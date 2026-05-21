پارلمان اروپا درباره قطعنامه فوری علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رایگیری میکند
پارلمان اروپا قرار است پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استراسبورگ درباره قطعنامهای فوری در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران رایگیری کند؛ قطعنامهای که پس از بحث نمایندگان درباره اعدامها، سرکوب معترضان و مخالفان، و فشار بر زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی مطرح شده است.
متنهای پیشنهادی چند گروه سیاسی پارلمان اروپا در قالب یک قطعنامه مشترک تجمیع شده و آنچه نمایندگان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی توصیف میکنند را محکوم کرده است.
در این قطعنامه، توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب خواسته شده است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره احتمال توافق جمهوری اسلامی با آمریکا با میانجیگری پاکستان گفت پاکستانیها «حسن نیت» دارند و برای انجام این میانجیگری تلاش میکنند.
او افزود: «احتمال میدهم رفاقتی که عاصم منیر با ترامپ دارد، او را وادار کند شروط را بپذیرد؛ از جمله اینکه وارد تنگه هرمز نشود، وارد غنیسازی نشود، خسارت ایران را بدهد و پولهای بلوکهشده را آزاد کند.»
مالکی با تمجید از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جریان جنگ گفت سران واشینگتن تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند شد، اما «در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند».
او گفت: «سران واشینگتن که پس از وقایع ونزوئلا دچار غرور و سرمستی سیاسی شده بودند، تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند بود؛ اما در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند.»
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد نشست کاخ سفید درباره پرونده جمهوری اسلامی با اختلافنظر میان مقامهای ارشد آمریکا همراه بوده است.
بهگفته این روزنامه، دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات تاکید کرده است. در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی، از تهران نمیشود امتیاز گرفت.
صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
همچنین سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک، موسوم به EBITDA، از حدود ۲۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۳۲۱ میلیون دلار صعود کرد.
گزارش مالی اخیر صنایع هوافضای اسرائیل در حالی منتشر میشود که این کشور طی کمتر از یک سال گذشته، دو کارزار نظامی گسترده را علیه جمهوری اسلامی به انجام رسانده است. عملیاتی که نیازمند پشتیبانی لجستیکی و تامین مستمر تسلیحات پیشرفته بوده است.
علاوه بر تقابل مستقیم با حکومت ایران، اسرائیل در سالهای اخیر درگیر نبردی چندجانبه در جبهههای مختلف بوده و بهطور همزمان علیه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن وارد عمل شده است.
ادامه تنشها در منطقه نقش کلیدی صنایع نظامی اسرائیل را در حفظ آمادگی عملیاتی و تدارکاتی این کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
چگونه جنگ با ایران، صنایع هوافضای اسرائیل را به رکورد تاریخی رساند؟
بوآز لوی، رییس هیاتمدیره صنایع هوافضای اسرائیل، در مصاحبه با معاریو، عملکرد اخیر شرکت را «فوقالعاده» خواند و گفت این نتایج نشاندهنده «اعتماد ویژه متحدان و مشتریان» در داخل و خارج از اسرائیل است.
او بر تعهد این شرکت به «ساختن آیندهای امنتر برای اسرائیل و سراسر جهان» تاکید کرد و افزود: «صنایع هوافضای اسرائیل رکن اصلی در تضمین امنیت و اقتصاد اسرائیل به شمار میرود و سامانههای این شرکت هر روز برای حفاظت از شهروندان در برابر طیف گستردهای از تهدیدها به کار گرفته میشوند.»
به گفته لوی، تولیدات این شرکت، بهویژه سامانه «پیکان» که با موشکهای بالستیک مقابله میکند، در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی کارایی خود را به نمایش گذاشتند.
او اضافه کرد در پی شرایط جنگی اخیر، سهم سفارشهای داخلی صنایع هوافضای اسرائیل از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم صادرات از ۸۰ به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
لوی افزود: «بهدلیل جنگ ایران و حملات موشکی، پهپادی و ریزپرندهای تهران علیه کشورهای همسایه، محصولات ما بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه ما به جهان ارائه میکنیم، یک سامانه جامع دفاع چندلایه است و جنگ ایران نیاز جهانی به این نوع سامانهها را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.»
کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابیهای اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعهای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کردهاند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیها نشان میدهد کارزار نظامی علیه حکومت ایران ممکن است «هر لحظه» از سر گرفته شود.
ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرد پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند. آمریکا حدود ۳۰ فروند از این پهپادها را در جریان عملیات از دست داده است.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
هزاران حمله با ریپرها
به گفته ویلزباخ، پهپادهای ریپر «تعداد بسیار زیادی» حمله علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام دادهاند؛ گرچه او رقم دقیق را اعلام نکرد.
ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در جریان شش هفته نبرد سنگین میان اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار موضع در ایران هدف قرار گرفتهاند.
در این عملیات تقریبا تمام جنگندهها و بمبافکنهای اصلی آمریکا، از اف-۱۵ و اف-۱۶ تا اف-۲۲، اف-۳۵، بی-۱، بی-۲ و بی-۵۲ شرکت داشتند، اما ویلزباخ تاکید کرد هیچ سامانهای از نظر تعداد حملات به اندازه ریپرها فعال نبوده است.
او گفت استفاده گسترده از این پهپادها باعث شد خلبانان آمریکایی مستقیما در معرض خطر قرار نگیرند، زیرا ریپرها از راه دور هدایت میشوند.
در عین حال، استفاده گسترده از ریپرها هزینه سنگینی نیز برای آمریکا داشته است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۳۰ فروند امکیو-۹ در عملیات علیه حکومت ایران از بین رفتهاند. بعضی از این پهپادها بهدست پدافند جمهوری اسلامی ساقط شدند و برخی دیگر نیز در حملات تهران به پایگاههای آمریکا در منطقه، روی زمین هدف قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اعلام کرده بود در جریان جنگ، چندین پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که تهران موفق شده یک جنگنده اف-۱۵یی و یک هواپیمای «ای-۱۰ تاندربولت ۲» آمریکا را سرنگون کند و به یک جنگنده اف-۳۵ نیز آسیب برساند.
به نوشته ایر اند اسپیس فورسز، سامانههای فروسرخ (مادون قرمز) جمهوری اسلامی در ایران و یمن برای هواپیماهای آمریکایی دردسرساز شدهاند. سامانههایی که شناسایی آنها دشوارتر است.