ترامپ در آستانه تصمیم سخت؛ توافق یا جنگ با جمهوری اسلامی؟
مجتبا پورمحسن در گزارشی به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا میپردازد و از اختلاف دو طرف در موضوعات کلیدی میگوید:
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، به سیبیاس گفت که اگر جمهوری اسلامی به توافق نرسد، ضربهای میخورد که «هیچ کشوری هرگز نخواهد خورد».
او گفت: «من فقط توافقی را امضا میکنم که در آن همه چیزهایی را که میخواهیم به دست بیاوریم.»
منابع آگاه به سیبیاس گفتهاند که ترامپ همچنان در حال بررسی پیشنهادها است و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
به گفته این منابع، او در حال مشورت با مشاوران و گفتوگو با رهبران خارجی، از جمله رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به تیم مذاکرهکننده، با تاکید بر اینکه اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد، مذاکره شکست میخورد نوشت که موضوع هستهای، پولهای بلوکهشده و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، سه موضوع اختلاف جدی در مذاکرات است.
فارس نوشت که تهران اعلام کرده که در این دوره وارد مذاکره درباره موضوع هستهای نمیشود. تنها در صورتی که طرف مقابل شرایط اعتمادساز را اجرا کند، در دور بعد درباره مسائل هستهای صحبت خواهد شد.
رسانه سپاه به نقل از این منبع نوشت: «پولهای بلوکهشده باید واریز شود؛ شرط دوم و اساسی برای ورود تهران به مذاکره این است که پولهای بلوکهشده ابتدا واریز و آزاد شوند. بدون این اتفاق، اساسا وارد مذاکره نمیشویم.»
در ادامه آمده است: «اختلاف دیگر بر سر نحوه عبور کشتیها در تنگه هرمز است. آمریکا تاکید دارد که تنگه باید کاملا به شرایط پیشین بازگردد، اما تهران میگوید فقط خود را متعهد میکند که تعداد کشتیها به وضعیت قبل بازگردد. معنای این حرف آن است که حکومت ایران با مدل خود، تعداد کشتیهای مجاز برای عبور را تعیین میکند.»
دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعاتی دیگر با مذاکرهکنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمالا تا یکشنبه درباره احتمال ازسرگیری جنگ تصمیم میگیرد.
رییسجمهوری آمریکا گفت «احتمال ۵۰-۵۰ قوی» وجود دارد که میتواند به یک توافق «خوب» برسد یا در غیر این صورت «آنها را کاملا نابود کند».
ترامپ گفت شنبه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار خواهد کرد تا درباره آخرین پاسخ جمهوری اسلامی گفتوگو کند و جیدی ونس، معاون رییسجمهور نیز قرار است به آنها بپیوندد.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «فکر میکنم یکی از دو چیز رخ خواهد داد: یا ضربهای سختتر از هر زمان قبلی به آنها میزنم، یا توافقی امضا میکنیم که خوب است.»
او اضافه کرد: «برخی افراد ترجیح میدهند توافق شود و برخی دیگر ترجیح میدهند جنگ از سر گرفته شود.»
پرویز قلیچخانی، اسطوره فوتبال ایران و تنها فوتبالیست ایرانی که سه بار قهرمان جام ملتهای آسیا شد، شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ در ۸۱ سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او در پرسپولیس، تاج و پاس بازی کرد. زندهیاد قلیچخانی، پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دلیل گرایشهای سیاسی از ایران خارج شد.
نجمه موسوی-پیمبری از نزدیکان زندهیاد قلیچخانی در یادداشت کوتاهی نوشت: «بدين وسيله و با كمال تأسف به اطلاع مردم ايران و تمامي دوستداران و همرزمان پرويز قليچخانی میرسانم كه قهرمان ملی و چهره هميشه زنده ايران در تاريخ بيست و سوم ماه می ۲۰۲۶ مصادف با دوم خرداد ۱۴۰۵ در بیمارستانی در حومه پاريس درگذشت.»
او فوتبال را از کوچههای محله صابونپزخانه میدان شوش تهران شروع کرد. اسطوره فوتبال ایران در باشگاههای کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سن خوزه ارثکوئک بازی کرد.
پرویز قلیچخانی نخستین بار در جام ملتهای ۱۹۶۸ تهران، بار دوم در جام ملتهای ۱۹۷۲ تایلند و آخرین بار در جام ملتهای ۱۹۷۶ تهران به مقام قهرمانی این مسابقات دستیافت.
او به جز قهرمانیهای متعدد باشگاهی و آسیایی، سابقه صعود به دو المپیک (مونیخ و مونترال) و حضور در تیم منتخب آسیا و همچنین بردن عنوان مرد سال فوتبال ایران را در کارنامه دارد.
قلیچخانی را بسیاری به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ ایران میشناسند، چه اینکه بازیکنی بود برای تمامی پستها؛ او ۶۶ بار برای تیم ملی فوتبال ایران به زمین رفت و ۱۴ گل ملی به ثمر رساند، برخی در پست مدافع، تعدادی در پست هافبک و بعضی هم بهعنوان مهاجم.
اسطوره اما بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی ۱۹۷۸، نخستین حضور فوتبال ایران در این تورنمنت بود.
