه ابابیل و حکومت ایران از مدتها پیش یکی از فرضیههای اصلی تحقیقات بوده است.
او افزود: «یافتههای جدید ما شواهد جرمشناسانهای ارائه میدهد که این فرضیه را تقویت میکند.»
گمبیت یک استارتاپ امنیتی است که در میان بنیانگذاران آن، شماری از اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ اسرائیل دیده میشوند.
این یگان، واحد اطلاعات سایبری و شنود ارتش اسرائیل است و نقشی مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات اطلاعاتی و جنگ الکترونیک دارد.
حمله سایبری به سامانه حملونقل لسآنجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد و گروه هکری ابابیل حدود دو هفته بعد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
اگرچه مقامهای لسآنجلس اعلام کردند این نفوذ باعث توقف حرکت قطارها یا اتوبوسها نشد، رسانههای محلی گزارش دادند دستکم برخی نمایشگرهای زمان رسیدن وسایل نقلیه از کار افتاد و شهروندان نتوانستند کارتهای حملونقل خود را شارژ کنند.
ردپای «ابابیل میناب» در سایر حملات سایبری
گروه ابابیل همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه قطار شهری «تری-ریل» در جنوب فلوریدا، شرکت ردیابی خودرو «وینکس» و شرکت زیرساختی سعودی «یونیمک» را پذیرفته است.
شرکت اسرائیلی گمبیت در ادامه گزارش داد گروه هکری ابابیل چندین سازمان دیگر را نیز هدف قرار داده، اما هویت آنها تاکنون فاش نشده است.
به گفته این شرکت، بررسی دادههای منتشرشده از سوی مهاجمان نشان میدهد یک رسانه و یک مرکز آموزشی در اسرائیل، همراه با یک شرکت کارگزاری بیمه در ترکیه، از جمله قربانیان این حملات بودهاند. با این حال، جزییات بیشتری درباره این نهادها منتشر نشده است.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها هستند.
کره شمالی از سال ۲۰۰۶ بهدلیل برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک خود تحت تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، اما در سالهای اخیر و تحت رهبری کیم جونگ اون، روند توسعه زرادخانه نظامی خود را سرعت بخشیده است.
این روند بارها با محکومیت کره جنوبی، ژاپن و آمریکا روبهرو شده است.
همزمان، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی پنجم خرداد از پیونگیانگ خواست به پیشنهادهای سئول برای صلح و کاهش تنش پاسخ دهد.
او گفت کره جنوبی همچنان هدف «خلع سلاح کامل هستهای شبهجزیره کره» را دنبال میکند و در عین حال، با هماهنگی جامعه بینالمللی، رویکردی مرحلهای و عملگرایانه برای حل مساله هستهای کره شمالی در پیش خواهد گرفت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این کشور در گفتوگوها با ایالات متحده برای گسترش تولید سامانههای دفاع موشکی پیشرفت چندانی نداشته و در حال همکاری با اروپا برای حل این مساله است.
زلنسکی، دوشنبه چهارم خرداد در یک پیام ویدیویی گفت: «متاسفانه، مدتهاست که هیچ پیشرفتی با آمریکا در مورد گسترش تولید سامانههای ضدبالستیک حاصل نشده است. به همین دلیل تلاش میکنیم تولید سامانههای ضد موشک بالستیک خودمان را در اروپا و به اندازه کافی تسریع کنیم.»
زلنسکی گفت اوکراین همچنان با ایالات متحده درباره نحوه کمک به کییف در تماس است و رهبری آمریکا در این حمایتها حیاتی است.او از امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، برای نقشی که در توسعه این سامانهها ایفا کرده است، تشکر کرد و گفت اروپا در تامین مالی برای خرید سلاحها نقش اساسی دارد.
رییسجمهوری اوکراین گفت: «اروپا از نظر مالی به ما کمک میکند، اما رهبری ایالات متحده نیز بهشدت لازم است. امروز بسیار، بسیار مهم است که این را بگوییم.»
او همچنین گفت ابتکارات دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا برای حرکت به سمت یک توافق در جنگ بیش از چهار ساله میان اوکراین و روسیه متوقف شده، زیرا تمرکز بیشتری بر جنگ با ایران وجود دارد.
زلنسکی هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد پیشنهادهای جدید آمریکا درباره نحوه پیشبرد مذاکرات ارائه شود.
تلاشهای میانجیگری آمریکا تاکنون نتوانسته به پایان جنگ منجر شود. هر دو طرف یکدیگر را به تشدید درگیری متهم میکنند و اوکراین قصد دارد نیروهای بیشتری به مناطق شمالی اعزام کند تا با آنچه برنامه روسیه برای یک حمله جدید میداند مقابله کند.
ادامه درگیریها
همزمان با این اظهارات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دوشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اطلاع داده است که مسکو تصمیم دارد به اهدافی در کییف که با ارتش اوکراین مرتبط هستند، حمله کند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت این وزارتخانه آمده است که لاوروف در تماس تلفنی با روبیو گفت این اقدام در واکنش به «ادامه حملات تروریستی رژیم کییف علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در خاک روسیه» انجام میشود.
