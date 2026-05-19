نیویورکتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی از فرصت آتشبس موقت برای باز کردن دهها محل استقرار موشکهای بالستیک که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند، استفاده کرده است.
بر پایه این گزارش، جابهجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیکها برای ازسرگیری احتمالی درگیریها از دیگر اقدامات حکومت ایران در این بازه زمانی بوده است.
یک مقام نظامی آمریکا در همین رابطه گفت: «بسیاری از موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در کوهها و تاسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوههای گرانیتی مستقر بودند. آمریکا در حملات خود عمدتا ورودی این سایتها را هدف قرار داد و با فروریختن دهانهها، آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تاسیسات را از بین ببرد. اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایتها را بازگشایی کرده است.»
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی بسیاری از تسلیحات باقیمانده خود را جابهجا کردهاند و این باور را در خود تقویت کردهاند که جمهوری اسلامی میتواند با موفقیت در برابر ایالات متحده مقاومت کند؛ چه با بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساختهای انرژی در کشورهای همسایه خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.