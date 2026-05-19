مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با ایلنا گفت: «قیمت دارو به‌دلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است، بنابراین بیمه‌ها باید این پوشش را فراهم کنند. در حال حاضر مذاکراتی با مجلس و سایر نهادها در جریان است تا منابع مالی اضافی به بیمه‌ها اختصاص یابد.»

او تاکید کرد: «برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی، سازمان‌های بیمه‌گر باید حمایت کنند و بودجه بیمه‌ها افزایش یابد.»

پیرصالحی افزود: «برای رفع کمبودهای دارویی، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و وعده‌هایی برای تامین ارز و ریال به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.»

رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: «در مورد انسولین، کمبود خاصی وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به بیمه‌ها است که در حال حل شدن است.»