در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای مسلح روسیه «حملات سیستماتیک به تاسیساتی را در کییف آغاز میکنند که برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین استفاده میشوند، همچنین مراکزی که تصمیمهای مربوطه در آنها گرفته میشود.»
پیشتر آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به تهدیدهای مسکو درباره حملات به کییف، گفت متحدان اوکراین نباید در برابر «باجخواهی روسیه» تسلیم شوند.
سیبیها دوشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر با شرکای خود در حال گفتوگو هستیم که نیازی نیست در برابر این باجخواهی روسیه تسلیم شد.»
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، دوشنبه اعلام کرد که دولت او موافقت کرده به تیم ملی فوتبال ایران اجازه دهد در طول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک اقامت داشته باشد. به گفته او آمریکا تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته است.
شینباوم گفت که فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از آنکه آمریکا اعلام کرد نمیخواهد تیم ایران در طول مسابقات در خاک این کشور مستقر باشد، با دولت مکزیک تماس گرفته است.
ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند.
شینباوم در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ دلیلی برای محروم کردن آنها از امکان اقامت در مکزیک نمیبینیم.»
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردهاند.
رویترز نوشت نخستوزیر اسرائیل به نزدیکانش گفته است که اسرائیل اکنون توان چندانی برای تاثیرگذاری بر تصمیمهای دونالد ترامپ درباره ایران ندارد. همزمان، رهبر مخالفان اسرائیل، جزئیات توافق در حال شکلگیری را «نگرانکننده» و ناشی از ناتوانی نتانیاهو در اثرگذاری بر روند مذاکرات خواند.
خبرگزاری رویترز، دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام اسرائیلی آگاه از گفتوگوها نوشت نتانیاهو در گفتوگو با نزدیکانش ابراز نگرانی کرده که اسرائیل در عمل از روند مذاکرات مربوط به توافق اولیه برای توقف جنگ با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و دیگر توان چندانی برای اثرگذاری بر تصمیمگیریهای ترامپ در جریان مذاکرات ندارد.
از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران توافق در دست بررسی میان آمریکا و حکومت ایران را نگرانکننده خواند و گفت چنین تفاهمنامهای هیچیک از اهداف اسرائیل در جنگ را محقق نمیکند. او که از منتقدان سرسخت نتانیاهو و حزب حاکم اسرائیل است، نخستوزیر این کشور را متهم کرد که نتوانسته بر شکلگیری توافقی بهتر اثر بگذارد.
لاپید گفت: «این توافق برای اسرائیل بد است، برای منطقه بد است، برای شهروندان ایران بد است.»
لاپید ضمن قدردانی از ترامپ برای همراهی با اسرائیل در آغاز جنگ، از نتانیاهو به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر آمریکا انتقاد کرد و گفت توان اسرائیل برای اثرگذاری بر تصمیمهای واشینگتن به پایینترین سطح رسیده است.
او تاکید کرد اسرائیل «کشوری مستقل» است و نباید به «دولت دستنشانده» تبدیل شود.
طبق گزارش، رویترز تفاهم مورد مذاکره شامل بازگشایی تنگه هرمز در برابر پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است و سپس مذاکرات درباره مسائل هستهای ادامه خواهد یافت.
منابع ایرانی نیز به این رسانه گفتهاند که در مراحل بعدی مذاکرات، ممکن است «فرمولهای قابل اجرا» برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران پیدا شود؛ از جمله رقیقسازی این مواد زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
رویترز نوشت با وجود اینکه توافق احتمالی هنوز نگرانیهای اسرائیل درباره برنامه هستهای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را برطرف نکرده، نتانیاهو در تماسهای اخیر خود با ترامپ تلاش کرده بر حق اسرائیل برای ادامه عملیات نظامی علیه تهدیدهای منطقهای، بهویژه در لبنان، تاکید کند.
آسوشیتدپرس و سیبیاس عصر دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام منطقهای آگاه به مذاکرات و یک مقام آمریکایی گزارش دادند که واشینگتن و تهران به توافقی نزدیک شدهاند که بازگشایی تنگه هرمز، معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران و واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را شامل میشود.
تماسهای تلفنی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ و نتانیاهو در یک هفته گذشته دستکم سه بار تلفنی گفتوگو کردهاند.
ترامپ پس از نخستین تماس، در پاسخ به خبرنگاران درباره نتانیاهو گفت: «او مرد بسیار خوبی است و هر کاری بخواهم انجام خواهد داد.»
پس از سومین تماس، دفتر نتانیاهو اعلام کرد دو طرف درباره تفاهمنامه بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات آینده درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردهاند.
نتانیاهو گفت او و ترامپ توافق دارند هر توافق نهایی باید شامل برچیدن تاسیسات غنیسازی ایران و خارج کردن مواد غنیشده از خاک این کشور باشد.
رویترز همچنین نوشت ظهور این توافق احتمالی در شرایط حساسی برای نتانیاهو رخ داده است؛ زمانی که او در آستانه انتخابات سراسری قرار دارد و نظرسنجیها از احتمال شکست او حکایت دارند.
منتقدان نخستوزیر کنونی اسرائیل بر این باورند که او نتوانسته اهداف اعلامشده جنگ، از جمله تضعیف کامل توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت ایران را محقق کند.