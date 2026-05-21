روزنامه معاریو پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارش‌های مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگ‌ترین سفارش‌ها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بی‌سابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین می‌کند.

حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبت‌شده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.

همچنین سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک، موسوم به EBITDA، از حدود ۲۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۳۲۱ میلیون دلار صعود کرد.

گزارش مالی اخیر صنایع هوافضای اسرائیل در حالی منتشر می‌شود که این کشور طی کمتر از یک سال گذشته، دو کارزار نظامی گسترده را علیه جمهوری اسلامی به انجام رسانده است. عملیاتی که نیازمند پشتیبانی لجستیکی و تامین مستمر تسلیحات پیشرفته بوده است.

علاوه بر تقابل مستقیم با حکومت ایران، اسرائیل در سال‌های اخیر درگیر نبردی چندجانبه در جبهه‌های مختلف بوده و به‌طور هم‌زمان علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن وارد عمل شده است.

ادامه تنش‌ها در منطقه نقش کلیدی صنایع نظامی اسرائیل را در حفظ آمادگی عملیاتی و تدارکاتی این کشور بیش از پیش برجسته کرده است.

چگونه جنگ با ایران، صنایع هوافضای اسرائیل را به رکورد تاریخی رساند؟

بوآز لوی، رییس هیات‌مدیره صنایع هوافضای اسرائیل، در مصاحبه با معاریو، عملکرد اخیر شرکت را «فوق‌العاده» خواند و گفت این نتایج نشان‌دهنده «اعتماد ویژه متحدان و مشتریان» در داخل و خارج از اسرائیل است.

او بر تعهد این شرکت به «ساختن آینده‌ای امن‌تر برای اسرائیل و سراسر جهان» تاکید کرد و افزود: «صنایع هوافضای اسرائیل رکن اصلی در تضمین امنیت و اقتصاد اسرائیل به شمار می‌رود و سامانه‌های این شرکت هر روز برای حفاظت از شهروندان در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدها به کار گرفته می‌شوند.»

به گفته لوی، تولیدات این شرکت، به‌ویژه سامانه «پیکان» که با موشک‌های بالستیک مقابله می‌کند، در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی کارایی خود را به نمایش گذاشتند.

او اضافه کرد در پی شرایط جنگی اخیر، سهم سفارش‌های داخلی صنایع هوافضای اسرائیل از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم صادرات از ۸۰ به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

لوی افزود: «به‌دلیل جنگ ایران و حملات موشکی، پهپادی و ریزپرنده‌ای تهران علیه کشورهای همسایه، محصولات ما به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنچه ما به جهان ارائه می‌کنیم، یک سامانه جامع دفاع چندلایه است و جنگ ایران نیاز جهانی به این نوع سامانه‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.»

کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعه‌ای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کرده‌‌اند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کارزار نظامی علیه حکومت ایران ممکن است «هر لحظه» از سر گرفته شود.