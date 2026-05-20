وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخشی از روند بررسی درخواستهای ویزای شهروندان ایرانی اکنون در سفارت این کشور در ارمنستان انجام میشود.
این وزارتخانه افزود بررسی نهایی پرونده افرادی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی، درخواست ویزای خود را در سفارت آلمان در تهران ثبت کرده بودند، بهویژه متقاضیان کار و تحصیل، طی هفتههای اخیر آغاز شده است.
بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان، پس از تکمیل روند بررسی، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای متقاضیان را صادر کند.
به گفته این وزارتخانه، متقاضیان بهصورت فردی از سوی سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی برای تعیین وقت مراجعه به ایروان مطلع خواهند شد.