فوتبالیست سیاسی
زندهیاد قلیچخانی یکی از نخستین فوتبالسیتهای سیاسی ایران بود. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ در خارج از کشور، مجله آرش را با گرایش سیاسی چپ اداره میکرد.
اما سالها پیش از این او که در نوجوانی در «دبیرستان حکیم» و سپس دانشسرای عالی ورزش تحصیل کرده بود، به دلیل آنچه «گرایش به گروههای تروریستی»، «اقدام به آشوب» و «آسیب به اموال دانشسرا» خوانده میشد، بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
این اتفاق در دیماه ۱۳۵۰ افتاد؛ خبر دستگیری او و مهدی لواسانی به خاطر فعالیتهای سیاسیاش در ۲۱ بهمن ۱۳۵۰ منتشر شد. درحالیکه پرویز قلیچ خانی یک ماه پیشتر در خانهاش دستگیر شده بود.
اسفند ۱۳۵۰ در تلویزیون ملی ایران، مصاحبهای از پرویز قلیچخانی با حضور سردبیران بعضی رسانههای ورزشی پخش شد که او در جریان آن، از رفتارها و تصمیماتش اعلام پشیمانی میکرد. پرویز قلیچخانی سه روز بعد، آزاد شد.
بار دیگر پرویز قلیچخانی در سال ۱۳۵۶، در اطلاعیهای اعلام کرد که در حمله تروریستی به پاسگاهی در سیاهکل توسط فداییان خلق، نقش داشته است. او اما این ادعا را در بیانیه دیگری که اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، تکذیب کرد.
زندهیاد قلیچخانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران خارج شد و تا آخر عمر به ایران برنگشت.
جمهوری اسلامی، آمریکا و پاکستان، شنبه دوم خرداد اعلام کردند مذاکرات برای پایان دادن به «جنگ ایران»، پیشرفتهایی داشته است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اعلام کرد تهران در حال تمرکز بر نهایی کردن یک «یادداشت تفاهم» است.
رسانههای حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند منیر پیش از ترک تهران، با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد مذاکرات ۲۴ ساعت گذشته «پیشرفتهای امیدوارکنندهای» در مسیر دستیابی به یک تفاهم نهایی به همراه داشته است.
واشینگتن: شاید ظرف چند روز آینده چیزی برای اعلام داشته باشیم
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که به هند سفر کرده، نیز گفت در موضوع ایران پیشرفتهایی حاصل شده و واشینگتن ممکن است «در روزهای آینده» موضع یا خبر تازهای اعلام کند.
روبیو در جمع خبرنگاران در دهلینو گفت: «پیشرفتهایی حاصل شده و حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا ظرف چند روز آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
همزمان فایننشال تایمز گزارش داد میانجیهای «جنگ ایران» معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتشبس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیقسازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.
فایننشال تایمز افزود آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش میدهد و با کاهش تحریمها و آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدودشده تهران در خارج از کشور هم موافقت خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت روند این هفته به سمت کاهش اختلافها بوده، اما هنوز موضوعهایی باقی مانده که باید از طریق میانجیها بررسی شود.
او افزود: «باید منتظر ماند و دید وضعیت ظرف سه یا چهار روز آینده به کجا میرسد.»
تنگه هرمز و توقف حملات، محور مذاکرات
پاکستان تلاش میکند پس از وقوع جنگ، اختلافهای تهران و واشینگتن را کاهش دهد. جنگی که باعث بسته شدن بخش عمدهای از تردد کشتیها در تنگه هرمز شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.
رویترز گزارش داد مذاکرات بر محور سندی ۱۴ مادهای که ایران آن را چارچوب اصلی گفتوگوها میداند و همچنین پیامهای ردوبدلشده میان دو طرف، متمرکز بوده است.
بقایی گفت موضوع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا اهمیت دارد، اما اولویت تهران پایان دادن به خطر حملات جدید آمریکا و همچنین توقف درگیریها در لبنان است. جایی که نیروهای حزبالله، متحد جمهوری اسلامی، با ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درگیر هستند.
تکرار مواضع تهران و واشینگتن
روبیو بار دیگر خواستههای دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. تنگهها باید بدون عوارض باز باشند و ایران باید اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهد.»
قالیباف نیز گفت جمهوری اسلامی «حقوق مشروع» خود را هم در میدان نبرد و هم از مسیر دیپلماسی دنبال خواهد کرد، اما افزود تهران نمیتواند به «طرفی که هیچ صداقتی ندارد» اعتماد کند. اتهامی که مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها مطرح کردهاند.
او همچنین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوره آتشبس تواناییهای خود را بازسازی کردهاند و اگر آمریکا «احمقانه جنگ را از سر بگیرد»، پیامدهای آن «شدیدتر و تلختر» از آغاز درگیری خواهد بود.
نگرانی ترامپ از تبعات جنگ
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که محبوبیتش تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی در آمریکا قرار گرفته، اول خرداد ماه اعلام کرد بهدلیل تحولات مربوط به ایران و برخی مسائل دیگر، در مراسم عروسی پسرش در آخر هفته شرکت نخواهد کرد و در واشینگتن میماند.
با وجود جنگ ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی همچنان ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی خود و همچنین توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتیاش را حفظ کرده است. تواناییهایی که آمریکا و اسرائیل میگویند هدفشان محدود کردن آنهاست.